Crimen y Justicia

Detuvieron a un prófugo que intentó asesinar a la cajera de un supermercado en La Plata

El sospechoso cayó en CABA. El hecho ocurrió en abril de este año y quedó grabado por una cámara de seguridad

Guardar
Detuvieron a un prófugo que intentó asesinar a la cajera de un supermercado en La Plata

Un hombre acusado de homicidio agravado en grado de tentativa fue detenido en las últimas horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por orden de la Justicia de La Plata. La captura está vinculada a una investigación por el ataque armado a una joven empleada de supermercado, ocurrido a principio de año, por el que ya había caído su cómplice.

La causa se abrió el pasado 7 de abril, cuando una trabajadora fue herida de bala en la mano izquierda y el abdomen mientras cumplía funciones como cajera en un negocio ubicado en la intersección de las calles 7 y 80 de la capital bonaerense.

De acuerdo con la información recabada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata que intervino en el hecho, el agresor ingresó al comercio, la filmó con un teléfono móvil y disparó sin dirigir palabra, para luego escapar en un Renault Logan blanco, manejado por un cómplice.

En este contexto, los investigadores de la DDI La Plata accedieron a varias secuencias de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el trayecto de huida de los sospechosos hasta CABA.

El prófugo detenido
El prófugo detenido

Sobre el vehículo recayó un pedido de secuestro. Y, tras un análisis exhaustivo, el rodado fue hallado en el barrio porteño de San José.

Al localizarlo, se dio aviso a la fuerza porteña, que se encargó del operativo, donde el primer sospechoso fue localizado y capturado junto al rodado.

El titular del auto, por su parte, dijo que él no estaba involucrado y que su rodado lo había alquilado para una aplicación de viajes, lo que abrió otra línea de investigación. Tras una consulta a la empresa de traslados mencionada, se confirmó que el vehículo estaba registrado en servicio de transporte de pasajeros.

Los registros de la compañía, junto con los reportes de AUBASA y del Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, demostraron que el día del hecho había dos ocupantes. Los datos de telefonía celular, además, corroboraron que ambos recorrieron el mismo trayecto, según fuentes policiales.

Con las pruebas judicializadas, la Justicia dispuso un allanamiento en la calle Chile 1273 de CABA, operativo en el que la División Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvo a un segundo hombre implicado y secuestró un teléfono.

El procedimiento fue ordenado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.

Violento robo a un comerciante de La Plata

La semana pasada, una familia de La Plata fue víctima de un asalto violento en su vivienda, ubicada en la zona de La Granjita. Tres hombres irrumpieron cuando los dueños de casa dormían, los redujeron y concretaron un golpe millonario: se llevaron cinco millones de pesos, aparatos electrónicos y una camioneta.

Los hechos se desarrollaron en una residencia de la calle 522, entre 156 y 157. La pareja damnificada fue sorprendida cuando los asaltantes, vestidos con ropa deportiva y con los rostros ocultos bajo pasamontañas, lograron ingresar sin ser detectados.

La irrupción, efectuada en total oscuridad y con linternas dirigidas a los rostros de las víctimas, buscó desde el principio amedrentar al propietario, un conocido comerciante local.

Uno de los delincuentes dijo durante el robo: “Te entregaron, sabemos que sos el dueño de un supermercado”. Esa frase, pronunciada mientras lo amenazaban y golpeaban, reforzó el nivel de intimidación que buscaban ejercer durante el robo.

El operativo criminal se extendió durante varios minutos. Dos de los asaltantes recorrieron diferentes ambientes de la vivienda en busca de objetos de valor, mientras el tercero custodiaba bajo amenaza al comerciante y a su pareja.

La presión y las agresiones físicas llevaron al hombre a indicar el lugar donde almacenaba una suma considerable de dinero. En total, los ladrones consiguieron cinco millones de pesos, televisores, una consola de videojuegos y las llaves del vehículo familiar, una camioneta Volkswagen.

Temas Relacionados

La PlataCiudad de Buenos AiresInseguridadRobosAsaltosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Horror en Hurlingham: discutía con su amigo, sacó un arma y lo mató a tiros

Ocurrió este miércoles al mediodía en la localidad de Villa Tesei. El atacante continúa prófugo y es buscado intensamente por la Policía bonaerense. Su cómplice ya fue detenido

Horror en Hurlingham: discutía con

Investigan a un psicólogo influencer por presuntos delitos sexuales y abuso de poder

Se trata del rosarino Javier Pérez, conocido como Doctor Chinaski. La Justicia de Entre Ríos inició una causa tras la difusión de supuestos hechos indebidos en la Universidad Autónoma de la provincia

Investigan a un psicólogo influencer

Encontraron restos humanos en Entre Ríos y presumen que se trata del remisero asesinado por Pablo Laurta

El doble femicida de Luna Giardina y de Mariel Zamudio también fue imputado por el asesinato de Martín Palacio, cuyo cuerpo mutilado fue hallado en la zona de Colonia Yeruá, 17 días atrás

Encontraron restos humanos en Entre

Violento ataque a balazos contra una academia de danzas en Córdoba: hay dos detenidos

La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad. La Justicia investiga el motivo de la balacera. La palabra de la dueña. El video

Violento ataque a balazos contra

Hurlingham: buscan a un hombre por un feroz ataque a tiros que terminó con un muerto y un herido

Víctor Marcos Larroude, de 29 años, falleció en un hospital tras recibir dos impactos de bala, uno en la nuca y otro en el hombro izquierdo. Otro joven recibió un disparo en la pierna. La Policía sigue los pasos de C.F.A., apuntado como el agresor

Hurlingham: buscan a un hombre
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gremio de controladores anunció

El gremio de controladores anunció 9 paros para la aviación de carga durante noviembre

Cuáles son los colores en la ropa que demuestran autoconfianza, según la psicología

Horror en Hurlingham: discutía con su amigo, sacó un arma y lo mató a tiros

Rusia asesinó en combate a tres argentinos alistados en el ejército de Ucrania

Rechazaron un pedido de Alberto Fernández para anular la elevación a juicio de la causa por violencia de género

INFOBAE AMÉRICA
Un adolescente murió tras caer

Un adolescente murió tras caer de un piso 20 en medio de una protesta de ultraortodoxos en Israel

Rodrigo Paz dijo que Luis Arce debe evitar el ingreso de estructuras criminales a Bolivia tras la operación en Río de Janeiro

Asesinatos, extorsión y crimen organizado: el libro “secreto” que ha revolucionado Francia tras destapar el vínculo entre la industria musical y la mafia

El renacimiento de VistaVision: grandes cineastas apuestan por la experiencia cinematográfica en la era digital

Israel recibió dos ataúdes con restos de rehenes entregados por el grupo terrorista Hamas a la Cruz Roja en Gaza

TELESHOW
Daniela Christiansson mostró junto a

Daniela Christiansson mostró junto a su hija quién la acompaña en su embarazo lejos de Maxi López

Eva Bargiela y Gianluca Simeone ya eligieron el club de fútbol de su hijo Faustino y los mostraron con su camiseta

Las primeras fotos de la luna de miel de Matías Alé y Martina Vignolo en Miami durante 50 días

Las sentidas palabras de Gimena Accardi tras las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández: “Mi refugio en días duros”

Maxi López sorprendió con un nuevo proyecto artístico que lo apasiona en Argentina: su talento oculto