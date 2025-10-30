Detuvieron a un prófugo que intentó asesinar a la cajera de un supermercado en La Plata

Un hombre acusado de homicidio agravado en grado de tentativa fue detenido en las últimas horas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por orden de la Justicia de La Plata. La captura está vinculada a una investigación por el ataque armado a una joven empleada de supermercado, ocurrido a principio de año, por el que ya había caído su cómplice.

La causa se abrió el pasado 7 de abril, cuando una trabajadora fue herida de bala en la mano izquierda y el abdomen mientras cumplía funciones como cajera en un negocio ubicado en la intersección de las calles 7 y 80 de la capital bonaerense.

De acuerdo con la información recabada por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata que intervino en el hecho, el agresor ingresó al comercio, la filmó con un teléfono móvil y disparó sin dirigir palabra, para luego escapar en un Renault Logan blanco, manejado por un cómplice.

En este contexto, los investigadores de la DDI La Plata accedieron a varias secuencias de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir el trayecto de huida de los sospechosos hasta CABA.

El prófugo detenido

Sobre el vehículo recayó un pedido de secuestro. Y, tras un análisis exhaustivo, el rodado fue hallado en el barrio porteño de San José.

Al localizarlo, se dio aviso a la fuerza porteña, que se encargó del operativo, donde el primer sospechoso fue localizado y capturado junto al rodado.

El titular del auto, por su parte, dijo que él no estaba involucrado y que su rodado lo había alquilado para una aplicación de viajes, lo que abrió otra línea de investigación. Tras una consulta a la empresa de traslados mencionada, se confirmó que el vehículo estaba registrado en servicio de transporte de pasajeros.

Los registros de la compañía, junto con los reportes de AUBASA y del Anillo Digital de la Policía de la Ciudad, demostraron que el día del hecho había dos ocupantes. Los datos de telefonía celular, además, corroboraron que ambos recorrieron el mismo trayecto, según fuentes policiales.

Con las pruebas judicializadas, la Justicia dispuso un allanamiento en la calle Chile 1273 de CABA, operativo en el que la División Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvo a un segundo hombre implicado y secuestró un teléfono.

El procedimiento fue ordenado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15 y el Juzgado de Garantías N° 4 de La Plata.

Violento robo a un comerciante de La Plata

La semana pasada, una familia de La Plata fue víctima de un asalto violento en su vivienda, ubicada en la zona de La Granjita. Tres hombres irrumpieron cuando los dueños de casa dormían, los redujeron y concretaron un golpe millonario: se llevaron cinco millones de pesos, aparatos electrónicos y una camioneta.

Los hechos se desarrollaron en una residencia de la calle 522, entre 156 y 157. La pareja damnificada fue sorprendida cuando los asaltantes, vestidos con ropa deportiva y con los rostros ocultos bajo pasamontañas, lograron ingresar sin ser detectados.

La irrupción, efectuada en total oscuridad y con linternas dirigidas a los rostros de las víctimas, buscó desde el principio amedrentar al propietario, un conocido comerciante local.

Uno de los delincuentes dijo durante el robo: “Te entregaron, sabemos que sos el dueño de un supermercado”. Esa frase, pronunciada mientras lo amenazaban y golpeaban, reforzó el nivel de intimidación que buscaban ejercer durante el robo.

El operativo criminal se extendió durante varios minutos. Dos de los asaltantes recorrieron diferentes ambientes de la vivienda en busca de objetos de valor, mientras el tercero custodiaba bajo amenaza al comerciante y a su pareja.

La presión y las agresiones físicas llevaron al hombre a indicar el lugar donde almacenaba una suma considerable de dinero. En total, los ladrones consiguieron cinco millones de pesos, televisores, una consola de videojuegos y las llaves del vehículo familiar, una camioneta Volkswagen.