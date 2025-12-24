Encontraron el cuerpo de un adolescente que había desaparecido en Santa Fe: fue asesinado a puñaladas

El joven estaba desaparecido desde la semana pasada

Desde el jueves pasado que Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años oriundo de la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe, había sido denunciado como persona desaparecida por su familia. Tras una intensa búsqueda en la región, este martes se confirmó que el cuerpo encontrado en un galpón abandonado situado frente a la cancha auxiliar del Club Colón pertenecía al menor. Lo asesinaron a puñaladas.

El hallazgo ocurrió luego de una llamada al 911, que alertó sobre la presencia de un cadáver en una antigua fábrica en desuso frente al estadio del Sabalero. A raíz de esto, los efectivos policiales y el personal de la Policía de Investigaciones (PDI) preservaron la escena para las pericias.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse del adolescente buscado, las autoridades citaron a sus familiares en la morgue judicial. Fue así que lograron identificarlo por las prendas que vestía y un característico piercing.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3, la autopsia determinó que el joven murió por múltiples heridas de arma blanca. Por este motivo, la principal hipótesis planteada por los investigadores apuntaría a un homicidio violento y que habría sido planificado.

Por el momento, no hay detenidos

Ahora, la investigación está bajo responsabilidad del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que analiza si Jeremías Monzón habría sido citado bajo engaño al predio para ser atacado por varias personas. Asimismo, no descartan que haya existido un conflicto previo.

Paralelamente, otra adolescente de 15 años, identificada como M. A., que habría sido la novia de la víctima y que habría estado con Jeremías durante sus últimas horas con vida, también era buscada desde el sábado pasado. La denuncia fue radicada por su abuela.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que fue localizada este martes en buen estado junto a su madre en la Casa de Juan Diego, un espacio de asistencia para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Asimismo, el fiscal Estanislao Giavedoni confirmó que será entrevistada para aportar datos relevantes a la causa.

“Está en buenas condiciones de salud y lo único que podemos decir es que ahora se va a llevar adelante parte del procedimiento que es de rigor, digamos, para verificar justamente situaciones de su estado de salud con el médico policial”, explicó el investigador, según las declaraciones recopiladas por el medio local Aire de Santa Fe.

Al tratarse de una menor de edad, el fiscal aclaró que se dará intervención a las áreas de Derechos Humanos, Secretaría de la Niñez, de la Mujer y también a la Municipalidad de Santa Fe. “Ella va a ser entrevistada por el tema de su paradero por personal especializado que está llegando en este momento”, amplió.

Detuvieron a un hombre por balear a adolescente y herir a una de ellos

En la vivienda del acusado encontraron una escopeta y varios cartuchos (Gentileza: El Doce.tv)

Un hombre de 47 años fue arrestado en la localidad de Capitán Bermúdez, en la provincia de Santa Fe, después de que hiriera de bala a un adolescente de 14 años el viernes por la noche.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas, cuando el atacante, ​molesto por el ruido que hacían varios adolescentes en la vereda, disparó varias veces con la escopeta desde detrás de una pared.

Según publicó El Doce.tv, la víctima recibió el impacto de un proyectil en la pierna y fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde los médicos informaron que se encontraba fuera de peligro.

El incidente motivó la reacción inmediata de los vecinos, quienes se comunicaron con el 911 al advertir la presencia de un joven herido. Así, el personal de la Comisaría 2da detuvo al agresor, identificado como E. A., y procedió al secuestro de una escopeta calibre 12,70 milímetros junto a ocho cartuchos en el domicilio ubicado en Independencia al 300.

El caso fue puesto bajo investigación del fiscal Aquiles Balbis, perteneciente al Ministerio Público de Acusación (MPA) de San Lorenzo, quien calificó provisionalmente la causa como “lesiones agravadas por el uso de arma de fuego”.