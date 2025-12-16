Madre de dos nenas y viuda negra: el caso de Nicole y su cómplice menor de edad

Chile al 1300, la cuadra donde ocurrió el hecho

Nicole S., de 22 años, ex vecina de Barracas, fue condenada la semana pasada por el delito de robo simple, un artero ataque de viuda negra. El hecho ocurrió en la madrugada del 25 de junio de 2023 en un local de comidas de la calle Chile, barrio de Montserrat. Allí, Nicole se encontró con las víctimas, dos hombres -uno de ellos oriundo de Uruguay, el otro, de Venezuela- tras conocerlos por redes sociales con un perfil falso de Instagram, que luego borró. “Belén”, se hacía llamar. La falsa “Belén” había conocido a sus blancos en un bar de Plaza Serrano un día antes, intercambiaron mensajes. Acordaron verse nuevamente en el local, del que el uruguayo y el venezolano eran dueños.

Nicole fue, digamos, con una asistente. Sorprende la edad de esta sospechosa. El caso fue juzgado por el Tribunal de Menores N°1, integrado por el juez David Perelmuter; la otra joven, oriunda de Barracas, tenía 17 años al momento del ataque. Se hacía llamar “Yami”, una chica de pelo rojo, con una pluma tatuada junto al oído derecho.

Así, tras bajar las persianas al público, las víctimas coquetearon con las dos chicas 25 años más jovenes que ellos, una, literalmente, menor de edad. Mientras tanto, el manual de las viudas negras porteñas era aplicado letra por letra. “Yami”, notó una de las víctimas luego, se veía incómoda, iba al baño un tanto más de lo normal, luego regresaba.

Cerca de las 2:30 AM, “Belén” tomó la delantera. Les ofreció un trago a las víctimas, y les propuso:

“Hagan fondo blanco”.

Ambos notaron un sabor extraño al beber. Uno de ellos, incluso, recordó el gusto de un psicofármaco que años antes consumía, la olanzapina, un potente antipsicótico empleado en el tratamiento de la esquizofrenia. Luego, durmieron el sueño de las viudas. Despertaron a la noche, groguis, con un dolor de cabeza arrasador. Terminaron en el Hospital Ramos Mejía, trasladados por una ambulancia del SAME, donde se les diagnosticó un cuadro de intoxicación.

Regresaron al local hora después. Allí, notaron que les faltaban sus iPhone, sus lentes Ray Ban, su Playstation 4, $83 mil en efectivo, 930 dólares, sus notebooks Dell y Samsung, sus perfumes Carolina Herrera, sus tarjetas SUBE y sus documentos. Notaron, también, que sus billeteras cripto estaban vacías. Habían perdido otros siete mil dólares en diversas monedas.

La condena a Nicole S. y su cómplice

Ambas acusadas cometieron una serie de errores notables, que denotan amateurismo delictivo. Para empezar, se comunicaron con sus víctimas con líneas de teléfonos registradas a sus nombres. Nicole S. usó su foto real para crear su perfil falso de Instagram; una de las víctimas de Monserrat conservó una captura de pantalla y la entregó a la Justicia. Las cámaras de seguridad de la cuadra, que mostraron a las acusadas, hicieron el resto. Fueron capturadas por la División Robos y Hurtos de la Policía de la Ciudad poco después.

Admitieron su culpa en Tribunales. Sus defensores oficiales propusieron un juicio abreviado, más de dos años de pena para cada una. Nicole ya tenía una condena previa por el delito de hurto, dictada por la Justicia de Lanús en marzo de 2024, donde, irónicamente, debía someterse a un patronato de liberados y prometer que no bebería o se drogaría en público.

El Tribunal N°1 declaró culpable a la cómplice más jóven. También, condenó a Nicole a dos años y ocho meses, unificando su pena anterior. Sin embargo, no de cumplimiento efectivo. El juez del Tribunal ponderó la calificación, robo simple, uno a seis años de prisión.

También, ponderó el cuadro general: Nicole, para empezar, es madre de dos hijas, una de ocho años y otra de cuatro meses, por las que cobra una Asignación Universal. Es decir: Nicole fue madre a los 14, y fue madre después del robo. Vivía con su propia madre al momento del hecho. Tiene cinco hermanos; dos están presos.

“Como atenuantes han de valorarse su juventud, su historia familiar, su bajo nivel económico y de instrucción, las costumbres relativas al núcleo socioeconómico del que deriva, condicionantes de su accionar como pauta cultural en lo afectivo y volitivo. También he de valorar que ha asumido su responsabilidad al reconocer la comisión del hecho”, aseveró el juez.

“Por ello, a la hora de graduar la pena, no habré de perder de vista la etapa evolutiva de la vida que atraviesa”, finalizó. Nicole, según el fallo, “trabaja en limpieza, con estudios secundarios incompletos aunque manifestó estar interesada en retomar los mismos”. Sin embargo, la viuda negra no ofreció devolver lo robado. Tampoco explicó qué pasó con esos siete mil dólares en activos cripto.

El caso -como muchos otros hechos de viudas negras- fue enmarcado en el delito de robo simple aplicado con violencia. El artículo 78 del Código Penal asegura que “queda comprendido en el concepto de violencia el uso de medios hipnóticos o narcóticos”. Es decir, drogar para robar. Sin embargo, la condena implica una paradoja. Las víctimas de Nicole podrían haber muerto; jueces como Martín Peluso abogan por las penas más duras posibles en los casos de viudas negras, de cara a calificaciones del Código Penal que se limitan al robo simple. Un psicofármaco no es considerado un arma. Sin embargo, hubo, al menos, cinco muertes en casos de viudas negras en el AMBa en el último año y medio.