Andrés “Plin” Acosta ya se encuentra alojado en la cárcel de Piñero luego de ser trasladado desde Buenos Aires

Así fue encerrado Plin Acosta en Piñero

Luego de que fuera detenido a la salida de un boliche de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Raúl “Plin” Acosta fue trasladado este jueves a la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero. Se trata de uno de los delincuentes más buscados de la provincia de Santa Fe, por quien se ofrecía una recompensa de 25 millones de pesos.

El operativo estuvo a cargo de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), con apoyo de la Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario de Santa Fe. De acuerdo con las fuentes a las que tuvo acceso Infobae, se tomó la precaución de reforzar la seguridad del traslado, debido a que el detenido intentó oponer resistencia al arresto.

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Así, durante la noche del jueves, Acosta fue ingresado a la cárcel de alto perfil de Piñero, que es conocida por albergar a los narcos y sicarios más peligrosos de la provincia. En línea con esto, el recluso permanecerá en aislamiento hasta la audiencia imputativa, en donde su situación será definida por la justicia provincial.

Según pudo saber este medio, Plin Acosta era buscado por la Justicia de Santa Fe en el marco de una causa de asociación ilícita y tenencia de arma de fuego. Las recientes investigaciones lo vincularon a una organización criminal liderada por el jefe narco Francisco “Fran” Riquelme.

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Plin Acosta, uno de los prófugos más buscados por el Gobierno de Santa Fe, fue alojado en la cárcel de Piñero

Además, se analizaría un presunto nexo con la barra brava de Rosario Central y otra organización asociada a Los Menores, la banda acusada de haber heredado el control de la tribuna canalla producto del doble crimen del ex líder barra Andrés “Pillín” Bracamonte y su ladero Daniel “Rana” Attardo.

La detención de Plin Acosta ocurrió cerca de las 07:30 horas de este lunes en la esquina de Perú y Venezuela, a la salida del boliche Museum, donde había pasado la noche. El procedimiento fue el resultado de una investigación impulsada por la PROCUNAR y coordinada por la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales (CIOPE) de Santa Fe, con apoyo de la SIDE.

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Hasta que se celebre la audiencia imputativa, Acosta permanecerá aislado

Luego de que se obtuviera información que ubicaba al sospechoso dentro del local bailable, los efectivos del Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado de la Policía Federal (PFA) montaron un operativo en la zona y concretaron el arresto.

El registro audiovisual del procedimiento mostró que Acosta intentó oponer resistencia al arresto, lo que obligó a los efectivos de la CIOPE y la PFA a reducirlo en el lugar. Posteriormente, fue subido a un patrullero y trasladado a una dependencia de la fuerza federal, donde quedó alojado bajo custodia.

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La investigación en contra de Plin Acosta

El pedido de arresto de Plin Acosta se concretó a partir de un requerimiento del fiscal Patricio Saldutti, de la Fiscalía Regional de Rosario, en el marco de una investigación que lo vincula con la barra brava de Rosario Central y con la organización delictiva conocida como Los Menores.

El nombre de Acosta ganó notoriedad pública durante la imputación a Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra brava de Rosario Central, cuando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentó fotografías de ambos en el estadio Gigante de Arroyito para ilustrar el funcionamiento de uno de los principales núcleos de poder de Los Menores.

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Andrés "Plin" Acosta fue detenido por fuerzas de seguridad al salir de un boliche del barrio porteño de San Telmo

“El año pasado, en el marco de una causa que lleva adelante el fiscal Patricio Saldutti, se realizaron allanamientos en distintos domicilios donde se secuestraron fusiles de asalto M4 y armas de alto poder de fuego", señaló Federico Angelini, el secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe tras indicar que tendrían indicios de que el arsenal podría estar vinculado de manera directa con el sospechoso.

De la misma manera, los investigadores también relacionaron al acusado con una organización criminal liderada por Francisco Riquelme, un recluso identificado como jefe de una red de narcomenudeo con operaciones en el noroeste de Rosario.

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En este contexto, sobre Acosta pesaba una orden de detención emitida el 12 de junio de 2025 por una causa de asociación ilícita que investiga diversos ataques contra escuelas y una dependencia policial, hechos relacionados con disputas territoriales entre organizaciones criminales de la región. En ese expediente, el fiscal Saldutti también había solicitado su arresto por tenencia ilegal de armas de fuego.