Imputaron y excarcelaron a los detenidos por la pelea entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata

La emboscada de Hells Angels a Tehuelches en La Plata

El fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta avanza en la investigación de una serie de violentos episodios vinculados al grupo motoquero Hells Angels, ocurridos este sábado en La Plata, y que dejó tres heridos, el secuestro de armas y la detención de varios sospechosos.

La resolución judicial, a la que accedió este medio, detalla los hechos y las pruebas que llevaron a la imputación de Hugo César Alfaro, Ramón Roberto Lescano, Gustavo Adolfo Mazzitelli, Diego Hernán Cardo y Guido Cuello, quienes no declararon en la indagatoria y, por el momento, recuperaron la libertad bajo estrictas condiciones impuestas por la Justicia.

El expediente reconstruye tres hechos principales que, según la investigación, se produjeron en distintos puntos de la ciudad de La Plata y que involucran a integrantes del mencionado grupo de motociclistas.

Primer hecho

El primer episodio se registró en la tarde del sábado, en la intersección de las calles 44 y 26, donde al menos tres vehículos —una camioneta Ford Econoline E350 XL Super Duty, un Volkswagen Suran gris y un Ford Fairlane negro— interceptaron a un grupo de motociclistas. Sin mediar palabra, varios hombres descendieron y abrieron fuego.

El ataque dejó herido en el hombro derecho a policía de la Bonaerense, quien respondió con su arma reglamentaria antes de que los agresores escaparan.

Este domingo a la madrugada, la Policía interceptó la camioneta Ford Econoline en la salida de una quinta, ubicada en la zona de 430 BIS y Diagonal 434, y detuvo a su conductor. La investigación señala que este lugar funcionó como punto de reunión y refugio para los implicados.

La resolución judicial califica los hechos bajo distintas figuras penales. El primer episodio fue encuadrado como abuso de arma y lesiones leves doblemente agravadas, por haber sido cometidas contra un miembro de las fuerzas de seguridad y con la participación premeditada de varias personas.

Segundo hecho

El segundo hecho, ocurrido también en la esquina de 44 y 26, involucró a otros vehículos —una Toyota Hilux blanca y una Volkswagen Amarok gris oscura— y a un nuevo grupo de motociclistas.

Gustavo Adolfo Mazzitelli, integrante de Hell´s Angels que fue excarcelado

En este caso, un hombre fue embestido y agredido por varios sujetos, quienes le provocaron una herida punzante en el muslo izquierdo y lesiones en distintas partes del cuerpo. La víctima relató que participaba de un encuentro del club Tehuelche cuando fue atacado. “Al intentar esquivar una camioneta con su motocicleta, lo embistieron, cayó al piso y varios sujetos lo golpearon en el piso”. El informe médico determinó que las lesiones eran de carácter leve.

La Policía logró interceptar la Toyota Hilux y la Volkswagen Amarok cuando salían de una quinta, ubicada en la zona de 430 BIS y Diagonal 434, procediendo a la detención de sus conductores. En el interior de los vehículos se hallaron elementos que refuerzan la vinculación con el grupo Hells Angels, como chalecos, remeras y calcomanías con la insignia de la organización.

El segundo hecho fue calificado por el fiscal del caso como abuso de arma y lesiones leves.

Las armas secuestradas

Tercer hecho

El tercer hecho se produjo en la noche del sábado, en Diagonal 434, entre Diagonal 433 y calle 211. Dos hombres circulaban en una Ford EcoSport gris portando dos armas de fuego —una Bersa TPR380 y una Bersa BP9CC— junto a municiones, sin la debida autorización.

La Policía los detuvo y secuestró el armamento, que se encontraba en una mochila en el baúl del vehículo. Si bien los detenidos presentaron documentación de las armas, la Justicia consideró que no cumplieron con las normas de transporte, ya que las armas y las municiones estaban listas para su uso inmediato.

“No cumplieron correctamente con el mandato del reglamento en cuanto al transporte de las mismas, sumado a que las mismas no se encontraban desarmadas junto a las municiones, lo que permite una pronta disponibilidad para la utilización de las armas”, fundamenta el fallo.

Este tercer hecho para la Justicia se encuadra como una portación ilegal de armas atenuada.

Imagen de la quinta donde se escondían

Coautores

Según pudo saber Infobae, existen “motivos bastantes para sospechar” que Mazzitelli participó como coautor en el segundo hecho, ya que fue interceptado a bordo de la Ford Econoline saliendo de la quinta.

Alfaro fue identificado como conductor de la Toyota Hilux y también señalado como coautor, en tanto que Lescano fue vinculado como conductor de la Volkswagen Amarok.

Para el tercer hecho, Cardo y Cuello fueron imputados como coautores responsables de la tenencia y transporte irregular de armas.

La Justicia de Garantías dispuso la libertad de los cinco imputados, bajo la condición de fijar domicilio y cumplir con los requisitos legales, tras constatar que no existían impedimentos para su excarcelación.