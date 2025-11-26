Insólito: traficaban cocaína oculta dentro de peluches y fueron descubiertos por Gendarmería

Gendarmería Nacional encontró más de dos kilos de cocaína ocultos dentro de peluches

Un insólito hallazgo tuvo lugar en las últimas horas en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional: en un control sobre la Ruta Nacional N°38, en la localidad tucumana de Huacra, los agentes hallaron e incautaron más de dos kilos de cocaína que estaban escondidos dentro de peluches.

La detección se logró gracias al trabajo del can detector de narcóticos Fedra, que durante una inspección realizada a un ómnibus “tour de compras” alertó a los efectivos sobre la posible presencia de drogas. La requisa finalizó con el hallazgo de nueve paquetes con estupefacientes dentro de los juguetes -que a su vez estaban adentro de unas bolsas- y la detención de una pasajera de nacionalidad boliviana, según supo Infobae.

El procedimiento se llevó a cabo cuando efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares” de Gendarmería frenaron la marcha de un colectivo que tenía como destino la provincia de Mendoza. El servicio funcionaba bajo la modalidad de “tour de compras”, frecuentemente utilizado para transportar diferentes cargas y pasajeros entre provincias.

Durante el control de rutina, el can Fedra fue clave al señalar, frente a testigos, dos bolsas que llamaron su atención por la probable presencia de sustancias prohibidas. Los bultos pertenecían a una mujer que viajaba a bordo del ómnibus y, tras la alerta, los gendarmes procedieron a una inspección más minuciosa.

Todos los peluches fueron puestos a disposición de la Justicia

En esta revisión, los funcionarios notaron que en el interior de las bolsas había varios peluches. Lo primero que llamó la atención fue el peso excesivo de cada uno. Al observarlos con mayor detalle, verificaron que todos los peluches tenían un cierre en la costura. Al manipularlos, en cada uno encontraron una manta, característica poco habitual en este tipo de juguetes.

El hallazgo central llegó al remover las mantas de los peluches. En su interior había nueve paquetes envueltos en plástico que contenían una sustancia blanca. Los efectivos realizaron el test anticontrabando, que arrojó resultado positivo para cocaína. La droga incautada totalizó 2 kilos 850 gramos.

En este contexto, Gendarmería detuvo a la propietaria de las bolsas, una mujer de nacionalidad boliviana que quedó a disposición de la justicia. El Juzgado Federal N°1 de Tucumán ordenó el secuestro de la totalidad de la mercadería incautada, la sustancia prohibida y los objetos utilizados para camuflar la droga.

Las bolsas de cocaína dentro de los juguetes

De acuerdo con voceros de la fuerza, la modalidad utilizada para el transporte del estupefaciente presentaba varias particularidades. Todos los peluches pertenecientes a la detenida tenían una construcción similar y un cierre oculto que permitía el acceso al doble fondo, acondicionado para introducir los paquetes.

Este tipo de camuflaje, indicaron las autoridades, busca evitar controles superficiales y aprovechar los traslados interprovinciales para el traslado de droga en pequeñas cantidades, fuera de rutas tradicionales.

Los peluches incautados por Gendarmería Nacional

La investigación fue trasladada a la fiscalía competente para determinar si la imputada actuaba en solitario o como parte de una red dedicada al tráfico de estupefacientes.

Las autoridades policiales y judiciales trabajan ahora en ampliar las pericias sobre la mercadería y rastrear las conexiones de la detenida.