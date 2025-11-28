Atraparon a una policía retirada con más de un kilo de cocaína en su auto en Córdoba

Una policía retirada fue detenida en Córdoba con más de un kilo de cocaína en su auto (Policía - La Voz)

Una mujer de 50 años, quien resultó ser una agente retirada de la fuerza de seguridad provincial, fue arrestada en un control de la Policía Caminera sobre la Ruta Nacional 9, en Córdoba, tras descubrirse que transportaba más de 1,3 kilos de cocaína ocultos en el vehículo que conducía.

La intervención se produjo, cuando los efectivos detuvieron la marcha de un Peugeot 208, conducido por una mujer domiciliada en Bell Ville.

El procedimiento tuvo lugar el miércoles cerca de las 23:50 en el Puesto Oncativo, ubicado en el kilómetro 648 de la Ruta Nacional 9, en sentido Córdoba–Rosario.

Durante la inspección del automóvil, los uniformados localizaron dos ladrillos de color amarillo en el piso del asiento trasero. Tras la intervención de personal especializado y la realización de pruebas de campo, se confirmó que el contenido correspondía a cocaína, con un peso total que superaba los 1,3 kilos.

Además de la droga, los agentes incautaron una suma de dinero en efectivo, un teléfono celular y el propio vehículo en el que la mujer se desplazaba al momento del control. Todos estos elementos quedaron a disposición de la Justicia, al igual que la mujer.

La investigación, según la información proporcionada por la Policía de Córdoba al medio local La Voz, continuará para esclarecer tanto el origen como el destino de la droga incautada.

Durante un control nocturno en la Ruta 9, efectivos hallaron estupefacientes ocultos en el vehículo conducido por la mujer de 50 años (Foto: Policía - La Voz)

Esta misma semana, el hallazgo de más de 100 dosis de drogas en un control vehicular sobre la Ruta Nacional 9 en Córdoba reveló una operación que comenzó como una simple infracción de tránsito y terminó con la detención de un hombre de 45 años procedente de Santa Cruz.

El hombre detenido es oriundo de la provincia de Santa Cruz y conducía una Toyota Hilux a la altura del kilómetro 45 de la Ruta Nacional 9

El episodio se desencadenó cuando una patrulla de la Policía Caminera de Córdoba detectó una Toyota Hilux, que circulaba a 123 kilómetros por hora y realizaba maniobras erráticas a la altura del kilómetro cuarenta y cinco, en las inmediaciones de Colonia Caroya.

La atención de los agentes se centró en el vehículo no solo por el exceso de velocidad, sino también por la presencia de un enganche trasero, lo que motivó la detención inmediata del rodado. Al acercarse, los efectivos percibieron un fuerte olor a marihuana que emanaba del interior de la camioneta, lo que llevó a solicitar al conductor que descendiera para permitir una inspección exhaustiva.

Durante la revisión, los policías hallaron más de 100 dosis de estupefacientes. Entre los elementos incautados se encontraba una bolsa mediana tipo Ziploc que contenía cuatro paquetes más pequeños con pastillas rosas en forma triangular marcadas con la inscripción “Balenciaga”, una sustancia pulverulenta de color rosa, otra sustancia blanca cristalizada y una bolsa con un material marrón cristalizado. Además, se secuestraron tres cigarrillos de marihuana, papeles de seda para armar, 10 picadores metálicos y un teléfono celular Motorola.

Las autoridades incautaron cigarrillos de marihuana, paquetes de papel de seda, diez picadores metálicos y un celular como parte de la evidencia

La magnitud del hallazgo llevó a que la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) fuera convocada de inmediato para colaborar en el procedimiento. Una vez asegurada la evidencia, el hombre fue trasladado junto con los estupefacientes incautados a la sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

Otro caso similar

A comienzo de esta semana, pero en la provincia de Buenos Aires, cuatro jóvenes oriundos de Mar del Plata fueron detenidos en Núñez por la Policía de la Ciudad tras ser interceptados en un control vehicular bajo el Puente Saavedra. En el operativo, los agentes hallaron más de 60 dosis de drogas sintéticas en el automóvil en el que circulaban.

Detuvieron a cuatro jóvenes en Núñez que circulaban con más de 60 dosis de drogas sintéticas

La fiscal María Milagros Pauls, de la Unidad de Flagrancia Norte, avaló la detención y los imputó por infracción a la Ley de Drogas. Los detenidos, identificados como L. N. J. (24), T. O. (24), G. L. M. (26) y L. T. P. (25), tenían domicilios registrados en Mar del Plata.

Durante la requisa, realizada en presencia de testigos, los efectivos encontraron 3 gramos de tusi, 2 gramos de cristal, 3 gramos de cannabis picado y 55 pastillas de diferentes formas, compatibles con éxtasis. Además, secuestraron el vehículo, tres teléfonos iPhone, un Motorola, USD100 y 6.800 pesos en efectivo.

El procedimiento se inició cuando los sospechosos, que viajaban en un Volkswagen Bora blanco por la avenida Cabildo en dirección a Vicente López, fueron detenidos minutos después de las 14 al ingresar al túnel de la avenida General Paz. Los agentes detectaron nerviosismo en el conductor y un fuerte olor compatible con marihuana, lo que motivó la inspección del rodado.