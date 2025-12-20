Qué hay detrás de la nueva ola criminal de las viudas negras

Video: Juliana L. saluda con un beso a su blanco, un informático de 46 años

Decir que las viudas negras son las protagonistas del delito de moda es bastante ocioso. Es más que eso: las mujeres que drogan y roban joyas, relojes y decenas de miles de dólares a hombres 20 años mayores, ocultas a simple vista tras perfiles de redes sociales, se convirtieron en el emergente delictivo del año. Sus historias le dieron un impulso inusitado a las páginas policiales y fueron la inspiración de una serie protagonizada por Pilar Gamboa y Malena Pichot. “Viudas negras: putas y chorras”, se llamó.

Pero peor aún es que las propias viudas negras se convirtieron en estrellas digitales. Lidia L., arrestada este mes en Choele Choel, Río Negro, se volvió viral con las fotos de su arresto. Había drogado y desvalijado a dos hombres en Caballito y Saavedra, según la acusación de una jueza porteña. Hasta tuvo el descaro de pedir un rescate millonario por lo que robó. Luego, escapó de vuelta a casa, con su familia, hasta que la Policía de su provincia la arrestó, con un pedido de captura firmado por la jueza Ángeles Maiorano. Un reel con sus fotos y su historia acumuló cinco millones de vistas.

La muerte también juega en sus historias, cuando se pasan de dosis en el trago. Así, al menos siete hombres murieron a manos de viudas negras en el AMBA en los últimos dos años. El caso de Micaela “Cachorra” Vargas, acusada de apuñalar siete veces al empleado de comercio que enamoró, es paradigmático.

Micaela "Cachorra" Vargas, acusada de matar a puñaladas al hombre que enamoró

La historia básica de la viuda negra, la mujer seductora que espera a su blanco en un bar, no quedó totalmente en desuso. Todavía se estila, con ciertas peculiaridades. Micaela Garrido fue detenida a comienzos de este año, acusada por el fiscal Cosme Iribarren de robar a un hombre de Villa La Ñata que había conocido entre copas en Plaza Serrano. Tenía una particularidad: era cabo de la Policía Federal Argentina.

Hay viudas negras de todas las edades. Diana Arita Cornejo, una mujer de 62 años, fue arrestada en marzo de 2025 por la Policía Bonaerense, acusada de matar a un jubilado de 77 años que había conocido tiempo antes y que la invitó a su casa en Lanús Oeste tras cenar en una parrilla de Quilmes. Las cámaras de seguridad la mostraron mientras dejaba la casa del hombre con dos bolsos, a pie de vuelta a la estación, con lo que se pudo llevar.

Micaela Garrido

Sexo sí

Cambiaron los trucos. “Antes, una viuda no tocaba a un palomo que robaba”, asegura un habitué del hampa. “Era una deshonra”, agrega. Hoy, para una ladrona, tener un encuentro previo con su víctima es la mejor forma de evaluar un botín.

El 7 de enero último, un informático invitó a una chica a su departamento en la calle Soldado de la Independencia, zona de Palermo, a poca distancia del Hipódromo. Tal vez, se sentía con suerte. El hombre, de 46 años, la había conocido en Tinder ocho meses antes. “Agustina”, era su nombre. La chica era mucho más joven: 20 años, esbelta, pelo lacio negro y con dos o tres tatuajes. Tras tanto hablar, la había citado en su casa un día antes. Pasaron la noche juntos. Ese martes, tal vez entusiasmados, decidieron repetir, según el testimonio de él.

A mediados de marzo, “Agustina”, oriunda de Lomas de Zamora, terminó detenida por la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad, procesada por el juez Martín Peluso. A su víctima, le robó 24 mil dólares, un par de lentes Gucci y seis botellas del champán francés Veuve Clicqot Ponsardin.

Agustina, la viuda negra que robó champán francés

¿Por qué lo hacen?

¿Qué explica a una viuda negra? Tal vez, sea la promesa de un botín alto ante una pena baja. Ponerle clonazepam a un gin tonic no implica una agravante en el Código Penal. Los casos de viudas negras se suelen enmarcar en el delito de robo simple o con el uso de violencia: la utilización de narcóticos está contemplada en el artículo 78 del Código.

La figura de abandono de persona, aplicada por magistrados como Martín Yadarola -el juez que procesó a “Cachorra” Vargas- agrava un poco más la posible pena. Ni siquiera es aplicable la calificación de tentativa de homicidio; las viudas no buscan matar, no a priori. Pero el riesgo de morir ante un exceso de psicofármacos es obvio.

Un reconocido juez que suele trabajar casos de este tipo se frustra: “Atacan con medios altamente peligrosos. Debería existir un estudio que determine si el exceso en el dosaje de psicofármacos causa un daño al cuerpo. No hace falta llegar a otro muerto para frenar el fenómeno. El siga-siga es inviable”.

Lidla L. tras ser detenida por la Policía de Rio Negro

Tal vez, sea el barrio. Años atrás, la Villa Zavaleta se había convertido en un nodo de acusadas, con más de una decena de casos en los primeros años de la pandemia.

Pero, en el fondo, se trata de sus historias, y del mundo que las rodea. Los cómplices que las ayudan a extraer los botines suelen tener lazos con el hampa, bandas de ladrones. “Ayelén”, la viuda negra que durmió a un comisario de altísimo rango tras una cena en Puerto Madero para robarle sus armas, fue condenada en septiembre de este año por el Tribunal N°22 en un fallo ómnibus junto a otros seis hampones. La lista de delitos por los que fueron sentenciados también es larga: robo en poblado y en banda, amenazas coactivas y robo simple.

“Ayelén”, cuyo verdadero nombre es Mónica B., presa desde 2023, participó en tres hechos, incluido un clásico robo a mano armada. Saldrá de prisión en algún momento de 2029.

"Ayelén", la viuda negra condenada por dormir a un comisario

El vacío y el deseo

Ser viuda negra, en todo caso, le ofrece a mujeres ser parte del mercado del delito. Pero también, ser viuda negra llena otro vacío.

Otro juez en los tribunales porteños, de amplia experiencia, menciona un punto rara vez analizado: “Vos tenés una población cada vez más inmensa en el mundo marginal, en la precariedad social y económica. El delito siempre fue ‘cosa de hombres’. Y hoy, las mujeres que ven presos a sus familiares hombres, encontraron una manera de meterse en la actividad criminal".

“Una chica de 18 años no tiene el físico para ponerse una pistola al cinto y robar un kiosco. Pero con poco esfuerzo, y apenas astucia, encuentra cómo hacer lo mismo y muchas veces con mejores resultados que los hombres de su familia”. El deseo sexual de la víctima, usualmente, hace el resto.

Nicole S., de 22 años, ex vecina de Barracas, fue condenada la semana pasada por drogar y desvalijar a dos comerciantes junto a una menor de edad. Nicole es madre de dos chicos, tuvo al mayor a los 14 años: dos de sus hermanos están presos.