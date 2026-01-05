Crimen y Justicia

Dos ciclistas encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición a la vera de una ruta en Puerto Tirol

La víctima es un hombre de unos 35 años. Los forenses no pudieron determinar las causas de la muerte, pero sí que llevaría al menos siete días fallecido

Guardar
Hallaron un cadáver a la
Hallaron un cadáver a la vera de la ruta 16 en Puerto Tirol, Chaco (InfoQuom)

El hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición a la vera de la Ruta 16 de la localidad de Puerto Tirol movilizó a las autoridades chaqueñas esta tarde de este domingo.

Fuentes del caso dijeron que dos ciclistas que transitaban por el kilómetro 28,5, en las inmediaciones del Camping Policial, alertaron a las fuerzas de seguridad tras divisar lo que parecía ser un cadáver a unos cinco metros de la calzada. Habrían sido alertadas por el fuerte olor.

Al lugar llegaron agentes de la Comisaría Puerto Tirol y, de inmediato, se alertó a la División Medicina Legal. Al mismo tiempo, la Fiscalía en turno N°6, encabezada por Marina Echarri, comenzó a coordinar las actuaciones judiciales.

Las tareas se centraron en la preservación del área, el relevamiento fotográfico y la recolección de indicios, mientras se completaba la intervención de los profesionales forenses.

El cuerpo presentaba un avanzado
El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición

Según Diario Chaco, se trataría del cuerpo de un hombre de unos 35 años que llevaría en el lugar entre siete y 10 días y que no tenía entre sus pertenencias su documentación.

En la escena del hecho no se pudo determinar la causa del fallecimiento, por lo que la causa se investiga provisoriamente como “muerte dudosa”. En ese contexto, se dispuso el traslado del cadáver al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco para la realización de la autopsia, así como para el proceso de identificación.

Identificaron el cuerpo hallado en un descampado en Córdoba

La zona donde fue encontrada
La zona donde fue encontrada la mujer presuntamente asesinada (Gentileza: Villa María En Vivo)

Este sábado, las autoridades confirmaron la identidad del cuerpo encontrado en un descampado en Córdoba en la mañana del primero de enero. Además, la Policía detuvo a un sospechoso por el crimen.

La víctima fue identificada como Delfina Aimino, una joven de 22 años oriunda de Villa María, y se abrió una investigación por femicidio por la que hay un detenido: tiene 23 años y fue identificado con las iniciales T.M..

El crimen se descubrió cuando un vecino de la zona, que paseaba a su perro por un camino rural, observó el cuerpo de una mujer entre los pastizales en un sector ubicado al este de la Sociedad Rural y detrás de la Universidad Nacional de Villa María.

La única imagen que se
La única imagen que se difundió de la joven asesinada (X: @desaparecidaorg)

El vecino de inmediato alertó a las autoridades. Los policías y peritos de Medicina Forense acudieron al lugar para resguardar la escena y trasladar el cuerpo a la morgue judicial, mientras la Fiscalía de turno ordenaba las primeras diligencias y la intervención de la Policía Científica y la División Investigaciones de la Departamental San Martín.

El cuerpo presentaba signos de violencia, lo que orientó a las autoridades a investigar el caso como un presunto femicidio. De acuerdo al portal El Doce, entre las lesiones observadas, los especialistas notaron una herida que había sido atendida por los médicos.

Al identificar ese tratamiento, los investigadores se acercaron a diferentes instituciones médicas para consultar si días atrás habían recibido a una paciente con características similares. Esa consulta resultó fundamental, ya que permitió establecer la identidad de la víctima. La confirmación llegó con el cotejo de las huellas dactilares.

La fiscal Silvia Maldonado dispuso tareas de relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, la toma de testimonios a vecinos y la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima. A partir de los datos recabados pudieron llegar hasta el único sospechoso: es que Delfina había compartido el brindis de fin de año con su familia y luego salió de su domicilio para encontrarse con un joven que había conocido a través de la aplicación de citas, de acuerdo con información difundida por el medio local Villa María Ya!.

T.M., un estudiante de la Universidad de Córdoba, fue visto lavando durante al menos tres horas su auto Ford Ka, tras regresar de la cita.

