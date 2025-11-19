“Por suerte la puedo contar”: habló el futbolista del Ascenso al que le clavaron una llave en la cabeza

Habló Jonathan Smith, el futbolista del ascenso al que le clavaron una llave en la cabeza durante una pelea

El futbolista de Club Atlético General Lamadrid, Jonathan Smith, recibió el alta médica tras protagonizar un violento episodio en el que le clavaron una llave de auto en la cabeza durante una pelea en un club deportivo de Berazategui. El deportista se recupera en su domicilio, a pocos días de haber sido intervenido quirúrgicamente tras el ataque registrado durante un torneo juvenil de fútbol femenino. “Los médicos no sabían si podían salvarme. Por suerte lo puedo contar", destacó.

El violento enfrentamiento que protagonizó Smith ocurrió durante la noche del pasado miércoles, mientras se disputaba un partido sub-16 en las instalaciones de un club barrial. Una discusión dentro del campo entre jugadoras —una de ellas, hija de la víctima— generó una pelea entre padres y allegados. En este sentido, Smith relató en las últimas horas que se encontraba hablando con las jugadoras de su equipo para evitar el conflicto cuando fue sorprendido por el ataque: “Cuando me doy vuelta, me pegaron un cabezazo y así empezaron a agredirme”, contó ante cámaras.

Le clavaron una llave en la cabeza a Jonathan Smith, jugador de Lamadrid

La brutal agresión que sufrió Smith llegó cuando un hombre, identificado como Gastón Omar Álvarez, de 40 años, lo atacó por la espalda y utilizó una llave de auto como arma, perforando el cráneo de la víctima. Los médicos le informaron al futbolista del Ascenso que la llave se había hundido unos dos centímetros en la cabeza. “No lo podía creer. Sí, me angustié mucho, pero lo tomé lo mejor posible”, explicó este martes en diálogo con el canal de noticias TN.

El incidente habría comenzado tras una disputa en pleno partido entre la hija de Álvarez y la hija de Smith. El entrenador intentó separar a los adultos para evitar mayores daños y, en ese momento, recibió un cabezazo en la boca. Mientras socorría a su hija, quien quedó desvanecida a raíz de los golpes, un nuevo grupo de personas se acercó para agredirlo nuevamente, según describió Smith. “La tenía desmayada y la gente iba derecho a pegarme. Entonces, lo primero que me salió fue dejar a mi nena y caminar hacia ellos para que me peguen a mí y no lastimen a mi hija, a mi familia o a alguna nena que estaba ayudándome”, relató.

Batalla campal en un partido de fútbol juvenil

El atacante, señalado como una persona con historial de hechos violentos en el fútbol infantil de la zona y apodado “Taty”, fue detenido e imputado por tentativa de homicidio horas después del hecho.

Smith fue sometido a una operación el pasado jueves, el día posterior al ataque. Los médicos le advirtieron sobre la complejidad de la intervención, pero el jugador respondió de forma positiva al tratamiento y ya se encuentra en recuperación ambulatoria. Espera que le saquen los puntos este viernes, con indicación de mantener una vida tranquila mientras evoluciona su estado de salud.

Durante su internación, Smith también tuvo una difícil conversación con su hija: “Le expliqué que no fue culpa de ella. Nosotros disfrutamos del fútbol y nos tocó esta situación”. Antes de la operación, el equipo médico le advirtió los riesgos. “Me dijeron que no sabían si podían salvarme como querían. Fue duro tener que contárselo a mi hija y a mi mujer”, admitió.

“Estoy mucho mejor”, aseguró. La noticia generó conmoción en el universo del fútbol de Ascenso, donde Smith es un jugador conocido. Además de su carrera como mediocampista –con pasos por Claypole, El Porvenir, Deportivo Paraguayo, Victoriano Arenas, Ituzaingó y Berazategui– también trabaja como chofer de aplicaciones. Smith concluyó: “Me tocó a mí, pero podría haber sido cualquiera”.

Jonathan Smith tiene una dilatada trayectoria por el Ascenso argentino. El portal especializado Transfermarkt arroja un paso por Claypole entre 2012 y 2014 y le siguen El Porvenir (2014), Deportivo Paraguayo (2015/16), Victoriano Arenas (2016/19), Ituzaingó (2019/20) y Berazategui (2021/24). A principios de 2025 recaló en Lamadrid y, más allá de su participación en la Cuarta División del fútbol argentino, también fue titular en la derrota 4-0 contra Lanús por los 32avos de la Copa Argentina.

En la actual temporada, General Lamadrid accedió al Reducido por el ascenso a la Primera B Metropolitana gracias a terminar en la séptima colocación de la Zona B, pero su ilusión terminó rápidamente con la eliminación en penales a manos de Berazategui en la primera fase.