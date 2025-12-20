Cayó un nuevo sospechoso por el triple femicidio narco: lo acusan de haber citado a las víctimas a la casa donde las mataron

A tres meses del triple femicidio narco de Florencio Varela, las autoridades detuvieron en las últimas horas al sospechoso número 12 de la causa. Se trata de Bernabé Jesús Mallon, de 42 años, quien era buscado por su presuntamente formar parte de la banda que planificó los asesinatos de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20). Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, Mallon habría mantenido un encuentro con la menor de las víctimas pocas horas antes del crimen y los investigadores consideran que tuvo un rol relevante en la organización del hecho.

La captura del nuevo sospechoso se concretó durante la noche del viernes en su domicilio de Berazategui y estuvo a cargo de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza, encabezada por el comisario mayor Flavio Marino. El operativo, ordenado en el marco del expediente que ahora dirige la Justicia Federal de Morón, constituye el primer arresto desde que la causa pasó a ese fuero, bajo la intervención de la fiscal Mariela Labozzetta.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, en la tarde del 18 de septiembre el nuevo detenido participó en una reunión clave en una parrilla de Avellaneda. En ese encuentro, también estuvo presente Alex Roger Ydone Castillo (50), actualmente prófugo en esta misma causa.

El nuevo detenido por el triple femicidio narco

La reunión habría servido para definir los últimos detalles de la planificación del triple crimen y, según los investigadores, fue Mallon quien citó a Lara Gutiérrez con la promesa de una fiesta en una vivienda de Florencio Varela y el pago de 300 dólares para cada una de las chicas.

Para contextualizar, las víctimas desaparecieron el 19 de septiembre de 2025 tras subirse a una Chevrolet Tracker blanca, ubicada luego calcinada en un descampado. Días después, sus cuerpos fueron hallados enterrados en una casa de Villa Vatteone. La pista de los celulares y los análisis de cámaras de seguridad permitieron reconstruir cómo se realizó el secuestro y posterior asesinato.

Bernabé Jesús Mallon siempre estuvo en mira de los investigadores, quienes implementaron desde el principio distintas estrategias para seguirle el rastro. Desde un primer momento, los detectives analizaron grabaciones de cámaras de seguridad y revisaron llamadas telefónicas, además de hacer seguimientos en la calle de forma encubierta.

Así lograron identificar a Mallon, quien tenía antecedentes y mantenía una supuesta relación comercial con uno de los principales implicados en la causa. Los investigadores comprobaron que ese vínculo comercial era solo una fachada para encubrir actividades ligadas a la venta de drogas y que el ahora detenido tenía un papel importante dentro del grupo.

La reunión de los homicidas antes del triple femicidio narco en Florencio Varela

El 5 de diciembre de 2025, Mallon se presentó ante la justicia y fue interrogado. Durante la declaración, negó conocer a uno de los principales investigados, evitó dar su número de teléfono y cayó en contradicciones ante preguntas sobre hechos que ya estaban comprobados. Su actitud nerviosa y las respuestas poco firmes reforzaron las sospechas en su contra.

Después de esa instancia, los agentes notaron movimientos extraños: Mallon vendió un auto, cambió de hábitos y otras personas comenzaron a sacar sus pertenencias de la casa. Ante estos indicios de una posible fuga, la justicia ordenó allanar su domicilio y detenerlo de inmediato, cerrando así el círculo sobre uno de los principales sospechosos de la causa.

El hombre fue detenido en el marco de un allanamiento en su casa, donde además se incautaron seis teléfonos celulares y otros elementos de interés. La audiencia indagatoria del detenido fue fijada para el 22 de diciembre, mientras el expediente continúa con nuevas líneas investigativas centradas en el análisis de comunicaciones y movimientos de cuentas bancarias de los imputados.