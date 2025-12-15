Otra violenta entradera a jubilados en La Plata: los golpearon y se llevaron hasta la carne del freezer

La calle 41 y 159 de Lisandro Olmos en La Plata donde asaltaron la casa de una pareja de jubilados (Google Maps)

En el barrio de Lisandro Olmos, en la ciudad de La Plata, una pareja de adultos mayores fue víctima de una brutal entradera en su vivienda, donde fueron sometidos a golpes y amenazas perpetradas por un grupo de delincuentes armados, que se robaron hasta la carne del freezer.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo cuando los asaltantes irrumpieron en la residencia situada en las inmediaciones de las calles 41 y 159.

Las víctimas, un hombre y una mujer, ambos de 71 años, fueron sorprendidos por los intrusos mientras dormían.

De acuerdo con relato aportado por los familiares, los delincuentes los abordaron mientras se encontraban indefensos y les ataron los tobillos, con cables de celulares y cordones.

Durante más de tres horas, el matrimonio fue sometido a torturas físicas y psicológicas en su propio domicilio. Los atacantes, armados, los amenazaron de muerte y no dudaron en utilizar la fuerza extrema.

El grupo criminal revolvió cada ambiente de la casa y se apoderó de objetos de valor, e incluso la carne del freezer y la comida almacenada.

El impacto del episodio fue especialmente delicado para la mujer, quien sufre problemas cardíacos y ya tiene dos stents colocados. Según la información a la que pudo acceder el medio local 0221, tras vivir este episodio, la mujer atravesó un estado de angustia severa.

Los asaltantes no solo intimidaron verbalmente a la pareja, sino que también golpearon en la cabeza al hombre con la culata de un arma.

Una vez que se apoderaron de todos los objetos de valor del matrimonio, los delincuentes huyeron a bordo de una camioneta Toyota Hilux. También existen sospechas sobre la utilización de un auto amarillo, que habría sido registrado en distintas tomas por el sistema de videovigilancia de la zona.

La denuncia fue presentada de inmediato y las autoridades trabajan ahora en la búsqueda de los responsables.

En las últimas horas, se confirmó que la camioneta Toyota Hilux, presuntamente empleada en el escape, fue localizada abandonada, mientras que los investigadores analizan las imágenes captadas para determinar la posible participación del automóvil amarillo como apoyo logístico o para facilitar la huida.

La Policía busca a los responsables del hecho (Noticias XFN)

Violento asalto a un matrimonio de jubilados en La Plata

Un mes atrás, una pareja de jubilados fue víctima de un violento asalto en su casa de la ciudad de La Plata, donde dos delincuentes los golpearon, los amenazaron con el cuchillo de la cocina y se llevaron, entre varias cosas, 200.000 pesos.

El salvaje episodio ocurrió en una casa ubicada en la calle 8 entre 501 y 502, alrededor de las 19.00 horas del viernes.

Todo comenzó cuando una mujer, de 80 años, barría la vereda frente a su casa, tal como lo hacía diariamente al caer la tarde. En ese momento, dos jóvenes se aproximaron a la jubilada, la sorprendieron e ingresaron por la fuerza a la vivienda mediante empujones, golpes e insultos.

Dentro del domicilio, los agresores intensificaron la violencia: redujeron a su esposo, un hombre de 87 años, que intentó intervenir, pero fue golpeado hasta quedar tendido en el piso la cocina.

Los asaltantes, con guantes puestos, les exigían insistentemente dinero bajo amenazas. Repetían frases intimidatorias con insultos y más agresiones. “Entregá la plata ya”, le decía uno de los delincuentes.

En ese momento, el ladrón tomó un cuchillo de la cocina y les impidió que pudieran pedir ayuda. Mientras uno de los delincuentes mantenía sometida a la pareja, su cómplice revisó todos los ambientes de la casa, incluyendo dormitorios, living, comedor y la planta alta, donde aprovechó para desordenar todo lo que tenía en frente.

Durante el recorrido por la propiedad, los ladrones se apoderaron de aproximadamente 200.000 pesos en efectivo, varias joyas, un bolso y un teléfono móvil. Luego, se retiraron rápidamente por el garage, el sector por el que habían entrado al encontrarlo sin rejas de seguridad.

Unos 15 minutos después del escape de los ladrones, llegó el primer móvil policial al domicilio. Allí, los agentes hallaron a la mujer con lesiones visibles y a su esposo aún en el suelo, afectado por la paliza que recibió. El personal del SAME asistió a los jubilados y determinó el traslado del hombre a un centro médico unas dos horas después, dadas las heridas y su estado de salud. La mujer permaneció en la vivienda acompañada por vecinos y autoridades policiales.

De acuerdo a la hipótesis inicial de los investigadores citada por medio platense, se trataría de un asalto al voleo ejecutado por dos jóvenes que aprovecharon la falta de rejas en el acceso al garaje. La causa fue caratulada como robo agravado.