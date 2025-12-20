Crimen y Justicia

Las contradicciones del presunto entregador del triple femicidio narco que lo expusieron ante la Justicia y llevaron a su detención

Bernabé Jesús Mallon es el 12° capturado en la causa que investiga los asesinatos de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo. Estaba en la mira de los investigadores hace tiempo

Guardar

La causa por el triple femicidio narco de Florencio Varela ya tiene 12 detenidos. El último capturado fue Bernabé Jesús Mallon, de 42 años, quien cayó en las últimas horas en la localidad bonaerense de Berazategui, acusado de ser quien engañó a Lara Gutiérrez para que vaya junto a Morena Verdi y Brenda del Castillo a la casa de Florencio Varela donde las asesinaron y descuartizaron. Sin embargo, aunque su arresto recién se haya concretado a tres meses del hecho, su nombre siempre estuvo en la mira de la Justicia.

Las primeras pistas que pusieron a Mallon en el grupo de presuntos involucrados en el crimen surgieron casi al comienzo del expediente, cuando los investigadores desplegaron un amplio abanico de tareas para dar con los responsables del hecho. Entre ellas, análisis de cámaras de seguridad, estudio de comunicaciones telefónicas y seguimientos encubiertos.

El 12.º detenido en la causa fue identificado por primera vez en una filmación registrada el 18 de septiembre en una parrilla de Avellaneda, donde se lo ve junto a otros imputados ya detenidos. La teoría de la acusación señala que esa tarde él habría invitado a Lara Gutiérrez, la menor de las víctimas, a la falsa fiesta que se iba a hacer en la vivienda de Florencio Varela y le habría ofrecido pagarle 300 dólares para que vaya con sus amigas.

Hace un tiempo, Mallon fue citado por los investigadores para dar explicaciones sobre esas imágenes. Él intentó justificar su presencia alegando tener un vínculo comercial con uno de los principales sospechosos. Sin embargo, el análisis de las pruebas recolectadas reveló que esa relación era solo una fachada para encubrir actividades ilícitas, principalmente relacionadas con la comercialización de drogas. Tras un análisis más exhaustivo, los investigadores determinaron que Mallon en realidad ocupaba un rol jerárquico dentro de la organización criminal, similar al de otros miembros ya arrestados.

El último detenido del caso
El último detenido del caso

La situación del sospechoso se complicó aún más el pasado 5 de diciembre, cuando lo citaron a comparecer ante la Justicia otra vez. Allí, ante la Secretaría N° 8 del juzgado, tuvo varias contradicciones: negó conocer a uno de los principales imputados, pese a que existían registros fílmicos y de comunicaciones que lo ubicaban junto a él; se mostró visiblemente nervioso ante preguntas clave; y se negó a aportar su número de teléfono, alegando no utilizar líneas telefónicas. Esta afirmación resultó poco creíble para los fiscales. Además, sus declaraciones sobre hechos y movimientos ya comprobados por la investigación no coincidían con la evidencia.

Tras su declaración, las sospechas sobre Mallon se intensificaron, como así también las tareas de vigilancia. En uno de estos operativos de seguimiento, las autoridades descubrieron que había vendido un auto, que había modificado sus rutinas abruptamente y hasta observaron movimientos inusuales en su domicilio, como terceras personas llevándose muebles, que daban a sospechar sobre una mudanza. Estos comportamientos fueron interpretados como riesgo de una posible fuga, lo que llevó a los investigadores a alertar al Juzgado Federal.

Brenda, Morena y Lara
Brenda, Morena y Lara

Ante la acumulación de indicios, el magistrado ordenó el allanamiento y detención inmediata de Mallon. El operativo se concretó este viernes, cuando el sospechoso fue arrestado al salir de su domicilio. En el procedimiento se secuestraron seis teléfonos celulares, que serán analizados para profundizar la investigación.

Actualmente, la causa sigue en desarrollo, con el análisis de comunicaciones, movimientos financieros y la búsqueda de otros posibles involucrados. Las contradicciones y conductas de Mallon, sumadas a la evidencia reunida, resultaron determinantes para su detención y para avanzar en el esclarecimiento de la compleja trama criminal.

Temas Relacionados

Triple femicidio narcoFlorencio VarelaPequeño JBernabé Jesús MallonÚltimas noticiasMorena VerdiBrenda del CastilloLara Gutiérrez

Últimas Noticias

Quién es Marcelo Porcel, el empresario investigado por abusar a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

El acusado está vinculado hace 20 años al mundo de la ganadería y agricultura y es el hijo del fundador de Argencard. Además, lideró proyectos comerciales en Recoleta y Nordelta. El abogado de las familias denunciantes pidió su detención

Quién es Marcelo Porcel, el

Video: dos delincuentes cayeron en el subte tras robar un collar en el Microcentro

Los detenidos le habían arrebatado el colgante a una mujer. Fueron captados por las cámaras se seguridad y aprehendidos momentos después

Video: dos delincuentes cayeron en

Cayó un nuevo sospechoso por el triple femicidio narco: lo acusan de haber citado a las víctimas a la casa donde las mataron

Se trata de un hombre de 42 años, investigado por planificar el homicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. Ya son 12 los detenidos en la causa

Cayó un nuevo sospechoso por

La Justicia le negó a “La Toretto” de La Plata el permiso para trabajar como niñera

Lo resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2. La defensa de Felicitas Alvite, que cumple con prisión domiciliaria por atropellar y matar a un motociclista, había solicitado permiso para que pudiera salir a cuidar al hijo de una pareja amiga

La Justicia le negó a

Pidieron la detención de Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusos a los compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

La presentación la hizo el abogado de las familias que denunciaron al hijo del fundador de Argencard. Las evidencias presentadas en la causa incluyen declaraciones de adolescentes y peritajes informáticos

Pidieron la detención de Marcelo
DEPORTES
Los primeros detalles de la

Los primeros detalles de la investigación del trágico accidente aéreo en el que murió la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “El avión cayó antes de llegar a la pista”

Estudiantes y Platense definirán al ganador del Trofeo de Campeones: hora, TV y formaciones

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

Tras su salida de River Plate, Nacho Fernández tiene todo arreglado con otro club del futbol argentino

La velocidad de las canchas: el debate que sacude al tenis y promete más polémica en 2026

TELESHOW
La palabra de Alejandra Maglietti

La palabra de Alejandra Maglietti después de sus lágrimas en la despedida de Bendita: “15 años con el capitán”

Christian Petersen: el álbum de las vacaciones junto a su esposa apenas días antes de la internación

El sentido mensaje de Dolli Irigoyen y Ximena Sáenz para Christian Petersen: “Estamos pensando en vos”

Cathy Fulop sorprendió a Mario Pergolini al revelar cuál es la principal diferencia que tiene con Ova Sabatini

La salud de Christian Petersen tras una semana de internación: hermetismo, precaución y la familia como sostén

INFOBAE AMÉRICA

La Unión Europea envió una

La Unión Europea envió una carta a Lula en la que se comprometió a firmar el acuerdo comercial con el Mercosur en enero

El estrés en la infancia deja huellas en el cuerpo y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez, según un estudio

Científicos descubren cómo la fermentación suaviza el característico sabor “marino” de las algas

Controversia por el agregado de “Donald Trump” en la fachada principal del Kennedy Center

El papa León XIV celebrará su primer consistorio extraordinario con cardenales los días 7 y 8 de enero