Crimen y Justicia

Detuvieron a un ladrón que quedó filmado mientras robaba en el departamento de la mamá de Valeria Mazza en Rosario

El escruche tuvo lugar a mediados de junio pasado y quedó filmado por la cámara del propio edificio ubicado en el barrio Pichincha. Este jueves, la Tropa de Operaciones Especiales dio con uno de los presuntos ladrones

Detuvieron a uno de los ladrones que quedó filmado robando en el departamento de la mamá de Valeria Mazza en Rosario

El caso se conoció, pero no se había difundido quién había sido la víctima... Hasta ahora. La Tropa de Operaciones Especiales de Santa Fe realizó tres allanamientos en la mañana de este jueves en la zona sur de Rosario por dos robos cometidos en el departamento de la madre de Valeria Mazza el 14 y 15 de junio pasado en el barrio Pichincha, cuando la mujer no estaba en la ciudad.

Los dos delincuentes quedaron filmados por la cámara de videovigilancia del edificio donde ocurrieron los escruches. Uno de los sindicados cayó en uno de los operativos que habían sido solicitados por el fiscal Carlos Covanni.

Luis María C. (45) fue detenido en un procedimiento que se realizó en inmediaciones de Colón y Dean Funes, en el barrio Tablada, donde se secuestró un celular, un pantalón, un morral, cuatro relojes, una Play Station, joyas, anillos, cadenitas y pulseras.

Parte de lo secuestrado
Parte de lo secuestrado

El detenido es quien, a criterio de la investigación, se ve de porte robusto y con barba ingresando en el edificio de avenida Rivadavia al 2100, donde fueron perpetrados los hurtos.

Otros dos allanamientos se llevaron adelante en Presidente Quintana al 500, pero no fue localizado el otro sospechoso. En una de las propiedades, de familiares del presunto escruchante, se halló una vieja ametralladora, una veintena de cargadores de arma de fuego de diferentes calibres y cartuchos de distintos calibres.

También había más de 50 relojes, que fueron incautados por los agentes de la TOE santafesino.

Más de lo incautado por
Más de lo incautado por el TOE

De acuerdo a la denuncia radicada el 18 de junio, la madre de Valeria Mazza regresó de un viaje y encontró su departamento con la puerta abierta y el interior todo revuelto. Allí, constató el faltante de medio millón de pesos, 500 dólares, 100 euros, un collar de perlas y varias de joyas de oro.

Las imágenes de los dos ladrones que entraron el 14 y 15 de junio pasado en Rivadavia al 2100 fueron difundidas a finales de septiembre por el Ministerio Público de la Acusación, que solicitó a través de las redes sociales colaboración para poder identificarlos.

Cómo ingresaron los ladrones

Así fue el asalto a la casa de Valeria Mazza en San Isidro

Según se investiga, los delincuentes habrían usado el dispositivo Flipper Zero, que sirve para leer y copiar claves de acceso digital o controles remoto para poder entrar a la torre sin forzar la puerta.

Luis María C. será llevado a audiencia imputativa, probablemente el próximo fin de semana, en el Centro de Justicia Penal.

El robo a Valeria Mazza

La detención del sospechoso en Rosario se conoce justo cuando la causa por el intento de asalto en la casa de la modelo Valeria Mazza en el partido de San Isidro está en pleno proceso de investigación: hay dos detenidos.

El robo que investiga el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari ocurrió cerca de las 12:30 del miércoles 19 de noviembre en la calle Montes Grandes al 1500, en el barrio Las Barrancas de San Isidro.

Fueron cinco los sospechosos que integraban la banda, pero solo tres ingresaron a la casa. La hija de Valeria Mazza y una amiga los vieron y comenzaron a gritar, por lo que los ladrones escaparon: la mochila que se llevaron la descartaron a las pocas cuadras.

Así hay dos apresados, ambos adolescentes y que se entregaron a las autoridades: el sospechoso de 18 años se presentó voluntariamente junto a un abogado en la fiscalía, mientras que el chico de 17 años, y con violentos antecedentes para su edad, lo había hecho en una comisaría de Beccar.

Todavía hay tres prófugos de 17 y 19 años.

