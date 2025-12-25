Un hombre mató a su vecino por usar pirotecnia en los festejos de Navidad

Crimen y Justicia

Un hombre de 68 años mató a su vecino de un disparo durante la madrugada de Navidad luego de una discusión originada por el uso de pirotecnia. El hecho ocurrió en un monoblock ubicado en la calle 609 entre 3 y 4, en La Plata, donde el agresor, identificado como J.C.M., efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas. Uno de los tiros alcanzó a Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien murió en el lugar.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que las autoridades tomaron conocimiento del hecho tras una alerta radial que recibió el personal del Comando Patrulla, la cual advertía la presencia de un herido de arma de fuego en el complejo habitacional.

Al llegar al lugar, los agentes observaron a varios vecinos congregados y encontraron el cuerpo sin vida de Ramírez en el descanso de una escalera, con heridas de arma de fuego en el cuello y el hombro izquierdo.

Según testimonios recolectados en el lugar, el conflicto comenzó cuando los hijos de la víctima estaban utilizando pirotecnia y el ahora detenido reaccionó disparando desde el interior de su domicilio.

Los efectivos ingresaron al departamento señalado, cuya puerta permanecía entreabierta, y observaron al acusado apoyando un arma sobre una mesa. En ese momento, los agentes lograron reducirlo y proceder a su aprehensión.

Una de las armas encontradas
Una de las armas encontradas en los allanamientos al sospechoso

Durante el allanamiento, secuestraron una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre 40, utilizada en el hecho, junto a una escopeta especial reforzada calibre 20, un rifle de aire comprimido calibre 5 mm y varias municiones de distintos tipos. Ninguna de las armas presentaba pedido de secuestro, según detallaron fuentes policiales.

El fiscal de turno, Patricio Barraza, se hizo presente en la escena junto al gabinete de homicidios de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata para coordinar las actuaciones judiciales y periciales. El lugar fue preservado para el trabajo de los peritos, mientras que se solicitó la presencia de personal médico y la morguera para el traslado del cuerpo de la víctima.

Tras el homicidio, un grupo de vecinos incendió el Peugeot 504 propiedad del imputado en represalia por el ataque. La situación generó tensión en el barrio, donde se desplegó un operativo policial para evitar nuevos incidentes.

El hombre le disparó desde
El hombre le disparó desde su casa

En el procedimiento, los uniformados también incautaron dos municiones con punta troncocónica, una munición con punta teflonada color azul, una munición calibre 40 con punta cónica y una funda para pistola.

Por su parte, el detenido fue trasladado a la comisaría, donde quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, acusado de homicidio.

La víctima, Daniel Néstor Rubén Ramírez, residía en el mismo complejo habitacional y fue identificada por familiares y vecinos que presenciaron el ataque.

El caso del jubilado que mató a su vecino en Navidad 2024

En la Navidad de 2024, Rafael Horacio Moreno (75), un expolicía Federal, mató a su vecino Sergio David Díaz (40) porque tenía el volumen de la música muy fuerte.

El jubilado detenido
El jubilado detenido

El hecho ocurrió cuando el jubilado salió de su casa y cruzó la calle Acevedo al 4100, en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, para reclamarle a su vecino por los sonidos de su celebración.

Tras una breve, pero violenta discusión entre ambos, el jubilado sacó su arma y le disparó en el abdomen a quemarropa. La secuencia de la pelea quedó grabada por testigos y se difundió masivamente. “Vamos a terminar mal”, le dijo el asesino a su vecino.

La víctima fue trasladada de inmediato al centro de salud más cercano, pero falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas. La Policía Bonaerense llegó al lugar tras un llamado al 911. Allí detuvo a Moreno, quien permaneció en la escena tras el hecho, y secuestró el arma utilizada.

En noviembre de 2025, un jurado popular consideró al expolicía responsable de los delitos de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra. La jueza técnica Lucila Pacheco, perteneciente al Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Matanza, fue quien presidió el proceso, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Sergio Antín y la defensa fue asumida por Francisco Oneto, reconocido abogado y representante, entre varios, del presidente Javier Milei.

