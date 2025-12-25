Sociedad

Violencia urbana, la otra cara de la Navidad: peleas, botellazos y disparos

En Córdoba, dos menores resultaron con quemaduras por pirotecnia, mientras que un hombre fue baleado. En Mar del Plata un adulto fue atacado con una botella, mientras que en Bahía Blanca se enfrentaron unas 20 personas

En Córdoba, dos niñas sufrieron quemaduras por pirotecnia arrojada desde viviendas vecinas

La Navidad para algunos no fue una noche de paz. Esta madrugada, un hombre de 68 años mató de un disparo a su vecino en La Plata luego de discutir porque los hijos de la víctima usaban pirotecnia. Daniel Néstor Rubén Ramírez (45) falleció en el acto: su muerte fue absurda. Este crimen y el caso de la nena de 12 años que pelea por su vida tras ser herida por una bala perdida en Morón, fue de lo más grave, pero no fueron los únicos episodios de violencia urbana en las últimas horas en el país.

También esta madrugada, en el barrio cordobés de Providencia, un incidente con pirotecnia resultó con dos niñas heridas tras sufrir quemaduras superficiales en las piernas dentro de su propia vivienda. Ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle 12 de octubre al 1200, donde un servicio médico brindó atención a las menores, aunque no consideró necesario su traslado a un hospital.

De acuerdo con la investigación oficial, la situación se originó cuando los vecinos lindantes habrían arrojado pirotecnia que cayó en el patio donde estaban las niñas y les provocaron las lesiones.

Al arribar el personal policial, se constató que se había producido una riña entre los padres de las damnificadas y el hombre señalado como responsable del lanzamiento de los elementos artificiales.

Como resultado de esa confrontación, el vecino que lesionó a las nenas también resultó con heridas en las piernas y fue asistido por el mismo servicio médico, aunque tampoco necesitó ser derivado a un centro de salud.

También en la ciudad de Córdoba, un hombre de 48 años sufrió una herida de bala en la cadera tras una discusión con un vecino en el barrio de Villa Urquiza.

Por el suceso detuvieron a un joven de 28 años, quien actualmente es pareja de la ex mujer del herido. Según información oficial, la intervención policial se desplegó en la intersección de calle Campichuelo y Costanera Mestre, donde se desencadenó el violento altercado entre los involucrados.

La secuencia comenzó cuando la víctima fue alcanzada por un disparo en medio de una disputa verbal. El hombre herido fue trasladado primero al Instituto Modelo de Cardiología y luego al Hospital de Urgencias, donde recibió atención médica especializada debido a la gravedad de la lesión en la zona de la cadera.

Tras la aprehensión, el sospechoso fue llevado a la sede policial correspondiente. El caso quedó a disposición de la fiscalía del Distrito 4, turno 2, bajo la supervisión del fiscal Horacio Vázquez, quien encabeza la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el incidente.

En otro caso de violencia urbana en Navidad, un hombre de 25 años fue atacado con un arma blanca en el cuello en una finca ubicada en Reforma Universitaria al 2800, del barrio de Las Heras, en la ciudad de Mar del Plata.

Según informó La Capital, la agresión fue perpetrada por una de las personas que acompañaban a la víctima, en un contexto de viejas diferencias personales. El hecho es investigado por la comisaría 16ª y la fiscalía a cargo de Romina Díaz, ambas con jurisdicción en la zona.

Tras el incidente, el joven debió ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Allí, el personal médico evaluó la herida cortante en el cuello y le brindó atención inmediata.

En la ciudad de Bahía Blanca, una intervención policial sacudió la tranquilidad en la intersección de Pampa Central y Gorriti, donde un llamado al 911 movilizó a personal del Comando de Patrullas y de la comisaría 5ª tras recibir la alerta sobre un enfrentamiento entre unas 20 personas que se agredían con machetes y palos.

Al llegar los efectivos, la mayoría de los participantes huyó del lugar, aunque uno de los involucrados permaneció y desafió directamente a la autoridad.

De acuerdo con la información difundida por La Nueva, A.S.A., de 22 años, fue quien quedó en la escena y, lejos de acatar la orden policial, arrojó piedras contra el personal. Tras ignorar la voz de alto, escapó e ingresó rápidamente a una vivienda en Gorriti al 1600.

Los agentes lo siguieron hasta el interior del domicilio, donde se produjo un forcejeo antes de lograr su detención. El joven quedó imputado por los delitos de desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad, confirmaron fuentes policiales.

Según destacó el medio bahiense, en el mismo procedimiento fue reducido T.G.A., hermano del anterior, de 20 años. El joven confrontó a los uniformados y terminó detenido bajo cargos de atentado y resistencia a la autoridad.

Ambos hermanos se encuentran ahora a disposición de la Justicia, mientras la investigación sigue su curso para esclarecer la participación de los otros integrantes del grupo que se dio a la fuga.

