Horror en Lanús: una adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio de 20 y escapó

El crimen ocurrió en una casa ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania

Santiago Nahuel López Monte, un joven de 20 años, fue asesinado a puñaladas esta madrugada en una casa de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús. La principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16 que estaba junto al cuerpo al momento en que llegó la Policía y luego huyó. Por el momento, no la encuentran.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el violento episodio ocurrió en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania. En el llamado al 911, la menor le indicó a la Policía que su pareja se había lastimado con una reja y que estaba sin signos vitales.

Pocos minutos después, personal de la Comisaría 4ta de Lanús y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) acudieron al lugar, donde la médica constató el fallecimiento del joven.

Durante la primera revisión del cadáver, la profesional señaló que presentaba dos heridas en el costado izquierdo del torso: una debajo de la tetilla y otra más abajo. Según manifestó la médica, estas lesiones no eran compatibles con heridas producidas por una reja.

Al momento de la llegada de los servicios de Emergencia, la adolescente que se encontraba junto al fallecido, identificada como M. N. N. y pareja de la víctima, le dijo a los médicos que Santiago “estaba vivo”. “Decime a qué hospital lo llevas”, le preguntó la joven a los médicos y luego se retiró de la escena. Por el momento, no aparece.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso que el lugar fuera preservado para las tareas de campo y la intervención de agentes de la Policía Científica.

De acuerdo con lo que trascendió, la familia de la víctima denunció que ya en varias ocasiones la adolescente fue violenta con él y que ya lo había atacado en otras oportunidades.

Otro crimen similar en Lomas de Zamora

Una mujer de 35 años mató a su novio a puñaladas durante la madrugada de este domingo en Parque Barón, en el partido de Lomas de Zamora, informaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió el fin de semana en una casa ubicada sobre la calle Alfonsina Storni, a metros del Camino Negro, cuando la Policía bonaerense fue alertada por un llamado de una vecina que advertía sobre una discusión a gritos. La mujer sospechaba que la disputa había alcanzado violencia física.

Al llegar al lugar, los policías hallaron a un hombre con varias heridas punzantes, ya sin signos vitales, tendido en el pasillo de ingreso. La víctima fue identificada como Juan Maximiliano Molina, de 40 años, y presentaba, a simple vista, heridas de arma blanca en las costillas y el rostro, precisaron las fuentes consultadas por este medio.

La principal sospechosa es la pareja de la víctima, identificada como Jazmín L.R., quien permanecía en la casa cuando llegaron los uniformados. De forma espontánea confesó que ella había sido la autora del crimen.

Según dijo, su novio, en estado de ebriedad, la había agredido verbal y físicamente, por lo que tomó un cuchillo de la cocina, de mango negro, y se defendió, causándole las heridas descritas.

La mujer fue trasladada de inmediato a una comisaría local. Deberá ser indagada por la fiscal Claudia Sánchez, titular de la UFI N°9 de Lomas de Zamora, especializada en Violencia Familiar y Género.

Mientras tanto, la fiscal Sánchez ordenó peritajes en la escena del crimen, el examen del arma homicida y la toma de testimonios.

En la propiedad donde ocurrió el homicidio, peritos de la Policía Científica recolectaron elementos de interés, a la vez que se preservó la escena para resguardar las evidencias clave y descartar el ingreso de terceros o la alteración del entorno.

Por el momento, las fuentes indicaron que no se constataron denuncias previas o antecedentes de violencia de género. La mujer detenida será indagaba este lunes por la mañana.