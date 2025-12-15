Robó caballos del club de campo en el que trabaja y fue atrapado tras amenazar a la Policía con un cuchillo

Un empleado de un club de campo robó cuatro caballos en Cañuelas, intentó agredir a la policía cuando fue descubierto y le detuvieron

La investigación por el robo de caballos en el Club de Campo “La Martona”, ocurrido en la localidad de Máximo Paz, partido de Cañuelas, derivó en la detención de un ex empleado del predio, identificado como N. F. E., de 29 años. El procedimiento, autorizado por el Ministerio Público Fiscal y supervisado por la DDI La Plata, incluyó allanamientos, secuestro de elementos vinculados al hecho y la apertura de nuevas líneas de investigación, entre ellas un rastrillaje con tecnología de drones en el barrio El Porvenir de González Catán, último lugar donde se avistaron los equinos sustraídos.

La denuncia inicial fue presentada el 9 de diciembre, luego de que se produjera la sustracción de cuatro caballos —un macho pelaje tordillo y tres hembras de pelajes Red Pepper, alazán y tobiana— durante la madrugada en el predio de “La Martona”.

La investigación, a cargo de la SDDI Cañuelas bajo la intervención de la UFI 1 y el Juzgado de Garantías 8, incluyó el análisis de cámaras de seguridad y la ampliación de testimonios, lo que permitió identificar a tres sospechosos, entre ellos N. F. E., quien se encontraba con licencia médica por una lesión en la mano derecha desde hacía aproximadamente tres meses.

El operativo culminó con la aprehensión del hombre., quien, al advertir la presencia policial mientras llegaba a uno de los domicilios a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ 125, intentó huir y luego enfrentó a los efectivos con un cuchillo de campo.

Según pudo averiguar Infobae, el imputado fue reducido tras maniobras de seguridad, quedando detenido por los delitos de resistencia a la autoridad, amenazas calificadas y encubrimiento.

La motocicleta utilizada presentaba pedido de secuestro activo por robo

La motocicleta utilizada, que también fue secuestrada, presentaba pedido de secuestro activo por robo, a requerimiento de la Comisaría Ezeiza 1ra., con intervención de la UFI 1 Ezeiza.

Durante los allanamientos realizados en Máximo Paz, se incautaron prendas de vestir rurales —boinas, bombachas de campo y alpargatas—, elementos de equitación, un teléfono celular y el cuchillo de campo utilizado en el enfrentamiento con la policía.

Un operativo policial en Máximo Paz culmina con la detención de un hombre por robo de equinos

El Ministerio Público Fiscal dispuso la formación de actuaciones separadas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, así como encubrimiento, y ordenó la comparecencia del detenido a primera audiencia el lunes siguiente.

Por último, el rastrillaje en el barrio El Porvenir, de González Catán, donde se vio por última vez a los caballos robados, será realizado por personal de la Superintendencia de Comunicaciones con el uso de un vehículo aéreo no tripulado (VANT), conforme a la orden de servicio emitida.

Un caso similar hace un mes

Cuatro personas fueron detenidas y una permanece prófuga tras una serie de allanamientos en Campana, Pilar y González Catán que permitieron desarticular una presunta banda dedicada al robo de caballos. Durante los operativos, las fuerzas de seguridad recuperaron 15 caballos sustraídos y secuestraron armas de fuego, municiones, tráileres, teléfonos celulares y herramientas relacionadas con la actividad delictiva.

La investigación se inició el 22 de octubre, cuando una mujer denunció la desaparición de tres caballos de su propiedad y detectó un alambrado cortado en su terreno. El análisis de cámaras de seguridad y testimonios permitió identificar a los sospechosos y ubicar los lugares donde se encontraban los animales, lo que llevó a solicitar seis órdenes de allanamiento al juez Nicolás Ceballos.

En el primer objetivo, ubicado en los campos de El Refucilo y El Facón en Pilar, los agentes irrumpieron en busca de Fabio B., de 31 años, quien se resistió al arresto disparando dos veces contra los policías. Los efectivos repelieron la agresión y lograron detenerlo. En su vivienda hallaron siete de los caballos recuperados.

En el cuarto allanamiento, realizado en la calle Camino Rural S/N, en Campana, fue aprehendido Agostino F.J., de 47 años. Posteriormente, en la calle Pedro Russo al 2000, en González Catán, se detuvo a Juan Darío B., de 53 años, uno de los hermanos buscados, y en su domicilio se encontraron seis caballos. En otro operativo en las calles Gonzalo Doblas, entre Norquin y Hualfin, también en González Catán, fue capturado el otro hermano, Facundo Gastón B., de 48 años, quien tenía en su poder dos caballos.

Durante los procedimientos, la policía incautó un revólver Colt Detective For calibre .38 sin numeración, un revólver Taurus calibre .38, tres escopetas de distintos calibres, un centenar de municiones, cuatro tráileres de transporte de animales, una camioneta Ford F100, herramientas de equitación y corte, varios teléfonos celulares y una balanza de precisión.