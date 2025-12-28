Crimen y Justicia

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: más de 20 puñaladas, tres chicos implicados y videos del ataque

Una adolescente de 16 años será imputada este lunes por el homicidio de quien había sido su compañero de colegio. Otro menor no punible enfrentará la audiencia de atribución del hecho y buscan a un tercer sospechoso

Guardar
Jeremías tenía 15 años
Jeremías tenía 15 años

Cada dato que se suma sobre el crimen de Jeremías Monzón es aún más escalofriante que el anterior. Jeremías tenía 15 años y fue emboscado y asesinado a puñaladas: los forenses contaron más de 20 puntazos. La principal sospechosa del crimen es una adolescente de 16 que había sido compañera de la escuela de la víctima y con la que había vuelto a conectarse por redes sociales. Los otros dos implicados en esta trama de terror también son menores. Uno de ellos ni siquiera es punible y del otro, que aún no fue hallado, todavía no saben si tiene edad de afrontar un proceso judicial. Y lo más terrible, uno de estos dos chicos filmó el ataque.

Todo esto fue confirmado a Infobae por fuentes de la causa que estremece a la ciudad santafesina de Santo Tomé de la que era oriundo Jeremías y desde la que viajó ese 18 de diciembre pasado para encontrarse con sus homicidas. Al menos eso es lo que pudieron reconstruir los investigadores, liderados por el fiscal Francisco Cecchini.

Como ese jueves que viajó a Santa Fe Jeremías no regresó a su casa, sus familiares comenzaron a buscarlo. Al día siguiente hicieron la denuncia por averiguación de paradero.

Para los forenses, el crimen del chico ocurrió ese mismo 18 de diciembre, cuando se encontró con la adolescente ahora detenida, en una cita que quedó registrada en cámaras de seguridad.

La cámara de seguridad que
La cámara de seguridad que registró a la víctima con la ahora detenida de 16 años

Sin embargo, el cuerpo del menor lo hallaron recién el lunes 22 en un galpón abandonado que está frente a la cancha auxiliar del Club Colón de Santa Fe. Las autoridades citaron a sus familiares en la morgue judicial y, entonces, pudieron identificarlo por su ropa y por un característico piercing.

La autopsia determinó que a Jeremías lo mataron de más de 20 puñaladas, lo que le provocó en shock hipovolémico: se desangró. “Tras el hallazgo del cuerpo se sabía que había menores involucrados y se consiguieron indicios de quiénes participaron”, destacaron las fuentes del caso a este medio.

Por eso, la madrugada de este sábado se produjo una serie de allanamientos en Santo Tomé y en el barrio Centenario de la capital provincial en los que se fue a buscar, sobre todo, dispositivos electrónicos.

Los agentes de la Policía de Investigaciones encontraron lo que buscaban, pero también pudieron atrapar a la principal sospechosa de 16 años y a uno de sus cómplices, inimputable y quien habría filmado lo sucedido.

Sospechan de un crimen planificado
Sospechan de un crimen planificado

Así, este lunes por la mañana, los dos menores implicados enfrentarán una audiencia en los tribunales santafesinos. El chico que es inimputable estará frente a juez, escuchará los hechos que se le atribuyen y se irá como vino: caminando. “Es como si fuera un juicio por la verdad”, aclararon.

Mientras que, luego, la chica de 16 años enfrentará la audiencia imputativa, donde se le endilgará el homicidio de Jeremías y, después, se tratará la cautelar de encierro para ella, algo así como la prisión preventiva que se le impone a los adultos.

En un principio, se dijo que la sospechosa había desaparecido el mismo día que Jeremías, a quien conocía de antes, cuando fueron compañeros de colegio. Pero la verdad es que se fue con la madre sin que la abuela se enterara y por eso esa mujer denunció que no la encontraba sin saber que la adolescente estaba con su mamá.

