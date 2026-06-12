Una banda de menores armados asaltaron a un remisero en Mar del Plata: un detenido tiene 14 años

El dinero que le robaron al remisero fue recuperado tras un operativo policial en Mar del Plata

El asalto a mano armada contra un conductor de una aplicación de viajes en Mar del Plata volvió a poner en evidencia el impacto de la delincuencia juvenil en la ciudad y la vulnerabilidad de quienes trabajan en el transporte. En la noche del miércoles, una banda integrada por cuatro menores de edad abordó un vehículo en la zona de Alberti al 8600 y, tras amenazar al chofer con un arma de fuego, logró sustraer el automóvil junto a dinero en efectivo y efectos personales.

El hecho se produjo cerca de las 23.30 cuando el conductor, acudió al pedido de un viaje solicitado desde un kiosco ubicado en Alberti al 8600. La reiteración de hechos violentos contra trabajadores del transporte ha motivado reclamos, ya que muchas veces no existe un registro previo ni datos fehacientes sobre los pasajeros.

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Al llegar, subieron cuatro jóvenes, uno en el asiento delantero y tres en la parte trasera. El destino era el barrio Virgen de Luján, específicamente en inmediaciones de Trinidad y Tobago al 300, donde uno de los pasajeros extrajo un arma de fuego y la colocó en la cabeza del chofer. En ese momento, otro de los menores apagó el motor del vehículo, obligando al trabajador a descender bajo amenazas directas.

La policía detuvo a uno de los presuntos responsables, un adolescente de 14 años, mientras que los otros tres implicados permanecen prófugos. De acuerdo con la información consignada por La Capital de Mar del Plata, los asaltantes escaparon en el Ford Ka propiedad del remisero y se llevaron también 63.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, llaves, documentación personal y del rodado, además de la recaudación correspondiente a la jornada laboral y un dispositivo de cobro electrónico.

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El Ford Ka en el que trabaja el hombre y que usaron para escapar

El conductor dio aviso al 911, lo que permitió que la policía desplegara un operativo en los barrios aledaños. Una breve persecución culminó en la intersección de Gascón y Pigüé, en el barrio Jorge Newbery, donde los agentes interceptaron el vehículo robado y aprehendieron a uno de los presuntos autores, identificado como un adolescente de 14 años.

Durante el procedimiento, según detalló La Capital de Mar del Plata, la policía recuperó el automóvil sustraído, un celular Samsung Galaxy A04 y la suma total de dinero denunciada. Todos los elementos fueron incorporados a la causa que instruye el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3.

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La fiscalía dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, cometido en poblado y en banda, y ordenó el traslado del menor al Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán. Mientras tanto, mantienen abierta la investigación para identificar y ubicar a los tres adolescentes restantes que participaron en el asalto.

El episodio, que involucró a menores de edad y el uso de armas de fuego, refuerza la preocupación social por la escalada de delitos violentos en Mar del Plata. La policía logró actuar con rapidez, pero la fuga de la mayoría de los implicados evidencia las dificultades en la prevención y el control de estos hechos.

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El adolescente detenido quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, mientras la policía y la fiscalía continúan con las tareas de investigación y búsqueda de los prófugos. El caso se suma a una serie de hechos similares registrados en la ciudad, donde los trabajadores del transporte público y por aplicación resultan blanco frecuente de robos y agresiones.

Representantes del sector remisero insisten en la necesidad de implementar medidas de prevención y sostienen que el temor a nuevos ataques impacta de lleno en la actividad nocturna. Las autoridades municipales y provinciales han sido notificadas sobre la situación y se espera que la investigación judicial avance con la identificación de los demás implicados.

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