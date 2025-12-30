Crimen y Justicia

Crimen de Jeremías Monzón: la adolescente acusada de matar al joven seguirá detenida

La chica de 16 años fue imputada como coautora tras una audiencia en Santa Fe. En la misma situación se encuentra un menor de 14, aunque bajo una condición diferente por ser inimputable

Guardar
Este lunes se llevó a
Este lunes se llevó a cabo la audiencia imputativa contra dos adolescentes

La adolescente de 16 años, detenida por el crimen de Jeremías Monzón en la ciudad de Santa Fe, fue imputada por el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, como coautora del “homicidio triplemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento”.

El juez penal Sergio Carraro dispuso su prisión preventiva mientras continué el proceso judicial. De acuerdo con El Litoral, la joven, identificada como M. B. A., permanecerá alojada en un Centro Especializado para Menores.

Según informó Noticias Argentinas, la adolescente es imputable y no registra antecedentes; mientras que L.R.P., de 14 años, quien también fue imputado este lunes, no puede ser juzgado penalmente debido a su edad. Este punto “lo pone en una condición procesal diferente”, explicó Cecchini.

En la audiencia que se llevó a cabo este lunes, también estuvieron presentes los representantes de la Secretaría de Niñez.

El caso se desarrolla en el marco de la investigación por el homicidio de Jeremías Monzón, el joven de 15 años que fue hallado sin vida el martes pasado tras haber desaparecido días antes en la ciudad de Santo Tomé. La Policía había recibido una denuncia por la desaparición tanto de la víctima como de la adolescente de 16 años, quienes habían sido vistos juntos en las horas previas al hecho.

El posterior arresto de la menor fue resultado de tres allanamientos realizados en viviendas de la mencionada localidad de donde era oriundo Monzón, y en un domicilio del barrio Centenario en la capital provincial. En esos procedimientos, la Policía de Investigaciones secuestró varios dispositivos electrónicos, especialmente teléfonos celulares, que serán analizados como posibles elementos de interés para la causa.

El fiscal Cecchini brindó una conferencia de prensa tras las audiencias realizadas a puertas cerradas en los tribunales de la provincia y explicó que “se trata de una causa donde los involucrados son menores de edad". “Hay testigos”, añadió y debido a las edades, indicó: “Esto nos obliga a ser cautos en lo que podamos decir y en la forma que lo digamos”. Manifestó que no solo está en juego la información que se pueda brindar, sino también la integridad de las personas involucradas, de la víctima, de su familia y de los imputados.

El joven estaba desaparecido y
El joven estaba desaparecido y lo encontraron el lunes 22 en un galpón

Las pesquisas establecieron que en el crimen habrían intervenido tres personas. Dos de ellas fueron identificadas como menores de edad, y una tercera, que también sería menor, aún no fue individualizada completamente y no se sabe si tiene edad de afrontar un proceso judicial. “Contamos con muchos elementos y entendemos que estamos muy cerca”, manifestó Cecchini, aunque aclaró que la investigación está en una etapa inicial.

Según el fiscal, se reunieron elementos suficientes para justificar la atribución delictiva a, la calificación legal y la medida cautelar de prisión preventiva sobre la joven imputada.

Durante la investigación, la Policía también realizó un operativo en las aguas del lago del Parque Sur, donde buzos tácticos y peritos buscaron elementos que pudieran estar relacionados con el caso, como ropa o pertenencias de la víctima. Este procedimiento surgió de la alerta de un testigo que indicó que los responsables podrían haber descartado evidencias en esa zona. Hasta el momento, no trascendieron los resultados del operativo.

La imputada es una adolescente
La imputada es una adolescente de 16 años

Horas antes de hallar el cuerpo

El caso se conoció la semana pasada, cuando la familia de Jeremías denunció su desaparición. La búsqueda concluyó el lunes, cuando la Policía encontró el cuerpo del chico en un galpón abandonado frente a la cancha auxiliar del Club Colón, en la zona suroeste de Santa Fe.

