Crimen y Justicia

Ola de allanamientos a los Hell’s Angels y Tehuelches por la batalla motoquera en La Plata: nuevo giro en la causa

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó una decena de procedimientos en territorio bonaerense. Se secuestraron armas y teléfonos. La banda que era señalada como víctima se convirtió en sospechosa

Guardar
La emboscada de Hells Angels a Tehuelches en La Plata

En las últimas horas, efectivos de Gendarmería Nacional comenzaron una redada de más de diez allanamientos en diversos puntos de la provincia de Buenos Aires en la causa que investiga la batalla motoquera de los Hell’s Angels y los Tehuelches, ocurrida en La Plata a mediados de octubre. En los operativos, ordenados por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, se secuestraron armas de fuego y teléfonos.

Los procedimientos -que continuaban al cierre de esta nota- incluyen un giro en la causa. Al comienzo del caso, los Tehuelches -con dos miembros heridos- parecían las víctimas. Sin embargo, la lista de objetivos incluye también a miembros de la banda. Es decir, pasan de víctimas a sospechosos.

El hecho, filmado por diversos testigos, ocurrió en la esquina de 44 y 26 de La Plata. Fue en medio del encuentro mundial de los Hell’s Angels en la capital provincial, donde una caravana del grupo Tehuelches fue supuestamente emboscada por miembros argentinos de la banda norteamericana.

Así, comenzó una balacera a plena luz del día, que terminó con los dos miembros de los Tehuelches heridos. Uno recibió una puñalada en un muslo; el otro, un policía de la Bonaerense que respondió a la agresión con su pistola Bersa reglamentaria, terminó en el Hospital San Martín con dos disparos en un brazo.

El fiscal Condomí Alcorta inició un expediente por los delitos de abuso de armas y lesiones graves. Además, ordenó una redada a la Policía Bonaerense que terminó con armas incautadas, cocaína y seis detenidos. Entre ellos, Gustavo Adolfo Mazzitelli, que ya había sido arrestado en 2016 en Luján por otro enfrentamiento a tiros con los Tehuelches, donde fueron disparadas más de 100 balas. Mazzitelli también fue vinculado a la camioneta Ford Econoline empleada en el ataque.

Los seis detenidos fueron excarcelados tras ser imputados por el fiscal. Todos ellos se negaron a declarar.

El Ford Fairlane que participó
El Ford Fairlane que participó en el ataque y que entregó el sospechoso

Días más tarde, un sospechoso, miembro de los Hell’s Angels, entregó otro auto que participó en el tiroteo: un interesante Ford Fairlane de colección, así como un arma de fuego. El hombre, un mecánico oriundo de Entre Ríos, quedó imputado como presunto coautor del hecho en la causa y quedó libre. Por otra parte, entregó su arma de fuego.

Temas Relacionados

Hell's AngelsTehuelchesMotociclistasFiscal Juan Cruz Condomí Alcortaúltimas noticias

Últimas Noticias

Violencia física, insultos y humillaciones: cómo era la relación entre el chico asesinado en Lanús y su novia menor de edad

Familiares de Santiago López Monte brindaron detalles del tormentoso vínculo entre los jóvenes. La presunta homicida continúa prófuga

Violencia física, insultos y humillaciones:

Qué dice la denuncia que complicó a Wanda Nara tras la detención de su ex abogado

La abogada Macarena Posse, que representó a la conductora, le reclama el pago de una cláusula millonaria por revocarle el patrocinio en causas en torno al conflicto con Mauro Icardi. Nicolás Payarola, vínculo entre ambas, fue arrestado este jueves

Qué dice la denuncia que

“Le decía que era una ‘pollerita’ de mamá”: los maltratos que sufría el joven asesinado en Lanús

Santiago Nahuel López Monte fue apuñalado por su novia de 16 años, que continúa prófuga. “Siempre estaba rasguñado, golpeado”, aseguraron sus hermanos

“Le decía que era una

Formosa: encontraron un cuerpo en un descampado e investigan si pertenece a una adolescente desaparecida

Xiomara Luciana Portillo, de 16 años, fue vista por última vez el jueves pasado. Las sospechas sobre su ex novio

Formosa: encontraron un cuerpo en

Detuvieron al ex abogado de Wanda Nara acusado de estafas millonarias: la Justicia investiga a la conductora

Nicolás Payarola fue arrestado en Nordelta por la Policía Bonaerense tras una extensa investigación del fiscal Cosme Iribarren, acusado de defraudar a sus clientes y a la hija del ex intendente Gustavo Posse. Ya había sido procesado por engañar a “Cachete” Montiel y su familia

Detuvieron al ex abogado de
DEPORTES
La controversia que se desató

La controversia que se desató por la actitud de un entrenador luego de que una atleta cruzara la meta en la maratón: “Sentí un dolor intenso”

La advertencia desde el Bayer Leverkusen en medio de las dudas sobre el futuro del Diablito Echeverri y los rumores sobre River Plate: “Hablaremos de su situación”

La confesión de McLaren tras la descalificación que puso en riesgo el título de Lando Norris en la Fórmula 1

Escándalo en Brasil por la agresión en vivo a una periodista que estaba rodeada por hinchas del Flamengo: “Es lamentable”

Fanáticos del Flamengo invadieron el micro de los jugadores antes de la final de la Libertadores ante Palmeiras

TELESHOW
La indignación de Coco Sily

La indignación de Coco Sily por el accidente que tuvo el hijo de su esposa: “Lo atropelló, lo insultó y se fue”

La reacción de Mauro Icardi a la detención del exabogado de Wanda Nara: “Van a caer uno por uno”

Sorpresas, ilusiones y la anécdota más dolorosa: las perlitas del lanzamiento de la temporada de Mar del Plata

Maxi López explicó por qué sus hijos no vieron a Mauro Icardi cuando estuvo en el país: “Con mis chicos estoy yo”

Cómo sigue la salud de Lourdes de Bandana luego de su operación: la palabra de su madre

INFOBAE AMÉRICA

China ya ocupa casi 800

China ya ocupa casi 800 mil hectáreas mineras en Nicaragua gracias a las licencias de la dictadura de Ortega

Así arrancó el Black Friday de libros: los más vendidos en Argentina, España, México y Colombia

El presidente de Alemania frente al ‘Guernica’ de Picasso: “Es un recordatorio para defender la paz y la libertad”

El presidente Orsi puso a Bukele como un “ejemplo a analizar” en Uruguay y luego llamó a una radio para hablar más del tema

Argentina pidió relocalizar la megaplanta de hidrógeno verde que Uruguay autorizó construir en Paysandú