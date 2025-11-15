Violento asalto a una matrimonio de jubilados en La Plata: los golpearon y les robaron 200 mil pesos

Ocurrió en una propiedad ubicada sobre la calle 8

Una pareja de jubilados fue víctima de un violento asalto en su casa de la ciudad de La Plata, donde dos delincuentes los golpearon, los amenazaron con el cuchillo de la cocina y se llevaron, entre varias cosas, 200.000 pesos.

El salvaje episodio ocurrió en una casa ubicada en la calle 8 entre 501 y 502, alrededor de las 19.00 horas del viernes, según informó el diario El Día de La Plata.

Todo comenzó cuando una mujer, de 80 años, barría la vereda frente a su casa, tal como lo hacía diariamente al caer la tarde. En ese momento, dos jóvenes se aproximaron a la jubilada, la sorprendieron e ingresaron por la fuerza a la vivienda mediante empujones, golpes e insultos.

Dentro del domicilio, los agresores intensificaron la violencia: redujeron al esposo de la mujer, un hombre de 87 años, que intentó intervenir, pero fue golpeado hasta quedar tendido en el piso la cocina.

Los asaltantes, con guantes puestos, les exigían insistentemente dinero bajo amenazas. Repetían frases intimidatorias con insultos y más agresiones. “Entregá la plata ya”, le decía uno de los delincuentes.

En ese momento, el ladrón tomó un cuchillo de la cocina y les impidió que pudieran pedir ayuda. Mientras uno de los delincuentes mantenía sometida a la pareja, su cómplice revisó todos los ambientes de la casa, incluyendo dormitorios, living, comedor y la planta alta, donde aprovechó para desordenar todo lo que tenía en frente.

Durante el recorrido por la propiedad, los ladrones se apoderaron de aproximadamente 200.000 pesos en efectivo, varias joyas, un bolso y un teléfono móvil. Luego, se retiraron rápidamente por el garage, el sector por el que habían entrado al encontrarlo sin rejas de seguridad.

Unos 15 minutos después del escape de los ladrones, llegó el primer móvil policial al domicilio. Allí, los agentes hallaron a la mujer con lesiones visibles y a su esposo aún en el suelo, afectado por la paliza que recibió. El personal del SAME asistió a los jubilados y determinó el traslado del hombre a un centro médico unas dos horas después, dadas las heridas y su estado de salud. La mujer permaneció en la vivienda acompañada por vecinos y autoridades policiales.

De acuerdo a la hipótesis inicial de los investigadores citada por medio platense, se trataría de un asalto al voleo ejecutado por dos jóvenes que aprovecharon la falta de rejas en el acceso al garaje. La causa fue caratulada como robo agravado.

Otro robo en La Plata

Esta misma semana, un hombre de 40 años fue víctima de un violento episodio delictivo en Villa Elisa, partido de La Plata, al ser perseguido y baleado por dos motochorros, mientras circulaba por la zona en horas de la noche.

El intento de robo, que conmocionó al barrio, ocurrió el martes alrededor de las 21.30 en la intersección de las calles 15 entre 49 y 50. Dos delincuentes armados persiguieron al motociclista durante varias cuadras con la intención de apoderarse de su vehículo.

Según relató la víctima a los agentes policiales, durante el trayecto detectó la presencia de otra moto que se acercaba peligrosamente. Al percatarse de las intenciones de los individuos, el hombre aceleró en un intento de evitar el robo. La persecución se extendió por varias cuadras hasta que los asaltantes, ante la imposibilidad de interceptarlo, abrieron fuego contra él.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, uno de los disparos impactó en la pierna, a la altura del gemelo. Pese a la herida, el motociclista consiguió mantener el control de su vehículo y escapar a toda velocidad.

Según el parte médico, el hombre ingresó por sus propios medios al Hospital San Roque de Gonnet poco tiempo después del ataque. Allí, los médicos comprobaron que la herida presentaba un orificio de entrada y salida en el gemelo, descartando lesiones de mayor gravedad.

Tras el ataque, el hombre radicó la denuncia en la Comisaría de Villa Elisa, desde donde se inició el relevamiento de cámaras de seguridad localizadas en el trayecto de la persecución.

Las autoridades trabajan sobre varias líneas de investigación para identificar a los responsables, quienes lograron escapar sin ser identificados. La Policía Bonaerense analiza imágenes y testimonios de la víctima en busca de detalles sobre la fisonomía y vestimenta de los agresores.

El fiscal a cargo de la causa solicitó la colaboración de los vecinos para aportar información acerca de movimientos sospechosos o la posible ruta de escape de los motochorros.

Hasta el momento, no hay detenidos ni se recuperó el vehículo de la víctima, quien conserva en su poder la motocicleta tras el robo.