Femicidio seguido de suicidio en un hotel de alojamiento: se conocieron los primeros datos de las autopsias

El crimen ocurrió en un hotel de la calle General Paz al 800 de la localidad de Valle Hermoso, provincia de Córdoba. Existía una denuncia de violencia previa

El hotel alojamiento de calle
El hotel alojamiento de calle General Paz al 800 de Valle Hermoso en Córdoba donde ocurrieron los hechos (La Estafeta)

El caso que conmocionó a Valle Hermoso, en la provincia de Córdoba, durante el fin de semana, sumó nuevos elementos tras la difusión del informe forense este martes. Así, se conoció que el hombre estranguló a la mujer y luego se quitó la vida, confirmando la hipótesis de que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

El hallazgo de los cuerpos se produjo el domingo por la tarde en un hotel de alojamiento, ubicado en la calle General Paz al 800. El personal del lugar dio aviso a la Policía luego de que la pareja no respondiera a los llamados de la administración. Al llegar, los oficiales confirmaron ambas muertes.

Desde un primer momento, las autoridades barajaron la hipótesis de que se trató de un femicidio seguido de suicidio. Los resultados de las autopsias no hicieron más que confirmar esta teoría.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.tv, la mujer de 47 años murió estrangulada. En tanto, el joven de 27 años, que la acompañaba, falleció por ahorcamiento. Además, se conoció que la entrada de la habitación se encontraba bloqueada desde adentro por la cama.

Tras el descubrimiento, las autoridades lograron reconstruir los últimos movimientos de la pareja: ambos ingresaron al hotel el sábado por la tarde y no realizaron ningún pedido adicional ni mantuvieron contacto posterior con el personal.

En la escena del hecho, los investigadores hallaron un celular roto, un elemento que podría aportar información relevante sobre un posible conflicto previo entre la pareja.

Además de los resultados forenses, la investigación avanzó en la revisión de antecedentes entre las víctimas. De esta manera, pudieron confirmar que existía una denuncia previa por violencia ejercida por el hombre contra la mujer. Sobre ambos recaía una restricción de contacto vigente, cuyo cumplimiento quedó comprometido a raíz del encuentro fatal.

Los investigadores confirmaron una denuncia
Los investigadores confirmaron una denuncia por violencia previa de la mujer contra el joven (La Voz)

Hasta el momento, y según informó el portal El Doce.tv, las autoridades no han determinado cómo concretaron la cita en el hotel ni si alguna persona facilitó u omitió controles relacionados con la medida judicial en curso. Mientras tanto, la Fiscalía busca avanzar en la investigación, por lo que analiza los registros de ingreso, comunicaciones previas y testimonios del personal del alojamiento.

La víctima femenina residía en la vecina localidad de Villa Giardino, mientras que el joven era de la misma región. Se sabe que convivieron durante casi un año. Las identidades no fueron difundidas oficialmente por respeto al proceso judicial y a los familiares.

La investigación seguirá bajo secreto de sumario mientras se recaban nuevos elementos pendientes, entre ellos el contacto con familiares y la revisión de los antecedentes en materia de denuncias previas.

Atacó a golpes a su pareja y se atrincheró en una habitación

El mismo día en el que se descubrieron los cuerpos, otro hecho marcado por la violencia de género se registró en la provincia de Córdoba. Sucedió durante la tarde en el barrio Marechal.

Todo comenzó una mujer de 50 años denunció a través del 911 haber sido agredida físicamente por su pareja, quien, tras el ataque, se encerró en una habitación del domicilio ubicado en la calle Doctor Félix Garzón Maceda al 1100, a escasa distancia de la avenida Costanera Mestre y del río Suquía.

La situación escaló cuando el agresor, armado con un cuchillo, amenazó con quitarse la vida, lo que llevó a la intervención de un negociador del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía de Córdoba.

Durante varias horas, el especialista mantuvo un diálogo con el hombre atrincherado, hasta que finalmente logró persuadirlo para que se entregara. Los efectivos procedieron a esposarlo y aseguraron el lugar.

Los agentes también aprehendieron a otras dos personas vinculadas al incidente: el padre del atacante y el hijo de la víctima. El primero fue arrestado tras agredir a los policías que intentaban llevarse a su hijo, mientras que el segundo fue detenido por ingresar a la vivienda de la mujer, a pesar de tener vigente una orden de restricción en su contra.

