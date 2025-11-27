“Le decía que era una ‘pollerita’ de mamá”: los maltratos que sufría el joven asesinado en Lanús

El crimen de Santiago en Remedios de Escalada

Los hermanos de Santiago Nahuel López Monte, el joven asesinado este miércoles en una casa de Remedios de Escalada, en Lanús, dieron detalles del supuesto maltrato que sufría el joven por parte de su novia, la adolescente de 16 años que es buscada por el crimen.

“Ella era tóxica, no lo dejaba a mi hermano estar con su familia. Le molestaba porque claramente no tenía ese tipo de relación con su familia. Le decía que era una ‘mariquita’, una ‘pollerita de mamá’, pero no era así”, comenzó relatando Macarena, hermana de la víctima, sobre los maltratos que sufría el joven de 20 años, en diálogo con radio Mitre.

Según señaló, la sospechosa -identificada como M.N.N.- ejercía violencia contra la víctima desde hace tiempo: “Los vecinos nos contaron que ella le pegaba y le sacaba la llave de la moto. Él se quedaba en la esquina por horas, hasta que ella se decidía a abrirle la puerta”.

La pareja llegó a convivir con ellos. Incluso, según relataron los hermanos, la madre de la víctima presenció cómo la menor agredía físicamente a su hijo. Por ese motivo la echaron de la casa, pero él decidió irse con ella.

“Él no quería volver. No sabemos si estaba amenazado o muy enamorado, no lo sabemos. Cuando venía acá siempre estaba rasguñado, golpeado. Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo ‘eso es una puñalada’”, lamentaron los familiares. Y aseguraron que todas las semanas debían comprarle un celular nuevo al joven porque M.N.N. se los rompía.

Críticas a la investigación

En cuanto a la investigación, la familia teme que la Justicia no esté avanzando en la búsqueda y haya un posible encubrimiento policial. Sostuvieron, en ese sentido, que no se intentó rastrear el teléfono de la joven prófuga, a pesar de que tenían acceso al celular de la víctima y ambos se compartían mutuamente la ubicación.

También señalan que el primer oficial que llegó a la escena del crimen permitió que la sospechosa escapara, mientras que sus parientes, que habrían presenciado el hecho, declararon y no fueron demorados.

La víctima tenía 20 años

El caso

El crimen de Santiago Nahuel López Monte ocurrió el miércoles por la madrugada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania, en Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Los primeros datos aportados por fuentes judiciales a Infobae indicaron que la ahora prófuga llamó al 911 y aseguró que su pareja se había lastimado con una reja y que se encontraba sin signos vitales.

Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida. A la escena del crimen llegó personal de la Comisaría 4 ta de Lanús, junto a una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

La médica a cargo confirmó el fallecimiento del joven y dejó constancia de la naturaleza de las heridas, que no se correspondían con el relato de la sospechosa. La menor consultó a dónde lo trasladarían y escapó.

Macarena, hermana de Santiago

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso preservar el lugar para las tareas de campo y la intervención de la Policía Científica. Más tarde, la investigación pasó al fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.