Cortaba el pasto en las canchas auxiliares del club Crucero del Norte y encontró un cadáver

El hallazgo se produjo alrededor en la cancha auxiliar N°3 del predio deportivo de Garupá

Un empleado del club Crucero del Norte encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición en las canchas auxiliares del predio de la localidad de Garupá, en la provincia de Misiones, informaron fuentes oficiales.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14 de este martes en la cancha auxiliar N°3 del predio deportivo, ubicado en el paraje Santa Inés. Lo encontró un trabajador que realizaba tareas de mantenimiento.

Según el portal El Territorio el cadáver fue hallado en un área que es de uso frecuente para los entrenamientos del equipo que este año disputará la Liga Posadeña de Fútbol y el Torneo Regional Federal Amateur, tras descender del Torneo Federal A en 2025. Sin embargo, estaba en un punto alejado de la circulación diaria y que tiene el pasto alto.

El trabajador que cortaba el pasto cuando se encontró con el cuerpo dio aviso de inmediato al presidente del club, que se encontraba en el predio, y así llamó a la Policía de Misiones.

Al llegar al predio, los oficiales de la Comisaría jurisdiccional preservaron el lugar del hallazgo y dieron inmediata intervención el fiscal René Casals y al juez Ricardo Balor. También se solicitó la presencia de la Policía Científica y de un médico policial, a fin de llevar adelante las primeras pericias y evaluaciones forenses.

Según fuentes policiales, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que se aguarda el resultado de la autopsia del cuerpo médico forense para avanzar en su identificación y establecer las circunstancias del fallecimiento.

Otro hallazgo en Chaco

Hallaron un cadáver a la vera de la ruta 16 en Puerto Tirol, Chaco (InfoQuom)

El caso se conoce luego de que este domingo, en Chaco, se encontrara un cuerpo en avanzado estado de descomposición a la vera de la Ruta 16 de la localidad de Puerto Tirol.

Fuentes del caso dijeron que dos ciclistas que transitaban por el kilómetro 28,5, en las inmediaciones del Camping Policial, alertaron a las fuerzas de seguridad tras divisar lo que parecía ser un cadáver a unos cinco metros de la calzada. Habrían sido alertadas por el fuerte olor.

Al lugar llegaron agentes de la Comisaría Puerto Tirol y, de inmediato, se alertó a la División Medicina Legal. Al mismo tiempo, la Fiscalía en turno N°6, encabezada por Marina Echarri, comenzó a coordinar las actuaciones judiciales.

Las tareas se centraron en la preservación del área, el relevamiento fotográfico y la recolección de indicios, mientras se completaba la intervención de los profesionales forenses.

Según Diario Chaco, se trataría del cuerpo de un hombre de unos 35 años que llevaría en el lugar entre siete y 10 días y que no tenía entre sus pertenencias su documentación.

En la escena del hecho no se pudo determinar la causa del fallecimiento, por lo que la causa se investiga provisoriamente como “muerte dudosa”. En ese contexto, se dispuso el traslado del cadáver al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco para la realización de la autopsia, así como para el proceso de identificación.