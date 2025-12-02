Cayó un hombre que estuvo seis años prófugo por un robo en el que murió su cómplice

El hombre había cometido un robo a mano armada en 2019, junto a un cómplice que murió en medio del robo (Foto: Policía bonaerense)

La División de Homicidios detuvo este lunes a un hombre, que era buscado desde 2019 tras cometer un robo en Lomas de Zamora, en donde otro de los delincuentes murió tras un enfrentamiento con la víctima.

El detenido de 28 años, apodado “Pato” fue localizado en la localidad de Almirante Brown a partir de las tareas de vigilancia encubierta y recolección de información que permitieron su identificación y posterior detención.

Según las actuaciones judiciales, el hecho tuvo lugar cuando dos personas armadas interceptaron al conductor de un Peugeot 307 el 20 de octubre de 2019. Durante el hecho, los asaltantes tomaron varias pertenencias de la víctima, lo que derivó en un enfrentamiento armado que terminó con la muerte de uno de los ladrones, identificado como Hernán Federico Roldán. Su compañero, en cambio, se dio a la fuga, llevándose el celular de la víctima.

Según pudo conocer Infobae de fuentes cercanas al caso, los agentes del Departamento de Homicidios iniciaron una investigación inmediata que implicó el análisis de los elementos recogidos en la escena y la recolección de testimonios, lo que permitió identificar a N. C. S. de 28 años, como el delincuente prófugo. Luego de incorporarse estos elementos a la causa, se solicitó la orden de captura en el marco del expediente judicial.

Con el transcurso del tiempo, las autoridades lograron reunir nueva información que permitió ubicar al sospechoso en la localidad de Almirante Brown. En ese contexto, los agentes centraron los trabajos en las calles Humahuaca y Algarrobo, donde lo localizaron cuando circulaba a pie. El acusado quedó a disposición de la Justicia y deberá presentarse ante las autoridades judiciales para ser indagado formalmente por el delito que se le imputa.

La causa quedó encuadrada como robo calificado por el uso de arma de fuego. Durante aquel episodio, la víctima resultó ilesa a pesar de estar involucrada en un enfrentamiento armado a corta distancia. Según consta en la causa, los asaltantes actuaron con armas de fuego y el intercambio armado ocurrió en el momento en que lo despojaban de sus pertenencias.

Lo atraparon después de seis meses tras intentar matar a una cajera en La Plata

Un hombre, acusado de homicidio agravado en grado de tentativa, fue detenido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por orden de la Justicia de La Plata, tras haber permanecido seis meses prófugo por el intento de asesinato de una cajera, en abril.

El prófugo detenido

Según la reconstrucción realizada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata, la empleada recibió disparos en la mano izquierda y el abdomen cuando se encontraba desempeñando sus tareas en la caja del comercio ubicado en las calles 7 y 80. El agresor ingresó al local, la filmó con un teléfono móvil y disparó sin mediar palabra, escapando posteriormente en un Renault Logan blanco conducido por un cómplice, quien ya había sido detenido con anterioridad.

Los investigadores accedieron a las grabaciones de las cámaras de seguridad que posibilitaron la reconstrucción del trayecto de fuga y ubicaron el vehículo en el barrio porteño de San José. Sobre el automóvil pesaba un pedido de secuestro, y durante el rastreo se dio aviso a la Policía porteña, que implementó el operativo de captura y detuvo al sospechoso junto al rodado.

El titular del vehículo afirmó que lo había alquilado a través de una aplicación de transporte, y la información suministrada por la empresa, en conjunto con registros de AUBASA y del Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, demostró que el día del ataque el coche fue ocupado por dos personas.

Con estas pruebas y la correspondiente autorización judicial, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata ordenaron el allanamiento a fines de octubre del domicilio ubicado en Chile 1200 de la Capital, donde la División Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvo al hombre.