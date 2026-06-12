Un joven estaba prófugo por matar a un adolescente y lo detuvieron en la casa de su novia en Mar del Plata

Oficiales de policía y agentes de DDI realizan un allanamiento en Mar del Plata, donde un joven acusado de crimen fue detenido en la casa de su novia (La Capital de Mar del Plata)

La detención de un joven de 19 años acusado de haber participado en el crimen de un adolescente en la Villa Gascón de la ciudad de Mar del Plata, generó un nuevo avance en la investigación judicial.

El operativo, coordinado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, culminó ayer jueves con la captura de L. M. L., señalado por la fiscalía como uno de los autores materiales del homicidio de Brian Hostes.

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La aprehensión se produjo tras dos procedimientos en viviendas ubicadas en Gascón al 7600 y Coronel Suárez al 2500. En la primera dirección, personal policial localizó y detuvo a Lascano en el domicilio de su novia. Por disposición judicial, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán para quedar a disposición de la Justicia.

El caso, que conmocionó a la comunidad, ocurrió el 29 de abril pasado, cerca de las 13.30, en la intersección de las calles Coronel Suárez y Gascón. Allí, Brian, de 17 años, recibió tres disparos: dos en la pierna y uno en la zona abdominal. Las heridas fueron letales y, aunque el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), falleció tras ser intervenido quirúrgicamente.

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Las circunstancias del ataque permanecen bajo investigación. Según la información oficial, la fiscal Mariana Baqueiro quedó a cargo de la causa tras la intervención inicial de la fiscal Costanza Mandagarán. La pesquisa incluyó la detención preventiva de dos adolescentes, de 16 y 18 años, durante un allanamiento de urgencia vinculado al hecho.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, el crimen de Brian Hostes se produjo en un contexto de violencia barrial y antecedentes penales previos. La víctima, identificada oficialmente, tenía “numerosos conflictos con la ley”, según se informó en el expediente, lo que complejizó la reconstrucción de los hechos y el esclarecimiento de los móviles.

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Un hombre acusado de un crimen ha sido detenido en Mar del Plata, siendo custodiado por dos agentes de seguridad (La Capital de Mar del Plata)

Momentos antes del deceso, se registraron incidentes violentos entre familiares de la víctima y otro grupo no identificado, tanto en el predio del hospital como en la puerta de la guardia. La magnitud de la pelea obligó a la intervención del Cuerpo de Infantería, que debió actuar para restablecer el orden y garantizar la seguridad en el centro asistencial.

Los informes judiciales confirmaron que al menos uno de los presuntos autores del homicidio era menor de edad, lo que motivó el traspaso del expediente al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En ese marco, uno de los sospechosos, también menor, se entregó a la Justicia acompañada por su madre el pasado 28 de mayo.

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Con el correr de las semanas y tras el análisis de pruebas y testimonios recolectados, se logró identificar al segundo acusado. La fiscal Baqueiro ordenó su detención inmediata, la cual fue ejecutada durante el operativo policial realizado la mañana del jueves.

Los dos detenidos enfrentarán cargos por homicidio, aunque la situación procesal del menor será analizada bajo los parámetros específicos que regula el fuero penal juvenil.

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Los homicidios son cada vez más frecuentes en Villa Gascón, Mar del Plata. Hace tan solo una semana, detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Yoel Castro, que murió el 8 de enero de este año.

El sospechoso, Joan Ávila, tenia dos pedidos de captura vigentes desde 2024: uno emitido el 30 de septiembre por el Juzgado Correccional número 01 de Azul por daño, y otro del 24 de julio por el Juzgado de Garantías número 03 de Mar del Plata por abuso de armas agravado y lesiones graves.

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Finalmente, la captura se concretó este viernes pasado a las 12:30 cuando personal de civil del Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones detectó al prófugo al salir de un comercio de indumentaria ubicado en Luro y Funes junto a una mujer.

Ávila intentó escapar a pie aunque el operativo cerrojo lo cercó en el cuadrante delimitado por Bolívar, Moreno, 14 de Julio y Dorrego. Durante la huida, el sospechoso se despojó de parte de su ropa hasta que fue reducido. Por otro lado, la mujer que lo acompañaba logró escapar de las autoridades.

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