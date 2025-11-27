Crimen y Justicia

“Le decía que era una ‘pollerita’ de mamá”: los maltratos que sufría el joven asesinado en Lanús

Santiago Nahuel López Monte fue apuñalado por su novia de 16 años, que continúa prófuga. “Siempre estaba rasguñado, golpeado”, aseguraron sus hermanos

Guardar
El crimen de Santiago en
El crimen de Santiago en Remedios de Escalada

Los hermanos de Santiago Nahuel López Monte, el joven asesinado este miércoles en una casa de Remedios de Escalada, en Lanús, dieron detalles del supuesto maltrato que sufría el joven por parte de su novia, la adolescente de 16 años que es buscada por el crimen.

Ella era tóxica, no lo dejaba a mi hermano estar con su familia. Le molestaba porque claramente no tenía ese tipo de relación con su familia. Le decía que era una ‘mariquita’, una ‘pollerita de mamá’, pero no era así”, comenzó relatando Macarena, hermana de la víctima, sobre los maltratos que sufría el joven de 20 años, en diálogo con radio Mitre.

Según señaló, la sospechosa -identificada como M.N.N.- ejercía violencia contra la víctima desde hace tiempo: “Los vecinos nos contaron que ella le pegaba y le sacaba la llave de la moto. Él se quedaba en la esquina por horas, hasta que ella se decidía a abrirle la puerta”.

La pareja llegó a convivir con ellos. Incluso, según relataron los hermanos, la madre de la víctima presenció cómo la menor agredía físicamente a su hijo. Por ese motivo la echaron de la casa, pero él decidió irse con ella.

Él no quería volver. No sabemos si estaba amenazado o muy enamorado, no lo sabemos. Cuando venía acá siempre estaba rasguñado, golpeado. Una vez vino con la mano cortada y mi mamá le dijo ‘eso es una puñalada’”, lamentaron los familiares. Y aseguraron que todas las semanas debían comprarle un celular nuevo al joven porque M.N.N. se los rompía.

Críticas a la investigación

En cuanto a la investigación, la familia teme que la Justicia no esté avanzando en la búsqueda y haya un posible encubrimiento policial. Sostuvieron, en ese sentido, que no se intentó rastrear el teléfono de la joven prófuga, a pesar de que tenían acceso al celular de la víctima y ambos se compartían mutuamente la ubicación.

También señalan que el primer oficial que llegó a la escena del crimen permitió que la sospechosa escapara, mientras que sus parientes, que habrían presenciado el hecho, declararon y no fueron demorados.

La víctima tenía 20 años
La víctima tenía 20 años

El caso

El crimen de Santiago Nahuel López Monte ocurrió el miércoles por la madrugada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania, en Remedios de Escalada, partido de Lanús.

Los primeros datos aportados por fuentes judiciales a Infobae indicaron que la ahora prófuga llamó al 911 y aseguró que su pareja se había lastimado con una reja y que se encontraba sin signos vitales.

Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida. A la escena del crimen llegó personal de la Comisaría 4 ta de Lanús, junto a una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

La médica a cargo confirmó el fallecimiento del joven y dejó constancia de la naturaleza de las heridas, que no se correspondían con el relato de la sospechosa. La menor consultó a dónde lo trasladarían y escapó.

Macarena, hermana de Santiago

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso preservar el lugar para las tareas de campo y la intervención de la Policía Científica. Más tarde, la investigación pasó al fiscal Juan Ignacio Colazo, de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

Temas Relacionados

LanúsViolenciaSantiago Nahuel López MonteÚltimas NoticiasHomicidiosRemedios de Escalada

Últimas Noticias

Qué dice la denuncia de la hija del ex intendente de San Isidro que complicó a Wanda Nara

La abogada Macarena Posse, que representó a la conductora, le reclama el pago de una cláusula millonaria por revocarle el patrocinio en causas en torno al conflicto con Mauro Icardi. Nicolás Payarola, vínculo entre ambas, fue detenido este jueves

Qué dice la denuncia de

Formosa: encontraron un cuerpo en un descampado e investigan si pertenece a una adolescente desaparecida

Xiomara Luciana Portillo, de 16 años, fue vista por última vez el jueves pasado. Las sospechas sobre su ex novio

Formosa: encontraron un cuerpo en

Detuvieron al ex abogado de Wanda Nara acusado de estafas millonarias: la Justicia investiga a la conductora

Nicolás Payarola fue arrestado en Nordelta por la Policía Bonaerense tras una extensa investigación del fiscal Cosme Iribarren, acusado de defraudar a sus clientes y a la hija del ex intendente Gustavo Posse. Ya había sido procesado por engañar a “Cachete” Montiel y su familia

Detuvieron al ex abogado de

Atraparon a un hombre que traficaba éxtasis, LSD, ketamina y cristal junto a su hija de 4 años

Las drogas sintéticas estaban escondidas en varias partes del vehículo y, algunas de ellas, las llevaba el conductor en un bolsillo

Atraparon a un hombre que

Operaron a la adolescente que fue apuñalada por un compañero de curso en Tucumán por una complicación en su salud

La menor de 13 años permanece internada en el Hospital del Niño Jesús tras ser apuñalada por un compañero, mientras médicos y psicólogos monitorean su evolución y la justicia investiga el caso como tentativa de homicidio

Operaron a la adolescente que
DEPORTES
Escándalo en Brasil por la

Escándalo en Brasil por la agresión en vivo a una periodista que estaba rodeada por hinchas del Flamengo: “Es lamentable”

Fanáticos del Flamengo invadieron el micro de los jugadores antes de la final de la Libertadores ante Palmeiras

El violento antecedente detrás del escándalo entre una figura de Inglaterra y el jugador de Los Pumas que sufrió una grave lesión

Boca Juniors y River Plate jugarán el Superclásico por el boleto a la final del torneo de Reserva: hora, TV y formaciones

“Esa pregunta es una falta de respeto”: el acalorado cruce entre Mbappé y un periodista por el presente del Real Madrid

TELESHOW
Maxi López explicó por qué

Maxi López explicó por qué sus hijos no vieron a Mauro Icardi cuando estuvo en el país: “Con mis chicos estoy yo”

Cómo sigue la salud de Lourdes de Bandana luego de su operación: la palabra de su madre

Maradona, Valeria Lynch y la inesperada polémica con Toquinho en una noche de estrellas del Festival de San Remo

Darío Barassi se sorprendió por el look de un participante y lo expuso en pleno programa: “¿Es tu decisión?”

MasterChef Celebrity: Marixa Balli puso a todos a bailar y la intuición de Evangelina Anderson definió la gala

INFOBAE AMÉRICA

La exposición que reimagina El

La exposición que reimagina El Quijote a través de la inteligencia artificial: “Quería mostrar una obra de arte sin que sea creada por el artista”

Se consolida el golpe militar en Guinea-Bissau: la junta nombró a un nuevo líder y anunció un gobierno de transición

Brasil aprobó la aplicación de la vacuna contra el dengue en personas de entre 12 y 59 años

Un buque de la armada neozelandesa atravesó el estrecho de Taiwán bajo vigilancia de fuerzas chinas

Australia incluyó a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de “patrocinadores del terrorismo”