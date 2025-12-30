Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente acusada de matar al joven seguirá detenida

Este lunes se llevó a cabo la audiencia imputativa contra dos adolescentes

La adolescente de 16 años, detenida por el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, fue imputada por el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, como coautora del “homicidio triplemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento”.

El juez penal Sergio Carraro dispuso su prisión preventiva mientras continué el proceso judicial. De acuerdo con El Litoral, la joven, identificada como M. B. A., permanecerá alojada en un Centro Especializado para Menores.

Según informó Noticias Argentinas, la adolescente es imputable y no registra antecedentes; mientras que L.R.P., de 14 años, quien también fue imputado este lunes, no puede ser juzgado penalmente debido a su edad. Este punto “lo pone en una condición procesal diferente”, explicó Cecchini.

En la audiencia que se llevó a cabo este lunes, también estuvieron presentes los representantes de la Secretaría de Niñez.

El caso se desarrolla en el marco de la investigación por el homicidio de Jeremías Monzón, el joven de 15 años que fue hallado sin vida el martes pasado tras haber desaparecido días antes en la ciudad de Santo Tomé. La Policía había recibido una denuncia por la desaparición tanto de la víctima como de la adolescente de 16 años, quienes habían sido vistos juntos en las horas previas al hecho.

El posterior arresto de la menor fue resultado de tres allanamientos realizados en viviendas de la mencionada localidad de donde era oriundo Monzón, y en un domicilio del barrio Centenario en la capital provincial. En esos procedimientos, la Policía de Investigaciones secuestró varios dispositivos electrónicos, especialmente teléfonos celulares, que serán analizados como posibles elementos de interés para la causa.

El fiscal Cecchini brindó una conferencia de prensa tras las audiencias realizadas a puertas cerradas en los tribunales de la provincia y explicó que “se trata de una causa donde los involucrados son menores de edad". “Hay testigos”, añadió y debido a las edades, indicó: “Esto nos obliga a ser cautos en lo que podamos decir y en la forma que lo digamos”. Manifestó que no solo está en juego la información que se pueda brindar, sino también la integridad de las personas involucradas, de la víctima, de su familia y de los imputados.

El joven estaba desaparecido y lo encontraron el lunes 22 en un galpón

Las pesquisas establecieron que en el crimen habrían intervenido tres personas. Dos de ellas fueron identificadas como menores de edad, y una tercera, que también sería menor, aún no fue individualizada completamente y no se sabe si tiene edad de afrontar un proceso judicial. “Contamos con muchos elementos y entendemos que estamos muy cerca”, manifestó Cecchini, aunque aclaró que la investigación está en una etapa inicial.

Según el fiscal, se reunieron elementos suficientes para justificar la atribución delictiva a, la calificación legal y la medida cautelar de prisión preventiva sobre la joven imputada.

Durante la investigación, la Policía también realizó un operativo en las aguas del lago del Parque Sur, donde buzos tácticos y peritos buscaron elementos que pudieran estar relacionados con el caso, como ropa o pertenencias de la víctima. Este procedimiento surgió de la alerta de un testigo que indicó que los responsables podrían haber descartado evidencias en esa zona. Hasta el momento, no trascendieron los resultados del operativo.

La imputada es una adolescente de 16 años

Horas antes de hallar el cuerpo

El caso se conoció la semana pasada, cuando la familia de Jeremías denunció su desaparición. La búsqueda concluyó el lunes, cuando la Policía encontró el cuerpo del chico en un galpón abandonado frente a la cancha auxiliar del Club Colón, en la zona suroeste de Santa Fe.

La autopsia determinó que Monzón falleció por al menos, 20 puntazos con arma blanca. Las primeras hipótesis apuntaron a que el crimen fue premeditado y que el adolescente habría sido citado bajo engaño al lugar donde lo mataron. La familia reconoció el cuerpo al día siguiente y pudieron identificarlo por su ropa y por un característico piercing. Tras el hallazgo del cuerpo, la adolescente fue localizada el martes en buen estado de salud, junto a su madre, en la Casa de Juan Diego, un espacio de asistencia para personas en situación de vulnerabilidad social.

Los familiares y amigos de Jeremías Monzón realizaron una marcha en Santo Tomé para pedir justicia y avances en la causa. Miriam, tía de la víctima, expresó durante la manifestación, según recogió Noticias Argentinas: “Somos una familia trabajadora, él solamente salió a andar en bici y terminó en un lugar a donde no sabemos por qué fue. Cada día que pasa es peor que el anterior. Es desolador estar en casa, mirar por la ventana y ver que Jere no vuelve. Pedimos justicia y que el que haya hecho algo, que pague. Esto fue un homicidio premeditado: lo pensaron, lo citaron y lo mataron”.

La tía de Jeremías también se refirió a la adolescente involucrada, afirmando: “Ella tiene algo que ver, es también culpable, no sé si lo hizo o lo entregó, y no sabemos por qué. Jere era un nene bueno, no sé si creyó en el amor; ella no era la novia, era una chica que conoció -creo- en redes, pero no sabemos mucho más. Además, la conocimos con otro apellido cuando Jere nos la nombraba. Nos terminamos enterando de su verdadero apellido por los medios, cuando estaba desaparecida. No tenemos más datos”.