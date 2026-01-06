Crimen y Justicia

Cortaba el pasto en las canchas auxiliares del club Crucero del Norte y encontró un cadáver

El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición. Fue en el predio deportivo de Garupá

Guardar
El hallazgo se produjo alrededor
El hallazgo se produjo alrededor en la cancha auxiliar N°3 del predio deportivo de Garupá

Un empleado del club Crucero del Norte encontró un cuerpo en avanzado estado de descomposición en las canchas auxiliares del predio de la localidad de Garupá, en la provincia de Misiones, informaron fuentes oficiales.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14 de este martes en la cancha auxiliar N°3 del predio deportivo, ubicado en el paraje Santa Inés. Lo encontró un trabajador que realizaba tareas de mantenimiento.

Según el portal El Territorio el cadáver fue hallado en un área que es de uso frecuente para los entrenamientos del equipo que este año disputará la Liga Posadeña de Fútbol y el Torneo Regional Federal Amateur, tras descender del Torneo Federal A en 2025. Sin embargo, estaba en un punto alejado de la circulación diaria y que tiene el pasto alto.

El trabajador que cortaba el pasto cuando se encontró con el cuerpo dio aviso de inmediato al presidente del club, que se encontraba en el predio, y así llamó a la Policía de Misiones.

Al llegar al predio, los oficiales de la Comisaría jurisdiccional preservaron el lugar del hallazgo y dieron inmediata intervención el fiscal René Casals y al juez Ricardo Balor. También se solicitó la presencia de la Policía Científica y de un médico policial, a fin de llevar adelante las primeras pericias y evaluaciones forenses.

Según fuentes policiales, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, por lo que se aguarda el resultado de la autopsia del cuerpo médico forense para avanzar en su identificación y establecer las circunstancias del fallecimiento.

Otro hallazgo en Chaco

Hallaron un cadáver a la
Hallaron un cadáver a la vera de la ruta 16 en Puerto Tirol, Chaco (InfoQuom)

El caso se conoce luego de que este domingo, en Chaco, se encontrara un cuerpo en avanzado estado de descomposición a la vera de la Ruta 16 de la localidad de Puerto Tirol.

Fuentes del caso dijeron que dos ciclistas que transitaban por el kilómetro 28,5, en las inmediaciones del Camping Policial, alertaron a las fuerzas de seguridad tras divisar lo que parecía ser un cadáver a unos cinco metros de la calzada. Habrían sido alertadas por el fuerte olor.

Al lugar llegaron agentes de la Comisaría Puerto Tirol y, de inmediato, se alertó a la División Medicina Legal. Al mismo tiempo, la Fiscalía en turno N°6, encabezada por Marina Echarri, comenzó a coordinar las actuaciones judiciales.

Las tareas se centraron en la preservación del área, el relevamiento fotográfico y la recolección de indicios, mientras se completaba la intervención de los profesionales forenses.

Según Diario Chaco, se trataría del cuerpo de un hombre de unos 35 años que llevaría en el lugar entre siete y 10 días y que no tenía entre sus pertenencias su documentación.

En la escena del hecho no se pudo determinar la causa del fallecimiento, por lo que la causa se investiga provisoriamente como “muerte dudosa”. En ese contexto, se dispuso el traslado del cadáver al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco para la realización de la autopsia, así como para el proceso de identificación.

Temas Relacionados

MisionesGarupáCrucero del Norteúltimas noticias

Últimas Noticias

Encontraron un kayak a la deriva en Río Negro y el turista que lo alquiló se encuentra desaparecido

Una mujer que le alquiló alojamiento realizó la denuncia luego de que no le respondiera los mensajes. Es oriundo de Villa Gesell

Encontraron un kayak a la

“Yo no puse eso ahí”: la defensa del pasajero colombiano detenido en Ezeiza con 17 kilos de marihuana

El hallazgo se produjo el sábado pasado. El acusado llegó en un vuelo proveniente de Roma, se pronunció inocente y denunció irregularidades en el procedimiento

“Yo no puse eso ahí”:

El tercer sospechoso del crimen de Jeremías Monzón estuvo ante el juez y se fue a su casa: “No importa la edad, son asesinos”

Se quejó la madre de la víctima. El chico tiene 14 años y no es punible, por lo que enfrentó la audiencia de atribución del hecho, como había sucedido con el otro adolescente implicado. Sólo está presa la acusada de 16 años

El tercer sospechoso del crimen

El estremecedor caso del joven asesinado a golpes en Merlo: se entregó el segundo sospechoso

Es el hijo del único detenido que tenía la causa por el homicidio de Maximiliano Balbuena, quien agonizó durante cuatro días tras el ataque brutal. IMÁGENES SENSIBLES

El estremecedor caso del joven

Murió un preso tras sufrir quemaduras en una cárcel de Córdoba: es el tercero en un mes

El incidente que provocó sus heridas había ocurrido a fines de diciembre en Villa María. El antecedente de otras dos víctimas fatales

Murió un preso tras sufrir
DEPORTES
Las perlitas de la entrevista

Las perlitas de la entrevista a Messi: sus programas de TV favoritos, el trago que hizo furor y cómo lo “encandiló” Charly García

Un legendario entrenador dejó a Argentina fuera de los candidatos a ganar el Mundial 2026: sus selecciones elegidas

Lamine Yamal mostró la intimidad de su encuentro con Novak Djokovic en Dubai: el pedido del tenista que lo sorprendió

Las razones detrás del “equipo alternativo” que tendrá Argentina en la serie de Copa Davis ante Corea del Sur

Seis renovaciones, un refuerzo abrochado y el conflicto con una de las promesas: el mercado de Independiente

TELESHOW
Gloria Carrá se sinceró sobre

Gloria Carrá se sinceró sobre el vínculo de Ángela Torres y Marcos Giles: “Me gustan como pareja, son divinos”

El Hospital Alemán confirmó el alta del chef Christian Petersen a través de un parte médico

Christian Petersen recibió el alta luego de casi un mes internado

La felicidad de Jimena Barón por el logro con su pareja: “Todavía no caigo”

Quiénes son los primeros invitados del año de Mirtha Legrand y Juana Viale

INFOBAE AMÉRICA

La cárcel de los presos

La cárcel de los presos más célebres de Estados Unidos: quiénes pasaron por el MDC de Brooklyn, donde está detenido Nicolás Maduro

El enigma de Pa 30, la supernova que desafía la física y podría reescribir la historia de las estrellas

El conflicto diplomático entre China y Japón escala con nuevas restricciones comerciales

La dictadura de Nicaragua apresa a quienes celebren la captura de Nicolás Maduro

La Unión Europea propone desbloquear 45.000 millones de euros para calmar las protestas agrícolas contra el acuerdo con el Mercosur