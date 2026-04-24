Economía

La estabilidad cambiaria impulsa la compraventa de inmuebles en CABA

El repunte de las operaciones se vincula con una mayor estabilidad cambiaria y la baja de tasas, factores que impulsan el acceso al crédito hipotecario y reactivan la demanda tras meses de caída

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El sector inmobiliario muestra niveles bajos de morosidad crediticia, ya que las familias priorizan el pago de las cuotas hipotecarias

El sector inmobiliario en Argentina muestra señales de recuperación en la compraventa de inmuebles, con aumentos del 17,8% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededor del 8% en la provincia homónima durante marzo, según precisó en Infobae en Vivo Al Amanecer, la periodista especializada en Economía, Belén Escobar. Estos resultados representan un cambio en la tendencia tras un inicio de año caracterizado por comportamientos mixtos y consolidan el optimismo sobre un nuevo ciclo para el mercado.

La recuperación de la compraventa de viviendas y los créditos hipotecarios en Buenos Aires se explica principalmente por una mayor previsibilidad en la cotización del dólar y la baja en las tasas de interés. Las nuevas condiciones impulsan a más personas a considerar el financiamiento para adquirir propiedad, alentando la confianza en la continuidad de la mejora del sector.

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Durante marzo, la actividad inmobiliaria recobró dinamismo tras meses de marcada retracción y niveles estadísticos bajos. “En el caso de Ciudad de Buenos Aires, la compraventa de inmuebles en marzo subió casi un 18%. También hubo un incremento en provincia de Buenos Aires en torno al 8%”, remarcó la especialista, señalando que estos porcentajes muestran “una reactivación”. En el análisis sectorial, la previsibilidad cambiaria y la reducción de tasas surgen como factores claves para la toma de decisiones de compra.

Según el estudio Perfil del Comprador Inmobiliario 2025, un 35% de quienes compraron una vivienda anteriormente vivían en condición de alquiler.
La recuperación en la compra de viviendas y créditos hipotecarios se atribuye al mayor acceso a financiamiento y a la baja de tasas de interés Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Factores que impulsan la reactivación inmobiliaria

La estabilidad cambiaria es central al momento de definir inversiones en bienes raíces. “Principalmente en marzo destacan la estabilidad cambiaria, porque claro, teniendo un dólar que está tranquilo y que de hecho se fue moviendo por detrás de la evolución de la inflación, hoy por hoy dolarizarte es una muy buena opción”, sostuvo la analista.

Este escenario entusiasma a agentes del sector y a potenciales compradores, quienes anticipan meses positivos para la actividad inmobiliaria. “Desde el sector se empiezan a entusiasmar con tener meses muy buenos para este rubro, que también está a la expectativa de lo que pueda ocurrir con las tasas y los créditos hipotecarios”, señaló.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La combinación de estabilidad cambiaria y reducción de tasas facilita que más personas consideren créditos hipotecarios para la compra de viviendas (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la estabilidad de la moneda se suma el descenso en las tasas de interés como incentivo adicional. “Estamos viendo una caída en las tasas y eso ayuda de alguna manera a que aquellas personas que tienen que tomar decisiones respecto de ¿me animo a pedir un crédito hipotecario?”, explicó. El efecto conjunto de ambas variables se refleja especialmente en el mayor acceso a los créditos, con nuevos participantes gracias a condiciones más accesibles.

Perspectivas y desafíos para el mercado de viviendas

A pesar del contexto favorable, la periodista subrayó que aún queda margen para que mejore el acceso al financiamiento. “Desde el sector inmobiliario dicen todavía hay mucho margen para mejorar en el financiamiento. Son algunos pequeños síntomas positivos que estamos viendo, particularmente en créditos hipotecarios”, puntualizó, aportando una visión gradual sobre la recuperación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La protección del hogar se consolida como un valor central y motor de optimismo para el futuro inmediato del mercado inmobiliario en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia de morosidad crediticia, los datos recientes distinguen entre tipos de préstamos. La especialista destacó que las familias otorgan particular prioridad al pago de las cuotas vinculadas a la vivienda, lo que deriva en niveles considerablemente más bajos de morosidad respecto a otros productos financieros.

El panorama heterogéneo de la economía argentina deja sectores como supermercados y mayoristas con números desfavorables, pero desde el ámbito inmobiliario persisten las oportunidades de crecimiento. La protección del hogar sigue ocupando un lugar relevante en la decisión de compra y en la responsabilidad de pago, fundamento que sostiene el optimismo para el futuro inmediato.

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