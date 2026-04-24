Rosario Central suspendió temporalmente las actividades de la categoría 2013 tras una denuncia por violencia y presunto abuso

Rosario Central suspendió la categoría 2013 por denuncia de violencia, bullying y presunto abuso entre jugadores menores de edad

Un caso de violencia, bullying y presunto abuso en las inferiores de Rosario Central motivó la suspensión de las actividades deportivas para la categoría 2013, que agrupa a niños de doce años. La denuncia, presentada de manera anónima ante la Defensoría de Menores, detalla múltiples episodios de hostigamiento protagonizados por integrantes del propio equipo contra algunos de sus compañeros. El club tomó conocimiento de la situación e implementó de inmediato el protocolo establecido para estos casos.

Fuentes del club confirmaron que la denuncia hace referencia a al menos un menor que habría sido víctima de diferentes tipos de violencia y acoso por parte de otros integrantes de la categoría. Se especifica que los hechos ocurrieron en el entorno directo de los vestuarios y también a través de redes sociales, donde habrían circulado imágenes y mensajes dañinos. A raíz de esta denuncia, Rosario Central activó su protocolo interno y suspendió todas las actividades de la categoría mientras se desarrolla la investigación.

En el comunicado oficial difundido por el club, Rosario Central informó: “Habiendo tomado conocimiento de una denuncia anónima radicada en la Defensoría de menores que involucra a jugadores de nuestra categoría 2013, el Club Atlético Rosario Central pone en funcionamiento el protocolo de actuaciones, por lo que se procede a suspender las actividades de la categoría antes mencionada”.

El club activó el protocolo institucional ante la denuncia anónima presentada en la Defensoría de Menores, referente a la categoría infantil de fútbol (Rosario Central)

El contenido de la denuncia y los detalles conocidos

La denuncia anónima presentada ante la Defensoría de Menores expone situaciones de violencia física, amenazas y exposición en redes sociales. Se describe un episodio en el que uno de los chicos fue desnudado, recibió golpes y sufrió tocamientos en sus partes íntimas. Además, se produjeron escraches mediante publicaciones y difusión de fotos en grupos de redes.

Según la información detallada en la denuncia, difundida por Luciana Rubinska en Infobae en Vivo Al Amanecer, otros menores habrían atravesado experiencias similares. Se menciona la existencia de amenazas de difusión de material sensible en otras categorías y plataformas sociales. De acuerdo a los registros, algunos de los involucrados manifestaron sentirse amedrentados y temerosos ante la posibilidad de que las imágenes se hicieran públicas.

El club, al confirmar la recepción de la denuncia, adoptó como primer medida la suspensión temporal de las actividades deportivas de la categoría 2013. Simultáneamente, se estableció contacto con autoridades provinciales a fin de coordinar acciones de protección y acompañamiento a los afectados.

Rosario Central coordinó con la Defensoría y las autoridades provinciales medidas para acompañar y resguardar a los afectados (@RosarioCentral)

La reacción de Rosario Central y las medidas adoptadas

Rosario Central convocó a una reunión urgente con los padres de los jugadores de la categoría mencionada y con el equipo técnico, en línea con lo dispuesto por el protocolo institucional. El comunicado del club señala: “También se convoca a una reunión urgente de coordinadores, entrenadores y de padres de los jugadores de la categoría 2013 para el día de la fecha a los efectos de darle marco al protocolo. Además, desde Rosario Central se hizo contacto con el Defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe, poniéndose las autoridades del club a su disposición para la coordinación de la solución”.

Durante la reunión, al menos tres menores resultaron señalados como responsables de los hechos y algunos padres de los involucrados reconocieron la situación. Manifestaron su disposición para colaborar en la investigación interna. Otras familias, según trascendió, tuvieron posturas distintas respecto a la acusación.

El club sostuvo encuentros individuales con los menores de la categoría para permitirles relatar lo ocurrido en un ámbito de confidencialidad y contención. Esta medida, implementada en la semana posterior a la denuncia, tuvo el propósito de reunir testimonios directos y garantizar la protección de los derechos de los niños involucrados.

Comunicado oficial difundido por Rosario Central

Próximos pasos y situación institucional

La suspensión de la participación deportiva de la categoría 2013 en Rosario Central continuará vigente al menos hasta que avance la investigación interna y externa sobre los hechos denunciados. Está prevista una nueva reunión de evaluación para la próxima semana, donde las autoridades analizarán los resultados de las indagaciones y definirán si se retoman las actividades o se mantienen las medidas preventivas.

El club, por su parte, reiteró que colaborará plenamente con la Defensoría de Menores y las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de este caso. Desde la institución informaron que la protección de los derechos de los niños y jóvenes es una prioridad y que cualquier situación que atente contra su integridad será tratada con el máximo rigor y seriedad, conforme a los protocolos establecidos.

El avance de la investigación y la posibilidad de nuevas actuaciones quedarán sujetos a lo que determinen tanto la Defensoría como las autoridades judiciales a partir de la información recabada entre los menores, familias y personal a cargo de la formación deportiva.

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