Identificaron a los ladrones que asaltaron la casa de Valeria Mazza: son todos adolescentes de entre 17 y 19 años

Los cinco ladrones que participaron del intento de robo a la casa de Valeria Mazza en San Isidro fueron identificados en las últimas horas a partir de un trabajo conjunto entre las autoridades locales y el partido lindero de Tigre. Se trata de dos jóvenes de 17 años, dos de 18 y uno de 19.

Los adolescentes sospechosos fueron individualizados a partir del análisis de las cámaras de seguridad municipales, privadas y de Trenes Argentinos. Con estos elementos, la fiscalía de Martínez, a cargo de Patricio Ferrari, autorizó ocho allanamientos en domicilios de ambos distritos donde los presuntos ladrones residen o frecuentan.

Si bien ninguno de ellos fue localizado durante los procedimientos, se secuestraron prendas de vestir coincidentes con las que aparecen en las imágenes del día del robo, junto con documentación que permitió confirmar sus identidades.

El hecho ocurrió cerca de las 12:30 del mediodía del miércoles en la calle Monte Grande al 1500. Según confiaron fuentes del caso a Infobae, en total fueron cinco los sospechosos que se acercaron al lugar a fin de cometer un robo, pero solo tres ingresaron a la casa.

Primero lo intentaron ejecutar con una puesta en escena que fracasó: se hicieron pasar por pileteros, se presentaron en la puerta y ofrecieron su servicio como cualquier trabajador. Sin embargo, la maniobra no prosperó, ya que las dos empleadas domésticas presentes en la vivienda rechazaron la propuesta y negaron el acceso a los sospechosos.

Entonces, pusieron en marcha el plan B, que consistió en que tres de ellos saltaran el portón e intentaran escabullirse por el fondo para ingresar al domicilio, mientras los otros dos hacían de guardia afuera y los esperaban para huir una vez concretado el robo.

Pero tampoco funcionó: al detectar movimientos extraños, la hija de Valeria Mazza y una amiga con la que estaba comenzaron a gritar, lo que provocó que los sospechosos escaparan en el acto. Los sospechosos solo alcanzaron a llevarse una mochila, que descartaron a pocas cuadras del lugar.

El hecho fue inmediatamente denunciado al 911 y agentes de la DDI de San Isidro acudieron al lugar. A su vez, tomó intervención en el caso el fiscal Patricio Ferrari, que les tomó las declaraciones testimoniales a los ocupantes del inmueble y a los vecinos.

Infobae tuvo acceso a los videos que muestran a los ladrones minutos antes de cometer el asalto. En las filmaciones adjuntas en esta nota, se ven a los cinco sospechosos llegar a las inmediaciones de la casa. Fuentes del caso subrayaron que las imágenes datan del momento previo al ataque.

Apenas corrió la noticia, Alejandro Gravier, pareja de Valeria Mazza, habló en exclusiva con Infobae desde Madrid, donde se encontraba en reuniones, y llevó calma. “Está todo bien”, remarcó. En cuanto a los hechos, explicó: “Está todo controlado y está siendo investigado por la policía. No se llevaron nada porque al ver que había gente, salieron corriendo. Por suerte no pasó a mayores, pero deberemos volver a ver el tema de la seguridad”.

El empresario reconoció que estos hechos no son ajenos a la vida diaria de los argentinos y subrayó la necesidad de un cambio a nivel social. “Estos temas los vemos a diario y son recurrentes. En algún momento esto debe frenarse y creo que todos estamos de acuerdo en que esto no puede pasar en ningún lado, en ninguna casa, sea quien sea. Ojalá sirva para que se pueda mejorar la seguridad de todos y que sea un punto de unión entre todos los argentinos”, expresó a este medio.