Ahora, los investigadores buscan a un menor más implicado en el crimen de Jeremías. Lo que no saben es si es imputable o no. Mientras avanza la investigación, familiares y amigos de la víctima marcharon este sábado por Santo Tomé: “Él solamente salió a andar en bici y terminó en un lugar a donde no sabemos por qué fue. Cada día que pasa es peor que el anterior. Es desolador estar en casa, mirar por la ventana y ver que Jere no vuelve. Pedimos justicia y que el que haya hecho algo, que pague. Esto fue un homicidio premeditado: lo pensaron, lo citaron y lo mataron”, contó Miriam, tía de Jeremías.

Temas Relacionados

homicidiosJeremías MonzónSanta Femenores y delitoúltimas noticiasSanto Tomé

Últimas Noticias

El video del caso del bombero de la Ciudad que mató a una pareja de delincuentes en Quilmes

Ocurrió la mañana de Nochebuena, cuando el oficial, de franco y de civil, estaba en su vehículo. Para la Justicia fue legítima defensa. Los ladrones venían de cometer otro robo y la mujer había estado presa

El video del caso del

Desbarataron una banda que estafaba bajo la modalidad “cuento del tío” con llamadas telefónicas

La investigación culminó con dos allanamientos realizados por la Policía de la Ciudad en los barrios de Vélez Sarsfield y Floresta, donde se incautaron teléfonos celulares, computadores y dinero

Desbarataron una banda que estafaba

Una pareja de abuelos denunció a su nieto de 19 años por golpearlos y amenazarlos de muerte

Las víctimas lograron comunicarse con la Policía, luego de que el agresor los encerrara en una habitación. El caso se encuentra bajo investigación

Una pareja de abuelos denunció

“Mi corazón se rompió”, el doloroso posteo que hizo la hija del hombre asesinado por usar pirotecnia

Daniel Néstor Rubén Ramírez fue asesinado a balazos durante la madrugada de Navidad. Por el crimen, hay un jubilado detenido. La familia de la víctima desmintió una versión sobre el homicidio

“Mi corazón se rompió”, el

Julieta Makintach, protagonista del escándalo judicial del año: destituida y con una causa penal abierta

La exjueza se quedó sin su cargo tras autorizar la grabación de un documental durante el juicio oral por la muerte de Maradona. Su situación, sin embargo, no está cerrada

Julieta Makintach, protagonista del escándalo
DEPORTES
El fuerte comunicado de Atlético

El fuerte comunicado de Atlético Nacional en medio de las negociaciones con Boca por el pase de Marino Hinestroza

Entrada glamorosa, baile y un punto que despertó la ovación rival: el show de Sabalenka en la Batalla de los Sexos ante Nick Kyrgios

La lupa sobre la última gran gala del fútbol en 2025: quién ganó el “premio Maradona” y la polémica a nivel selecciones

El impactante récord que logró el argentino Faustino Oro en el Mundial de Ajedrez Rápido

Fue clave en los títulos de Max Verstappen, podría dejar Red Bull y lo buscan otros dos equipos de F1

TELESHOW
Sol Pérez compartió el importante

Sol Pérez compartió el importante logro de su hijo Marco: “¿En qué momento?"

Entre mates y playa, Leo Sbaraglia eligió Punta del Este para desconectar antes del 2026

Paula Chaves y sus hijos sorprendieron a Pedro Alfonso en su debut teatral en Carlos Paz: “¡Iguales a papá!"

El deslumbrante look de Juana Viale para cerrar el año: strapless, lentejuelas y falda ajustada

Murió Guadalupe Leuviah, histórica vedette que trabajó junto a Alberto Olmedo y Tato Bores

INFOBAE AMÉRICA

El desplome récord de la

El desplome récord de la moneda iraní desató huelgas y protestas contra el régimen: “El momento de estar juntos es ahora”

El hallazgo de un mosaico romano en Inglaterra aporta nueva interpretación sobre la guerra de Troya

Putin eliminó la obligación de declarar ingresos para altos funcionarios rusos y refuerza la opacidad sobre los controles anticorrupción

Los 20 puntos del plan conjunto de Estados Unidos y Ucrania que busca una salida negociada a la invasión rusa

Rusia condicionó el fin de la guerra a la retirada ucraniana del Donbás y descartó un cese al fuego temporal