Crimen y Justicia

Operaron a la adolescente que fue apuñalada por un compañero de curso en Tucumán por una complicación en su salud

La menor de 13 años permanece internada en el Hospital del Niño Jesús tras ser apuñalada por un compañero, mientras médicos y psicólogos monitorean su evolución y la justicia investiga el caso como tentativa de homicidio

La menor sufrió una complicación
La menor sufrió una complicación y debió ser intervenida

La adolescente de 13 años que fue apuñalada por un compañero de curso en una escuela de Alderetes, Tucumán, permanece internada bajo observación médica en el Hospital del Niño Jesús, tras haber padecido una complicación que requirió de una intervención. El agresor utilizó un cuchillo tipo Tramontina para atacar a la víctima en la región mamaria.

Según el parte oficial difundido por las autoridades provinciales, la paciente ingresó con una lesión punzante en el hemitórax izquierdo que en un primer momento fue considerada superficial y tratada mediante sutura. Pero durante la noche, los médicos detectaron una acumulación de sangre entre el pulmón y la pared torácica -conocido también como hemotórax-, lo que derivó en una intervención rápida y drenaje para estabilizar el cuadro.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, explicó a través del parte que actualmente la niña se mantiene consciente y lúcida, recibe tratamiento para el dolor y continúa internada en terapia intermedia, bajo el acompañamiento permanente del personal de salud. Según explicó La Gaceta, la menor permanecerá allí el tiempo que los médicos consideren necesario, a fin de resguardar su salud física y emocional.

Por su parte, la doctora y directora del nosocomio, Inés Gramajo, detalló el accionar médico desde el ingreso de la paciente: “Estamos preparados para resolver patologías complejas. Al llegar la niña, se realizaron los estudios correspondientes y quedó internada para control evolutivo”.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del martes, más precisamente a las 16.50 horas en la Escuela Media de la localidad. La víctima y su agresor, ambos de 13 años se encontraban en el aula a punto de salir al recreo cuando se produjo el ataque.

De acuerdo a los datos aportados por la Comisaría Martín Miguel de Güemes, el adolescente extrajo un cuchillo de aproximadamente treinta centímetros de largo y lo utilizó para herir a su compañera. La reacción inmediata de los docentes y estudiantes permitió la intervención urgente del Sistema de Atención Médica de Emergencias, que trasladó a la menor al hospital pediátrico, donde le realizaron las primeras curaciones.

El colegio donde ocurrió el ataque

Al tomar conocimiento de lo sucedido, la Policía intervino, secuestró el arma blanca utilizada y resguardó el aula para preservar la escena. Las primeras evaluaciones señalaron que la herida, si bien revestía carácter grave por la zona afectada, no comprometía órganos vitales ni puso en riesgo la vida de la estudiante.

En una conferencia de prensa, Medina Ruiz subrayó el trabajo en conjunto realizado por la cartera de Salud provincial y el Ministerio de Educación de Tucumán, así como el acompañamiento por parte del gobernador Osvaldo Jaldo. El sistema provincial, según indicó el funcionario, cuenta con más de quinientos psicólogos y un servicio de telepsicología disponible las 24 horas, que permitió a un equipo de profesionales trabajar específicamente en el establecimiento educativo para contener a familiares, alumnos y docentes y mitigar el impacto del episodio.

Desde la dirección del establecimiento y la fiscalía interviniente se dispuso la convocatoria a declarar a la directora del colegio, al tiempo que se ordenó la revisión médica policial de la adolescente herida una vez reciba el alta. La representante de la institución educativa señaló: “Nuestros equipos trabajan tanto con ella como con su familia para asegurar un tratamiento integral”, afirmó.

La Unidad Fiscal Criminal Nº 1 fue notificada del hecho y caratuló provisionalmente la causa como tentativa de homicidio. El expediente fue posteriormente remitido a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación para avanzar con la investigación penal.

El presunto agresor fue, transitoriamente, restituido a su familia, cumpliendo a la vez con las medidas ordenadas por los organismos de protección integral de la niñez y permaneciendo a disposición de la Justicia para que se determinen las circunstancias y motivaciones del ataque.

