Una mujer trans denunció que sufrió un violento ataque en una verdulería de Villa Urquiza: “¡Sos un hombre!”

Según el relato de la víctima, el conflicto comenzó por dichos desde la calle

La influencer Ámbar Deleo denunció que sufrió un violento ataque en una verdulería de su barrio, Villa Urquiza. Mientras ella estaba buscando los alimentos para cocinar su cena, desde afuera una mujer comenzó a hacer comentarios en voz alta: “Mira, es un hombre”. Deleo salió a preguntar si tenían algún problema con ella y la situación terminó con gritos, insultos, golpes y hasta una persona que se habría desmayado.

A través de un video difundido en redes sociales, la influencer relató los pormenores de la escena. Según su testimonio, la tarde transcurría sin sobresaltos hasta el momento en que, ya por terminar sus compras, percibió cómo una joven la miraba insistentemente y le comentaba a su madre que era un hombre.

Deleo explicó que al principio intentó ignorar esa situación, aunque los comentarios persistieron y comenzaron a atraer la atención de más personas fuera del local. En su descargo, reconoció: “Me enojé y le dije: ‘Disculpá, ¿tenés algún problema conmigo? Porque te estoy escuchando’”.

La influencer denunció el ataque en sus redes sociales

La reacción de la joven y su madre fue inmediata. Ambas negaron dirigirse a ella, señalando que hablaban sobre “el hombre que acaba de pasar”. Sin embargo, Deleo insistió en que había sido blanco de los comentarios.

El intercambio subió de tono cuando la joven comenzó a alterarse y abrir los ojos exageradamente. Fue entonces cuando, al no soportar más la tensión, Deleo se acercó y le preguntó directamente cuál era su problema, argumentando que la estaba ofendiendo injustificadamente.

En ese momento, el relato de la influencer describió cómo el cruce verbal se tornó físico: “Mi mecanismo de defensa fue este: le hice así en la cara (simula un toque en la cabeza) y ella hizo una actuación tremenda”.

El altercado se trasladó rápidamente desde la vereda hasta el interior de la verdulería. Detalló que, ya adentro, la joven la atacó y ambas se enfrentaron físicamente. “Estaba dentro de la verdulería y ella atacándome. Nos agarramos ahí, pero obviamente que esa parte no filmé porque yo estaba como en shock”, contó.

“Ella después desmayada, haciendo acting, patadas por acá y yo también, obviamente me defendí”, agregó sobre los momentos dentro de la verdulería. “Ella de un lado, la madre del otro. Fue como todo muy loco, fue como muy de novela”, describió Deleo en su descargo público.

Mientras tanto, una vecina presenció los hechos y su testimonio aportó un poco de calma a Deleo al señalar lo ocurrido. “La señora que estuvo ahí contó también lo sucedido. Le agradezco porque me da esperanza de que todavía hay gente con empatía”, expresó.

El episodio no terminó ahí. Tras la pelea, la joven involucrada seguía tirada en el piso. La situación requirió la llegada de la policía y una ambulancia, así como del padre de la joven, quien, según Deleo, manifestó resignación ante el comportamiento de su hija: “El padre estaba parado así como diciendo: ‘Otra vez, nena’”.

El descargo de la influencer

En diálogo con los agentes, la influencer fue informada de que no se presentaría denuncia alguna por parte de la otra familia. Deleo, por su parte, cuando le preguntaron qué quería hacer, respondió: “Mira, lo único que quiero hacer es retirarme porque quiero ir a cocinar, tengo hambre y quiero olvidarme de esta situación”.

Contó también que, al regresar a su casa, experimentó una fuerte reacción nerviosa que incluyó temblores, hormigueo facial y una sensación de parálisis temporal, aunque luego pudo tranquilizarse al hablar con sus amigos.

En el mismo video, expresó su preocupación por el futuro de la convivencia en el barrio. “Son vecinas, viven acá cerca y no me las quiero cruzar”, confesó, y admitió sentir vergüenza ante la posibilidad de ser señalada como la protagonista del incidente en la verdulería.

Pero el problema no terminó ahí y, mientras hacía una nota con la señal América TV, se cruzó con el padre de la joven implicada en el conflicto. En otro posteo compartido en su cuenta de Instagram contó: “Cuando me estaban por hacer la nota, aparece este señor, padre de la joven involucrada, y empieza a agredirme, metiéndose con mi vida, mis cosas y mi intimidad, con comentarios discriminatorios, homofóbicos y transfóbicos que no tienen ningún sentido”.

“Si esto me hubiese pasado hace unos meses , hubiese estado tirada en este sillón llorando por lo sucedido. Hoy ya no. Hoy me siento muy fuerte y preparada para cualquier tipo de situación. Es lo que nos toca y hay que luchar para que estas cosas no sigan pasando”, cerró en su descargo.