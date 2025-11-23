Crimen y Justicia

Lo detuvieron por exceso de velocidad y sintieron olor a marihuana: tenía más de 100 dosis de distintas drogas

Un hombre de 45 años terminó detenido por la Policía Caminera de Córdoba cuando transportaba múltiples tipos de estupefacientes, entre los que se encuentran un centenar de pastillas rosas y cocaína

El hombre detenido es oriundo de la provincia de Santa Cruz y conducía una Toyota Hilux a la altura del kilómetro 45 de la Ruta Nacional 9

Una inspección de rutina terminó desembocando en un hallazgo de más de 100 dosis de distintas drogas. Todo empezó con una infracción por circular a alta velocidad y, poco después, concluyó con la detención de un hombre de 45 años oriundo de la provincia de Santa Cruz. El control se realizó sobre la Ruta Nacional 9, en el kilómetro 45, a la altura de Colonia Caroya.

Durante un control de Policía Caminera de Córdoba realizado este domingo por la mañana, el foco recayó en una Toyota Hilux que zigzagueaba a 123 kilómetros porr hora, y destacaba por portar un enganche trasero, hechos que motivaron la detención del vehículo.

Al aproximarse al rodado, los agentes policiales percibieron un fuerte olor a marihuana que provenía desde el interior, por lo que le pidieron al conductor que descienda de la camioneta para poder inspeccionarla.

Al realizar la revisión completa de la Toyota Hilux, los agentes constataron la presencia de más de 100 dosis de estupefacientes, entre ellos se encontraban una bolsa mediana tipo Ziploc que contenía cuatro paquetes más pequeños con 100 pastillas rosas en forma triangular con la inscripción “Balenciaga”, una sustancia pulverulenta rosa, otra sustancia blanca cristalizada y una bolsa con un marrón cristalizado.

Las autoridades incautaron cigarrillos de marihuana, paquetes de papel de seda, diez picadores metálicos y un celular como parte de la evidencia

Además, el hallazgo incorporó otros elementos vinculados al fraccionamiento y consumo de las drogas, como tres cigarrillos de marihuana, papeles de seda para liar, diez picadores metálicos y un teléfono celular Motorola.

El operativo contó con el apoyo inmediato de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), entidad convocada tras la identificación de los elementos sospechosos. Una vez asegurada la evidencia, el hombre aprehendido fue trasladado junto a los estupefacientes incautados a la sede policial.

El procedimiento y lo decomisado quedaron a disposición del magistrado interviniente por posible infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

La investigación judicial sigue en curso mientras los peritajes buscan determinar la composición exacta de las sustancias secuestradas e indagan sobre el posible origen y destino del cargamento.

Encontraron otra avioneta abandonada en un campo de Santa Fe

La avioneta fue hallada la tarde del jueves pasado

Una avioneta narco fue encontrada abandonada en una zona rural de la localidad de Curupaity, ubicada en el departamento San Cristóbal de la provincia de Santa Fe.

El descubrimiento ocurrió en horas de la tarde del jueves pasado, luego de que el encargado de un campo observara la aeronave en medio de una plantación de trigo. Así, dio aviso a la Policía de Santa Fe.

Minutos después, agentes de la Comisaría Séptima de Arrufó y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) acudieron a la zona señalada. Al llegar, constataron la presencia de la avioneta con matrícula CP-3487 y bandera boliviana.

Personal de Gendarmería Nacional se ocupó de los peritajes correspondientes. El resultado reforzó la principal sospecha: que el avión fue utilizado para transportar droga.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, los perros antinarcóticos marcaron rastros de cocaína en distintos sectores del fuselaje, aunque no encontraron cargamento ni personas al momento de la inspección. La aeronave estaba totalmente abandonada y junto a ella había combustible y ropa. El lugar quedó custodiado.

En el caso intervino inicialmente el fiscal Emiliano Odriozola, del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, quien posteriormente remitió el caso a la Fiscalía Federal de Rafaela para continuar con las actuaciones al tratarse de un delito federal.

El objetivo de las autoridades es ahora identificar a los responsables del traslado y determinar por qué la aeronave quedó en ese lugar. Hasta el momento, no hay detenidos.

