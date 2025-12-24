Un hombre incendió la casa de su pareja porque lo denunció por violencia de género y se negó a convivir con él

La vivienda ubicada en la calle Gallegos al 1300 quedó totalmente destruida

Un hombre de 33 años fue arrestado en la madrugada del martes en el barrio La Antenita de Rosario tras provocar un incendio que destruyó por completo la vivienda de su ex pareja.

El hecho ocurrió sobre la calle Gallegos, en la zona noroeste de la ciudad, y la detención se produjo poco después de que la víctima lo denunciara por violencia de género. Sin embargo, minutos antes la Policía lo había demorado por amenazar a la mujer, pero rápidamente quedó libre.

De acuerdo con la información recabada por Rosario3, el sospechoso, identificado como E. A. L., fue trasladado a la comisaría 32ª tras ser aprehendido por efectivos del Comando Radioeléctrico. La vivienda incendiada pertenecía a su ex pareja, V. Según el mismo medio, el ataque se produjo mientras la mujer se encontraba en la casa de una amiga, ubicada cerca del domicilio incinerado.

La víctima relató a El Tres que el hombre la había echado de la vivienda, pero después le pidió que regresara. Al negarse, se desató el siniestro. “Yo estoy bien. Estaba en la casa de mi amiga. Cuando empiezan a ladrar los perros, veo una llamarada. Él me había echado y quería que volviera, pero yo le dije que no”, relató V.

Finalmente, el acusado fue formalmente detenido luego de que se constatara el incendio y la destrucción total de la vivienda. La mujer detalló el estado en que quedó su domicilio tras el ataque: “Perdí todo, el colchón, la cama, la tele, el ropero. Todo. No quedó absolutamente nada. Lo había denunciado por violencia". La pérdida material fue completa, según las imágenes difundidas por el mismo medio, donde se muestra la vivienda completamente dañada por el fuego.

La causa quedó en manos de la comisaría 32ª, donde permanece detenido E. A. L. a la espera de nuevas medidas judiciales.

Así quedó la vivienda (Foto: diarioelnorte)

Prendió fuego la casa de su ex pareja con ella adentro

Un hombre de 38 años fue imputado por tentativa de femicidio tras ser acusado de incendiar la vivienda de su ex pareja en la localidad de Arturo Seguí, al noroeste de La Plata. El hecho ocurrió meses atrás en una casa ubicada en la calle 442, entre 140 y 141, y la investigación judicial avanzó en las últimas horas con la detención del sospechoso, identificado como J. D. G.

De acuerdo con la denuncia presentada por la víctima, una mujer de 50 años, el episodio se desencadenó luego de una discusión por una deuda de dinero. Según su relato, el hombre irrumpió en la propiedad, la agredió físicamente con golpes en la cabeza y el cuello, roció con nafta el interior del inmueble y provocó un incendio antes de huir. Al iniciarse las llamas, la mujer se refugió en el baño, se mojó con agua e intentó pedir auxilio. Los vecinos, al escuchar sus gritos, derribaron la puerta y lograron rescatarla mientras el fuego avanzaba y consumía buena parte de la vivienda. La víctima sufrió quemaduras leves y lesiones por los golpes, pero no requirió internación hospitalaria.

La fiscal de la causa, María Eugenia, tomó declaración indagatoria al principal sospechoso, quien negó haber intentado asesinar a la mujer y presentó una versión distinta de los hechos. De acuerdo con su testimonio, la discusión ocurrió por un conflicto económico y sostuvo que fue la propia mujer quien habría provocado el fuego.

El operativo para dar con el sospechoso fue realizado por personal de la comisaría Décima, que lo interceptó en la intersección de las calles 426 y Camino General Belgrano. Al momento de su detención, el hombre tenía consigo una tarjeta SUBE, 96.000 pesos en efectivo y un teléfono celular.

El expediente quedó caratulado como “femicidio en grado de tentativa”, ya que para la fiscalía existió intencionalidad directa y un contexto de violencia de género. Además, se supo que el acusado tenía antecedentes por doble homicidio, delito por el que había recuperado la libertad en 2022.