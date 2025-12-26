Crimen y Justicia

Salió con un machete a enfrentar a sus vecinos porque la pirotecnia asustaba a su perro y fue atacado a golpes

El intercambio verbal escaló y, de un momento a otro, varias personas lo rodearon y lo atacaron en plena vía pública

El hombre argumentó que el sonido de los estruendos le hacían daño a su perro

En La Plata, un episodio de violencia provocado por el uso de pirotecnia marcó la Navidad. En el barrio San Carlos, un joven que protestó por las detonaciones para proteger a sus perros terminó siendo agredido físicamente en plena vía pública.

La secuencia se desarrolló en la zona de la calle 50 entre 141 y 142 y quedó grabada en un video que rápidamente circuló en redes sociales.

De acuerdo a la reconstrucción basada en los testimonios vecinales recogidos por La Plata Herald, la agresión comenzó cuando el joven salió de su vivienda para reclamar el cese de la pirotecnia debido al miedo que provocaban en sus perros. Llevaba un machete y, entre insultos, increpó a quienes manipulaban los explosivos.

El intercambio verbal escaló y, de un momento a otro, varias personas rodearon al joven y lo golpearon en plena vereda. En el video que encabeza esta nota, puede observarse cómo fue el momento del ataque.

Luego de que se viralice el video, en las redes sociales se reavivó la polémica sobre la convivencia en los barrios y el impacto de la pirotecnia, particularmente en animales, personas mayores y quienes presentan sensibilidad auditiva.

De acuerdo a la información publicada por el medio local 0221, no hubo intervención policial. Asimismo, no se reportaron lesionados ni daños materiales tras el incidente, aunque la tensión en el barrio aumentó a raíz del enfrentamiento.

Este no fue el único hecho de violencia que se registró en la madrugada de Navidad en La Plata. En un monoblock de Barrio Aeropuerto, un hombre abrió fuego desde la ventana de un departamento y asesinó a un vecino durante la madrugada navideña.

El hecho ocurrió en un monoblock de Barrio Aeropuerto

J. C. M., de 68 años, disparó contra un grupo de personas que festejaba en la vía pública, provocando la muerte de Daniel Néstor Rubén Ramírez.

El ataque dejó a Ramírez, de 45 años, con heridas graves en el hombro izquierdo y el cuello, mientras celebraba junto a sus hijos. La Policía Bonaerense irrumpió en el domicilio del agresor poco después y logró detenerlo.

Allí, en el domicilio del agresor, un arsenal compuesto por armas de fuego y municiones fue incautado. La presencia de este armamento generó alarma entre los vecinos y motivó un amplio operativo de la Policía Bonaerense y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, que intervino en el lugar para preservar la escena y realizar peritajes tras el crimen de Daniel Néstor Rubén Ramírez.

Entre los elementos secuestrados, el informe oficial detalla la incautación de una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, presuntamente utilizada en el homicidio, una escopeta especial reforzada calibre 20 con munición en recámara y un rifle de aire comprimido de 5 mm. Además, se recogieron dos proyectiles con punta troncocónica, una munición con punta teflonada color azul, otra calibre 40 con punta cónica y una funda para pistola. El fiscal Patricio Barraza, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6, dispuso la detención por el delito de homicidio mientras avanza el análisis balístico y de la documentación de las armas.

Las fuentes policiales confirmaron que las armas estaban en buenas condiciones y ninguna tenía pedido de secuestro, y agregaron que parte del arsenal fue entregada por familiares del acusado durante el procedimiento.

Tras el incidente, un grupo de vecinos incendió el Peugeot 504 del detenido en señal de represalia, lo que elevó la tensión en el complejo habitacional. Las autoridades investigan si J. C.M. tenía antecedentes relacionados con conflictos barriales o uso indebido de armas.

