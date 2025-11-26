Un alumno de 13 años apuñaló en el pecho a una compañera de curso en Tucumán

El episodio tuvo lugar adentro del aula, cuando los adolescentes estaban por salir al recreo (Google Maps)

Una estudiante de 13 años de un colegio de Alderetes, en Tucumán, fue víctima de un ataque con un arma blanca perpetrado por un compañero de la misma edad. El incidente se registró en el aula durante la tarde, cuando ambos adolescentes se dirigían al recreo. El agresor utilizó un cuchillo tipo Tramontina de aproximadamente treinta centímetros de longitud.

El operativo de emergencia se activó de inmediato en Escuela Media, al que respondió rápidamente el Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias. Según datos aportados por la Comisaría Martín Miguel de Güemes, el ataque tuvo lugar cerca de las 16.50 de este martes y tras verificar la gravedad de la lesión, la adolescente fue trasladada en ambulancia al Hospital de Niños. Allí recibió asistencia médica por parte de la guardia y quedó internada bajo observación. Los profesionales confirmaron que, aunque la herida se registró en la región mamaria, no hubo riesgo y la paciente permanece estable.

Según informó el portal La Gaceta, la intervención policial incluyó el secuestro del cuchillo utilizado en el ataque y la preservación del aula donde sucedió el episodio. La Unidad Fiscal Criminal N.º 1 fue notificada del hecho y dispuso que la causa sea inicialmente caratulada como tentativa de homicidio. Posteriormente, el expediente fue derivado a la Unidad Fiscal de Homicidios de la IIª Nominación, para continuar con la investigación penal.

La directora de la escuela fue convocada para prestar declaración testimonial, y la Fiscalía ordenó que la adolescente agredida sea revisada por el Médico de Policía tras el alta hospitalaria.

En relación con el menor señalado como responsable del ataque, los efectivos policiales certificaron su identidad y lo restituyeron transitoriamente a sus familiares. Al mismo tiempo, las autoridades confirmaron que continuará a disposición de los organismos de protección integral, mientras continúe el relevamiento de testimonios y la investigación para determinar las circunstancias que lo llevaron a apuñalar a su compañera.

Atacó a la compañera de su hija con una cadena en el colegio

Una agresión en la Escuela Secundaria N° 16 de Junín dejó a una estudiante de 14 años con heridas en varias zonas. De acuerdo con fuentes policiales y judiciales, una mujer ingresó al establecimiento y atacó a la adolescente con una cadena dentro del aula. El episodio fue registrado por un teléfono móvil a principios de este mes y la víctima debió ser asistida por el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) antes de ser trasladada al hospital local.

La golpiza -ejercida con un arma de fabricación casera- le provocó a la adolescente de 14 años “politraumatismos en la cabeza, por los cortes de la cadena con el candado, en la cara y en las piernas”, por lo que debió ser trasladada a un nosocomio para recibir las curaciones necesarias.

Respecto a lo sucedido, la mamá de la joven golpeada relató que había existido una discusión entre su hija y su compañera, aunque ese conflicto estaba resuelto. Pero la tensión continuó y tuvieron una segunda pelea. “Ella fue la que le dio la cadena a la madre para que golpee a mi hija”, aseguró la mujer.

Según la denuncia presentada ante la comisaría, los hechos se produjeron cuando una estudiante recibió el aviso de que alguien la buscaba con intenciones de agredirla. Minutos más tarde, la agresora, madre de una alumna del establecimiento, irrumpió en el salón, profirió amenazas y comenzó a golpear a la menor.

El ataque se detuvo cuando una docente intervino, separó a la adolescente y pidió a la agresora que abandonara el aula. El personal educativo activó el protocolo de emergencia, solicitó asistencia médica y le notificó a las autoridades correspondientes. La estudiante lesionada fue derivada con cortes y traumatismos al hospital zonal, donde permaneció bajo observación.

La causa quedó bajo investigación de la Fiscalía N° 9 de Junín, que dispuso la intervención de las fuerzas de seguridad para resguardar a la víctima mediante una medida cautelar.