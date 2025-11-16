Crimen y Justicia

Cuatro detenidos y un prófugo por el robo de caballos: uno se resistió a los tiros

Los capturaron tras una serie de allanamientos en Campana, Pilar y González Catán. Hay un prófugo

Los caballos robados
Los caballos robados

Una serie de allanamientos realizados este domingo en las localidades de Campana, Pilar y González Catán permitió dar con una presunta banda dedicada al abigeato y recuperar más de una docena de caballos sustraídos, según informaron fuentes del caso a Infobae. Hay cuatro detenidos, dos son hermanos. Uno de los apresados se resistió a los tiros al arresto.

Durante los operativos llevados a cabo por la DDI San Isidro y la Subdelegación de Pilar y ordenados por la Unidad Funcional de Instrucción N°2 de Pilar, a cargo de Andrés Quintana, y de Nicolás Ceballos, se logró la detención de cuatro sospechosos y el secuestro de armas de fuego, municiones, tráileres, teléfonos celulares y herramientas vinculadas a la actividad delictiva.

El principal investigado permanece prófugo, ampliaron las fuentes del caso a este medio.

La investigación comenzó el pasado 22 de octubre, cuando una mujer denunció la desaparición de tres caballos de su propiedad, tras constatar la presencia de un alambrado cortado en su terreno.

Los cuatro detenidos
Los cuatro detenidos

Mediante el análisis de cámaras de seguridad y testimonios, los investigadores identificaron a los presuntos autores y los puntos donde se encontraban los animales, lo que llevó a solicitar seis órdenes de allanamiento al juez Ceballos.

Durante los procedimientos, las fuerzas policiales secuestraron un revólver Colt Detective For calibre .38 sin numeración, un revólver Taurus calibre .38, tres escopetas de distintos calibres, un centenar de municiones de diferentes calibres, 15 caballos en total en los distintos domicilios allanados, cuatro tráileres de transporte de animales, una camioneta Ford F100 y herramientas de equitación y corte, así como varios teléfonos celulares y una balanza de precisión.

Los allanamientos

El primer objetivo allanado fue en la zona de campos de El Refucilo y El Facón, de Pilar. Cuando los policías irrumpieron en el domicilio buscando a Fabio B., de 31 años, el sospechoso se resistió a los tiros. Disparó dos veces y los agentes repelieron la agresión y lograron que depusiera la actitud.

Las armas secuestradas
Las armas secuestradas

Estaba en los fondos de la vivienda y, desde una ventana, se despojó de un revólver”, explicaron las fuentes del caso el paso previo para el arresto del sospechoso,

En su propiedad encontraron siete de los 15 caballos incautados en los procedimientos.

Mientras que en los objetivos 2 y 3 no se hallaron elementos de interés, en el allanamiento número 4, que se realizó en la calle Camino Rural S/N, en Campana, se procedió a la aprehensión de urgencia de Agostino F.J., de 47 años.

En tanto, en el objetivo 5, ubicado en la calle Pedro Russo al 2000, de González Catán, partido de La Matanza, se detuvo a uno de los hermanos buscados. Identificado como Juan Darío B., tiene 53 años y en su domicilio había seis caballos.

Dos de los caballos robados
Dos de los caballos robados

Mientras que en el objetivo de las calles Gonzalo Doblas, entre Norquin y Hualfin, también de González Catán, atraparon al otro hermano buscado. Facundo Gastón B., de 48 años, tenía en su haber dos de los caballos buscados.