La autopsia determinó que Monzón falleció por al menos, 20 puntazos con arma blanca. Las primeras hipótesis apuntaron a que el crimen fue premeditado y que el adolescente habría sido citado bajo engaño al lugar donde lo mataron. La familia reconoció el cuerpo al día siguiente y pudieron identificarlo por su ropa y por un característico piercing. Tras el hallazgo del cuerpo, la adolescente fue localizada el martes en buen estado de salud, junto a su madre, en la Casa de Juan Diego, un espacio de asistencia para personas en situación de vulnerabilidad social.

Los familiares y amigos de Jeremías Monzón realizaron una marcha en Santo Tomé para pedir justicia y avances en la causa. Miriam, tía de la víctima, expresó durante la manifestación, según recogió Noticias Argentinas: “Somos una familia trabajadora, él solamente salió a andar en bici y terminó en un lugar a donde no sabemos por qué fue. Cada día que pasa es peor que el anterior. Es desolador estar en casa, mirar por la ventana y ver que Jere no vuelve. Pedimos justicia y que el que haya hecho algo, que pague. Esto fue un homicidio premeditado: lo pensaron, lo citaron y lo mataron”.

La tía de Jeremías también se refirió a la adolescente involucrada, afirmando: “Ella tiene algo que ver, es también culpable, no sé si lo hizo o lo entregó, y no sabemos por qué. Jere era un nene bueno, no sé si creyó en el amor; ella no era la novia, era una chica que conoció -creo- en redes, pero no sabemos mucho más. Además, la conocimos con otro apellido cuando Jere nos la nombraba. Nos terminamos enterando de su verdadero apellido por los medios, cuando estaba desaparecida. No tenemos más datos”.

Temas Relacionados

HomicidioJeremías MonzónFrancisco CecchiniSanto Toméúltimas noticias

Últimas Noticias

Los videos que muestran el recorrido del femicida de La Matanza: se fue a trabajar después de degollar a su amante

Manuel Alberto Norry fue detenido por la Policía Bonaerense este lunes por el crimen de Janet Karina Arotinco Palomino, tras el análisis de las cámaras de seguridad

Los videos que muestran el

Iba en bicicleta y lo mataron de un tiro por la espalda: investigan un conflicto previo

Ocurrió en la intersección de 17 de octubre y Magallanes, en Lanús. La víctima, identificada como Mauro Daniel Vellido Vega, tenía antecedentes judiciales y fue encontrada sobre la cinta asfáltica con pertenencias personales intactas

Iba en bicicleta y lo

Usurpó una identidad, gastó 42 mil dólares y lo detuvieron en un operativo encubierto en Posadas

La investigación se inició tras la denuncia de una entidad bancaria y reveló cómo un hombre logró sortear los controles de seguridad para obtener una tarjeta de crédito adicional con la que realizó operaciones millonarias

Usurpó una identidad, gastó 42

Detuvieron al amante de la mujer que fue degollada en Lomas del Mirador cuando volvía de bailar: es el cuñado de su amiga

El sospechoso, identificado como Manuel Alberto Norry, será indagado este martes por el fiscal Adrián Arribas. El acusado le confesó el crimen a su familia. Un perro fue la clave para esclarecer el caso

Detuvieron al amante de la

“Cuando cumplían los 18 las desechaban”: hay nueve acusados por captar 33 alumnas de colegios de Salta para explotarlas sexualmente

El juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio hizo lugar al pedido de ampliación de la imputación penal, en el caso donde se investiga una red de trata. Los detalles del caso

“Cuando cumplían los 18 las
DEPORTES
El gesto del boxeador senegalés

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

Los videos y fotos de la despedida del año de La Doce, la barra de Boca Juniors: la ostentación de las banderas robadas

River Plate aceleró por una figura del Flamengo y la selección de Uruguay: el puesto clave a reforzar

“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más”: así confirmó Estudiantes la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

TELESHOW
Jorge Lanata, a un año

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

Andrea Bursten: relax y playa entre amigos en Punta del Este

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Machado felicitó al presidente electo

Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh

De Vargas Llosa a David Lynch, las grandes figuras de la cultura que se nos fueron en 2025

Taiwán detectó 130 aeronaves militares del régimen chino durante las maniobras militares de Beijing alrededor de la isla

Llega el libro de las grandes entrevistas de Cultura de Infobae en 2025: los protagonistas de un año que arde