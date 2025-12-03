Crimen y Justicia

Así capturaron a “Cachorra”, la viuda negra prófuga por el crimen del hombre que se enamoró de ella

La buscaban por un homicidio en el barrio porteño de San Cristóbal ocurrido hace un año y medio. Su cómplice había sido arrestado dos meses atrás en Chaco

Llevaba 546 días escapando, pero todo tiene un fin. Los investigadores la descubrieron en Lanús, donde se había camuflado como una chica más del barrio, incluso con pareja nueva. Y así cayó, con el nuevo novio mirando y sin entender nada cuando un grupo de policías de la DDI de Quilmes la tiró al suelo y la arrestó. Era Micaela Vargas, apodada “Cachorra”, la viuda negra buscada por crimen de un hombre que se había enamorado de ella.

Desde este miércoles, cuando la atraparon en el cruce de la avenida 9 de Julio, entre Pergamino y Luján, en la zona este de Lanús; “Cachorra”, de 29 años, quedó detenida para responder ante el juez Martín Yadarola del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 por el homicidio agravado de José David Silva (61), que era empleado de un consorcio.

Hace dos meses, en Chaco, había caído el cómplice de Cachorra y así ya los dos sospechosos están presos por el homicidio ocurrido el 5 de junio de 2024, en un departamento de la avenida San Juan al 1300 del barrio porteño de San Cristóbal.

El crimen fue descubierto al día siguiente por personal de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad que halló el cuerpo de Silva en el baño: estaba tendido sobre un charco de sangre y con lesiones provocadas por siete heridas cortopunzantes en el cuello y el rostro.

Micaela Cachorra Vargas (Captura TV)
La autopsia determinó que murió por la hemorragia que le provocaron las heridas y que el séptimo cuchillazo fue el mortal: le seccionó completamente la arteria carótida y la vena yugular.

Según el expediente judicial, “Cachorra” se le había hecho la novia a Silva y el día del crimen no fue sola a verlo, sino acompañada por Leandro Damián Díaz (35), que era su pareja más allá del delito, pero eso la víctima no lo sabía... Y ya nadie sabe si se enteró.

El hombre les abrió la puerta de su casa y, cuando fue al baño, su novia y su invitado lo atacaron. El espacio era tan reducido que no le dio chance a defenderse. Tras el crimen, los agresores sustrajeron el celular, la billetera y $165.000 que la víctima había retirado para el arreglo de su auto.

Una pérdida de agua

El hallazgo del cuerpo se produjo cuando vecinos, alertados por una pérdida de agua, lograron ingresar al departamento. El cuchillo utilizado fue encontrado junto a las manos de Silva, mientras que la escena había sido alterada: el bidet estaba abierto y obstruido con toallas.

La investigación reconstruyó los movimientos de la víctima y los victimarios mediante análisis de cámaras de seguridad, registros telefónicos y declaraciones de testigos. Justamente, una vecina recordó haberlo visto el día anterior junto a una joven y un hombre robusto. Otras personas confirmaron que Silva mantenía una relación con la chica apodada “Cachorra”.

El análisis de las comunicaciones fue determinante: el celular de Silva registró actividad en el domicilio y posteriormente movimientos hacia el partido de La Matanza; el teléfono de Vargas mostró desplazamientos coincidentes, y la línea usada por Díaz mantuvo comunicación frecuente con la de Vargas y fue ubicada cerca de la escena.

Las tareas de la Policía de la Ciudad lograron identificar a los implicados, quienes se dedicaban a robar bajo la modalidad “Viuda Negra”.

Díaz, el cómplice de "Cachorra"
Pasaría más de un año para que ambos implicados en el crimen de Silva cayeran. El 3 de octubre pasado, Díaz fue detenido en la ciudad chaqueña de Resistencia durante un control policial: vivía en la calle tras haber dejado abandonado un domicilio en la provincia de Formosa.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°4 ya le dictó el procesamiento con prisión preventiva por homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con el fin de consumar otro delito, y ordenó un embargo sobre sus bienes por $20.000.000.

El fallo subrayó la brutalidad del hecho y la modalidad de actuación: “La ventaja que significó la actuación en conjunto y la diferencia corporal y etaria del victimario... procuraron en todo momento colocar al damnificado en un claro estado de indefensión”. Para el magistrado, el móvil fue estrictamente el robo.

