Conmoción en el fútbol: en medio de una pelea, le clavaron una llave en la cabeza a un jugador de General Lamadrid

Le clavaron una llave en la cabeza a Jonathan Smith, jugador de Lamadrid

Consternación en el mundo del fútbol después de que Jonathan José Smith, volante defensivo de 35 años que milita en General Lamadrid de la Primera C, sufrió una violenta agresión que casi le cuesta la vida: una persona le clavó una llave de auto en la cabeza y la víctima permanece internada a la espera de su evolución.

Según fuentes policiales, la investigación está bajo la carátula de tentativa de homicidio. La Policía llegó en la noche del miércoles al club deportivo barrial GEVE ubicado en Avenida Italia y 150, en el partido de Berazategui, después de que se produjera una pelea de gran magnitud entre los padres de las jugadoras durante un partido correspondiente a un torneo femenino amateur Sub 16.

Smith fue rápidamente identificado con la herida a la altura de la frente, luego de que le incrustaron una llave. Su hija de 16 años manifestaba dolencias corporales y, tras negarse a esperar la ambulancia del SAME, ambos fueron trasladados al Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Hay un aprehendido por el hecho y se trata de un hombre de 40 años, cuyas iniciales son G.A., como así también se secuestró un vehículo Chevrolet Zafira. Interviene la UFI descentralizada N° 3 de Berazategui.

Se aprehendió a una persona de 40 años y está acusada de tentativa de homicidio

Según los datos a los que tuvo acceso el Centro Informativo Berazategui (CIB), el mediocampista “saltó a defender a un amigo al que estaban pegándole” durante el torneo disputado en Villa España.

De hecho, el establecimiento emitió un breve comunicado sobre la situación en las primeras horas de la tarde: “Esperamos con ansias las novedades de la operación de Corto Smith, y desde ya, nos solidarizamos con la familia y todo el club Estrella de Plátanos. Estamos a disposición para lo que necesiten”.

La presencia en el lugar del futbolista, que gana dinero extra como chofer de aplicación, se debió a que estaba jugando su hija, según detallaron fuentes cercanas a su entorno en el CIB. Para poder extraer la llave, los especialistas en el Evita Pueblo esperaron indicaciones desde el Hospital de alta complejidad El Cruce, de Florencio Varela.

El comunicado del club GEVE tras la internación de Jonathan Smith

Jonathan Smith tiene una dilatada trayectoria por el Ascenso argentino. El portal especializado Transfermarkt arroja un paso por Claypole entre 2012 y 2014 y le siguen El Porvenir (2014), Deportivo Paraguayo (2015/16), Victoriano Arenas (2016/19), Ituzaingó (2019/20) y Berazategui (2021/24). A principios de 2025 recaló en Lamadrid y, más allá de su participación en la Cuarta División del fútbol argentino, también fue titular en la derrota 4-0 contra Lanús por los 32avos de la Copa Argentina.

En la actual temporada, General Lamadrid accedió al Reducido por el ascenso a la Primera B Metropolitana gracias a terminar en la séptima colocación de la Zona B, pero su ilusión terminó rápidamente con la eliminación en penales a manos de Berazategui en la primera fase.

El vehículo Chevrolet Zafira que fue secuestrado