Se entregó uno de los Hell’s Angels sospechado de participar de la emboscada a tiros en La Plata

El Ford Fairlane que participó en el ataque y que entregó el sospechoso

El auto que protagoniza esta crónica es notable. No es una máquina del hampa de todos los días. Solo en una guerra de motoqueros puede participar un Ford Fairlane, una joya de colección.

El sábado pasado, en la esquina de 44 y 26 de La Plata, en medio del encuentro mundial de los Hell’s Angels en la capital provincial, una caravana del grupo Tehuelches fue emboscada por miembros argentinos de la banda norteamericana.

Los Hell’s Angels interceptaron a los Tehuelches, según la acusación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, con tres vehículos: una camioneta Ford Econoline, una Toyota Hilux y un Ford Fairlane.

Así, comenzó un tiroteo a plena luz del día, que terminó con dos miembros de los Tehuelches heridos. Uno recibió una puñalada en un muslo; el otro, policía de la Bonaerense, que respondió a la agresión con su pistola Bersa reglamentaria, terminó en el Hospital San Martín con dos tiros en un brazo.

La emboscada de Hells Angels a Tehuelches en La Plata

Este miércoles por la tarde, un sospechoso, miembro de los Hell’s Angels, entregó el Fairlane al fiscal Condomí Alcorta, así como un arma de fuego. El hombre, un mecánico oriundo de Entre Ríos, quedó imputado como presunto coautor de abuso de armas y lesiones leves en la causa que se inició tras el ataque, según confirmaron fuentes del caso a Infobae.

El enfrentamiento del sábado terminó en un veloz operativo de la Bonaerense, conducido por el comisario Alejandro Rey, jefe de todas las comisarías de La Plata, que culminó con seis detenidos, dos armas y 11 motos incautadas. La Ford Econoline y la Hilux fueron seguidas por cámaras de seguridad hasta una quinta donde los Hell’s Angels se reunían.

Uno de los detenidos, vinculado a la Econoline, fue Gustavo Adolfo Mazzitelli, que ya había sido arrestado en 2016 en Luján por otro enfrentamiento a tiros con los Tehuelches, donde fueron disparadas más de 100 balas.

Los seis detenidos fueron excarcelados tras ser imputados por el fiscal. Todos ellos se negaron a declarar. El hombre del Fairlane, por su parte, fue citado a indagatoria en las últimas horas.

El arma que presentó el sospechoso

Las camionetas del ataque fueron encontradas por la Bonaerense horas después cuando abandonaban una quinta. Sin embargo, el destino final del Fairlane era desconocido.

Tras seguir el rastro de cámaras, los investigadores determinaron que el auto clásico dejó La Plata inmediatamente después del ataque, camino hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, luego hacia Entre Ríos.

Condomí Alcorta, por lo pronto, no determinó si el mecánico -que se entregó con su abogado-, participó en el ataque, así como la pistola Bersa que presentó. Mientras tanto, el expediente continúa con varias medidas.