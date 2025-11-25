Encontraron muerta a una pareja en un hotel alojamiento e investigan un femicidio seguido de suicidio

Hallaron muerta a una pareja en un hotel alojamiento de Córdoba (Foto: La Estafeta Online)

Una pareja fue hallada sin vida en una habitación de un hotel alojamiento de Valle Hermoso, en la provincia de Córdoba, el domingo por la noche. Las autoridades investigan un posible femicidio seguido de suicidio.

La pareja, compuesta por un joven de 27 años —oriundo de La Rioja— y una mujer de 47 —domiciliada en Villa Giardino—, convivía desde hacía aproximadamente un año.

El domingo por la noche, un empleado del establecimiento detectó la situación al percatarse de la falta de respuesta a los llamados en la puerta de la habitación y la demora en la desocupación del cuarto, que ya llevaba varias horas de retraso.

Ante esta situación, el personal del hotel alertó a la Policía, que al ingresar constató que ambos ocupantes no presentaban signos vitales.

De esta manera, la escena fue preservada por órdenes de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien dispuso las primeras pericias.

Según informó el medio local El Doce, en el lugar se halló un celular roto, un elemento que podría aportar información relevante sobre un posible conflicto previo entre la pareja. Este indicio se suma a las diligencias técnicas y a la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer la mecánica de las muertes y descartar la intervención de terceros.

La investigación continúa y, por el momento, la Fiscalía mantiene abiertas todas las líneas de análisis, mientras los peritos profundizan en la recolección de pruebas y testimonios para reconstruir los momentos previos al trágico desenlace. Sin embargo, la principal hipótesis apunta a que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Un hombre atacó a golpes a su pareja y se atrincheró en una habitación con un cuchillo

La tarde del domingo en el barrio Marechal de la ciudad de Córdoba estuvo marcada por una serie de hechos violentos que movilizaron a las fuerzas de seguridad y generaron alarma entre los vecinos.

Una mujer de 50 años denunció a través del 911 haber sido agredida físicamente por su pareja, quien, tras el ataque, se encerró en una habitación del domicilio ubicado en la calle Doctor Félix Garzón Maceda al 1100, a escasa distancia de la avenida Costanera Mestre y del río Suquía.

La situación escaló cuando el agresor, armado con un cuchillo, amenazó con quitarse la vida, lo que llevó a la intervención de un negociador del Equipo de Tácticas Especiales Recomendable (ETER) de la Policía de Córdoba.

Durante varias horas, el especialista mantuvo un diálogo con el hombre atrincherado, hasta que finalmente logró persuadirlo para que se entregara. Los efectivos procedieron a esposarlo y aseguraron el lugar,.

El operativo no concluyó con la detención del agresor. Los agentes también aprehendieron a otras dos personas vinculadas al incidente: el padre del atacante y el hijo de la víctima.

El primero fue arrestado tras agredir a los policías que intentaban llevarse a su hijo, mientras que el segundo fue detenido por ingresar a la vivienda de la mujer, a pesar de tener vigente una orden de restricción en su contra.

Durante la intervención, los uniformados secuestraron un arma blanca y otros objetos que podrían resultar relevantes para la investigación judicial. Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que avanza en la causa por violencia familiar y lesiones.

Ese mismo día, una adolescente cordobesa fue aprehendida este domingo por la mañana en Córdoba, luego de golpear y destrozar el auto de su ex pareja con un zapato. El incidente tuvo lugar en la intersección de Boulevard Chacabuco y San Jerónimo, uno de los sectores más transitados de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 9. De acuerdo con el parte policial, la agresora atacó a un vehículo Ford Fiesta de color azul propiedad de un hombre mayor de edad, con quien mantenía una relación previa.

Los testigos que circulaban por la zona presenciaron el momento en que la chica -menor de edad- empleó un zapato para golpear la luneta trasera y el espejo retrovisor del automóvil, provocando la rotura de los cristales.

De acuerdo con el medio local El Doce TV, el incidente cobró mayor gravedad luego de que algunos fragmentos de vidrio que volaron por el estallido impactaron en espalda de la joven, produciéndole algunos cortes superficiales. Esto requirió que, además, asistiera al lugar un servicio de emergencias médicas.

La adolescente fue aprehendida por la Policía, que además secuestró el zapato utilizado para provocar los daños al vehículo. El objeto quedó incorporado como parte de la evidencia en el expediente que instruyen las autoridades judiciales.

Las autoridades trabajan para establecer el contexto y las circunstancias previas, además de analizar las cámaras de seguridad de la nota con el finde reconstruir el episodio.