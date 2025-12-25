El arsenal que encontraron en la casa del hombre que mató a su vecino por usar pirotecnia en Navidad

Un rifle encontrado en la casa del acusado

J.C.M., el hombre de 68 años detenido por asesinar a su vecino tras una discusión por pirotecnia en La Plata, tenía un arsenal de armas y municiones en su casa. Así lo confirmaron agentes de la Policía Bonaerense cuando allanaron su domicilio tras el crimen de Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, ocurrido en la madrugada de Navidad en el monoblock de la calle 609 entre 3 y 4, La Plata.

Las autoridades llegaron a la vivienda del sospechoso poco después de la discusión vecinal que terminó con un homicidio. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el conflicto comenzó cuando los hijos de la víctima utilizaban fuegos artificiales durante los festejos. Tras largos minutos de pelea, el hombre reaccionó disparando varias veces hacia un grupo de personas que se encontraba en la zona del monoblock. Uno de los disparos alcanzó a Ramírez en el cuello y el hombro izquierdo.

La Policía llegó al lugar tras una alerta radial que advertía sobre un hombre encontrado sin vida en el descanso de una escalera. En este contexto, los efectivos identificaron al agresor a partir de declaraciones testimoniales e ingresaron a su departamento.

Las armas que le incautaron al sospechoso

Fue entonces cuando lo hallaron apoyando un arma sobre una mesa y rápidamente lo redujeron y detuvieron. En el lugar, los agentes incautaron todo el arsenal que tenía en su domicilio, las cuales estaban en buenas condiciones y ninguna presentaba pedido de secuestro, según los reportes oficiales.

Entre las armas incautadas hay una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, que habría sido utilizada en el homicidio, y una escopeta especial reforzada calibre 20 con munición en recámara. También un rifle de aire comprimido calibre 5 mm.

Todas las armas quedaron a disposición de la Justicia

Además de las armas largas y cortas, la policía secuestró diversos tipos de munición: dos proyectiles con punta troncocónica, una munición con punta teflonada color azul, otra calibre 40 con punta cónica y una funda para pistola. Fuentes policiales informaron que las armas adicionales fueron entregadas por familiares del imputado al momento del procedimiento.

La presencia de un arsenal en el domicilio del detenido sorprendió a los investigadores y aumentó la preocupación entre los vecinos del barrio Aeropuerto. Tras el crimen, la situación en el complejo habitacional se tornó tensa: un grupo de personas incendió el Peugeot 504 del acusado en represalia por lo ocurrido y personal policial montó un operativo para resguardar el área y preservar la escena para los peritajes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata.

Un revolver encontrado en la casa del agresor

El fiscal Patricio Barraza, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, intervino en el lugar y dispuso la aprehensión del hombre por el delito de homicidio. La víctima, identificada como Daniel Néstor Rubén Ramírez, vivía en el mismo monoblock y fue reconocida por sus familiares y vecinos.

El hallazgo de múltiples armas y municiones en la vivienda del acusado abrió nuevas líneas de investigación, mientras el fiscal ordenó peritajes balísticos y el análisis de la documentación de los elementos incautados. Las autoridades buscan determinar si el detenido poseía antecedentes o denuncias previas vinculadas a conflictos vecinales o uso indebido de armas.

El detenido

Todos los elementos incautados

Escopeta especial reforzada calibre 20, serie 20 37497, con munición en recámara

Pistola Bersa Thunder 40 PRO, serie 602433, calibre 40 Smith & Wesson Auto, con munición en recarga y un cargador

Dos municiones con punta troncocónica

Una munición con punta teflonada color azul

Una munición calibre 40 con punta cónica

Funda para pistola

Rifle de aire comprimido calibre 5 mm (22 pulgadas), sin munición