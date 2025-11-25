Crimen y Justicia

Detuvieron en CABA a cuatro jóvenes de Mar del Plata que circulaban con más de 60 dosis de drogas sintéticas

Los descubrieron en un control de tránsito que personal de la Policía de la Ciudad realizaba bajo el puente de la avenida Cabildo. Les secuestraron tusi, éxtasis y marihuana

Detuvieron a cuatro jóvenes en Núñez que circulaban con más de 60 dosis de drogas sintéticas

Tres hombres de 24 y 26 años y una mujer de 25 fueron detenidos este lunes por la Policía de la Ciudad luego de ser descubiertos con más de 60 dosis de drogas sintéticas en un auto. Su aprehensión ocurrió tras ser retenidos en un control vehicular ubicado bajo en Puente Saavedra, Núñez. Además de los estupefacientes, los uniformados les secuestraron el auto en que se trasladaban, dinero en efectivo y sus teléfonos celulares.

Según confiaron las fuentes policiales consultadas por Infobae, los sospechosos viajaban a bordo de un Volkswagen Bora color blanco por la avenida Cabildo -mano a Vicente López-, y al ingresar al túnel de la avenida General Paz, minutos después de las 14, frenaron su marcha por orden del personal policial dispuesto en el lugar.

Agentes de la Patrulla de Control de Accesos de la Policía de la Ciudad hallaron más de 60 dosis de drogas sintéticas debajo del asiento del conductor.

En ese contexto, los agentes advirtieron cierto nerviosismo del conductor, junto con un fuerte olor compatible con marihuana. Ante esa situación, y en presencia de testigos, se procedió a la requisa del vehículo.

Al realizar el registro del rodado, debajo del asiento del conductor se hallaron 3 gramos de tusi, 2 gramos de cristal, 3 gramos de cannabis picado y 55 pastillas de distintas formas, las cuales por su forma y diseño serían compatibles con éxtasis.

Además, incautaron el auto en el que se movían los sospechosos y sus respectivos teléfonos celulares -tres de la marca iPhone y uno de la compañía Motorola-, como así también 100 dólares estadounidenses y 6.800 pesos en efectivo.

Además les incautaron 100 dólares y casi 7.000 pesos en efectivo.

Todos con domicilios registrados en la ciudad de Mar del Plata, los detenidos fueron identificados como L.N.J. (24), T.O. (24), G.L.M. (26) y L.T.P. (25).

La fiscal María Milagros Pauls, de la Unidad de Flagrancia Norte, avaló la detención de los jóvenes y los imputó por infracción a la Ley de Drogas.

En los últimos dos meses hubo 56 detenidos en estos controles

Desde principios de septiembre a la fecha, esta división de la Policía de la Ciudad identificó a 41.013 personas, de las cuales 56 fueron detenidas, y a 35.908 vehículos, en línea con su objetivo de reforzar la seguridad en los accesos vehiculares que conectan al distrito con la provincia de Buenos Aires.

De los casi 36 mil vehículos controlados, 3.826 fueron secuestrados -1.098 autos y 2.728 motos-.

Del total de personas identificadas, 56 quedaron detenidas por delitos como robo, conducir vehículos con pedido de secuestro, encubrimiento, drogas y tentativas de robo, entre otros.

En algunos casos su identificación permitió constatar que contaban con requerimientos judiciales y en otros se los detuvo en flagrancia.

La Patrulla de Control de Accesos monitorea de manera rotativa y aleatoria durante las 24 horas los puntos de ingreso y egreso a la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que atraviesan el Riachuelo, por donde circulan diariamente millones de personas.

Las tareas de control se desarrollan en función de los datos provistos por el Mapa del Delito y el flujo vehicular. El sistema cubre todos los accesos a la Ciudad, con 814 pórticos lectores distribuidos en 78 accesos y diversas vías neurálgicas. El dispositivo preventivo detecta, en tiempo real, más de 3 millones de dominios vehiculares por día.

