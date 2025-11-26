Robo en la casa de Valeria Mazza: qué declaró el adolescente que se entregó en la Fiscalía

Así fue el asalto a la casa de Valeria Mazza en San Isidro

La causa por el intento de robo a la casa de Valeria Mazza del partido de San Isidro ya tiene dos detenidos y, casualmente, los dos se entregaron. El menor de 17 años, y con un frondoso pasado criminal para su edad, el lunes fue a una comisaría en Beccar; el otro, de 18 años, este miércoles, apareció en la Fiscalía junto a un abogado que llevaba un escrito donde el chico se defendía.

Mientras quedan tres prófugos de 17 y 19 años en la causa que investiga el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari; fuentes del caso dijeron a Infobae que el segundo detenido, identificado como F.R. y con domicilio en Tigre, fue indagado y se remitió a lo que “decía el descargo por escrito que le hizo un abogado”.

Y agregaron: “Dijo que, si bien estuvo en el hecho, él no entró a la casa, sino que se quedó en la esquina sin saber que el resto de la banda iba a robar”.

Los investigadores, por las cámaras de seguridad, saben que F.R. en una de las cosas que dijo no mintió: no ingresó a la casa de la modelo. Ahora quedó bajo un manto de sospecha si sabía o no lo que iba a hacer el resto de la banda. El imputado no está sujeto a decir verdad en la indagatoria.

El segundo detenido del intento de robo a la casa de Valeria Mazza: en las cámaras el día del robo y en la comisaría

Justamente, las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron lo sucedido en esa coqueta zona de San Isidro fueron lo que llevó a F.R. a entregarse, abrumado por las pruebas en su contra. No tiene antecedentes y quedó detenido en la Comisaría 4ª.

El robo en la casa de Valeria Mazza que investiga el fiscal Ferrari ocurrió cerca de las 12:30 del miércoles pasado en la calle Montes Grandes al 1500, en el barrio Las Barrancas de San Isidro.

Fueron cinco los sospechosos que integraban la banda, pero solo tres ingresaron a la casa. La hija de Valeria Mazza y una amiga los vieron y comenzaron a gritar, por lo que los ladrones escaparon: la mochila que se llevaron la descartaron a las pocas cuadras.

Otra comparativa de F.R. con el registro fílmico del hecho

17 años, 10 causas, dos fugas

En ese contexto, este lunes se había entregado el primer sospechoso. Tiene 17 años y varios antecedentes. Incluso, tenía pedido de captura desde el pasado 12 de setiembre a solicitud el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°3 de San Isidro por haberse fugado de un centro de menores donde estaba preso una tentativa de homicidio del 26 de agosto último.

“La Justicia determinó que sea derivado para su alojamiento al Centro de Recepción La Plata”, indicaron fuentes del caso a este medio luego de que lo indagaran por el robo a la casa de la modelo y se negara a declarar.

El menor que se entregó en el marco de la causa por el robo en la casa de Valeria Mazza era buscado por un intento de homicidio

Su antecedente más violento fue con 15 años, el 20 de junio de 2023, en la calle Alvear, entre Chacabuco y Saavedra, de la localidad de Tigre; baleó a Fabricio Aranda (18) en el abdomen con un pistolón de munición múltiple.

La víctima debió ser operada de urgencia y falleció un mes y medio después. Ese mismo día, en la casa del sospechoso ahora preso se secuestraron tres armas de fuego, pero el acusado era inimputable.

“Cumplió una medida de seguridad restrictiva de la libertad para niños inimputables, la cual se extendió hasta el 12 de agosto de 2024″, contaron qué fue de su suerte. Pero, nada cambió para él. Dos meses después ya tenía otra causa por el robo de un coche, le siguieron una por encubrimiento, otra por robo automotor y una tenencia de arma.

El adolescente de 17 años sindicado por el robo en la casa de Valeria Mazza

“En febrero de 2025 se solicitó su detención, y quedó alojado con prisión preventiva por los dos robos y el encubrimiento en un centro de detención juvenil de Malvinas Argentinas, del cual se fugó el 16 de mayo de 2025″, explicaron.

Permaneció prófugo hasta fines de agosto pasado, cuando volvió a ser detenido tras cometer un nuevo intento de homicidio en la localidad de El Talar. En ese caso, la víctima fue un hombre de 28 años que había recibido amenazas de muerte una semana antes.

“Le disparó en varias partes del cuerpo, como el abdomen, la pelvis, una de sus rodillas y en ambas piernas. La víctima debió ser operada y estuvo un tiempo largo en terapia intensiva”, describieron.

Una cámara de video captó el momento de los disparos y esas imágenes están en esta nota. Lo cierto es que tras el intento de homicidio, el chico quedó alojado en el centro de menores de Lomas de Zamora, del cual se fugó nuevamente el 12 de septiembre pasado y desde ese día estaba prófugo.