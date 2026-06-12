Delincuentes robaron una casa en La Plata tras forzar la reja mientras sus dueños no estaban

Una imagen de cámara de seguridad muestra a un presunto delincuente en el exterior de una casa durante un robo en La Plata (0221)

La preocupación por la inseguridad volvió a instalarse en el Barrio Aeropuerto de La Plata tras un nuevo hecho delictivo que afectó a una familia de la zona. Durante la tarde del pasado domingo, delincuentes aprovecharon la ausencia de los habitantes para ingresar a una vivienda ubicada sobre la calle 609 bis entre 5 y 5 bis.

Al regresar a su domicilio, la víctima advirtió que la puerta lateral había sido forzada y reflejó el impacto inmediato que provocó el episodio en la familia, sumado a la sensación de vulnerabilidad que describen quienes residen en el área.

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La denuncia fue presentada poco después del hallazgo en un destacamento de la zona. La víctima recurrió, además, a las cámaras de seguridad de un vecino para intentar identificar a los responsables. Las imágenes muestran a los ladrones trepando e ingresando a la propiedad por uno de los laterales, lo que permitió reconstruir parcialmente la secuencia del robo.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el Barrio Aeropuerto se caracteriza por el sentido de comunidad entre sus habitantes, quienes conformaron un grupo para alertarse ante situaciones sospechosas y coordinar reclamos.

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La víctima del robo del domingo expresó el temor que se vive en la cuadra y la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades. “Estamos todos los vecinos en estado de alerta”, insistió, y subrayó el impacto que generan estos episodios en la vida cotidiana de la comunidad.

Los vecinos del barrio Aeropuerto reclamaron más presencia policial en la zona (Télam)

Cayó una banda que robaba casas en La Plata

Un grupo de cinco personas, entre ellas tres menores de edad, fue detenido tras un operativo policial en La Plata, luego de que perpetraran un robo en una vivienda del barrio Altos de San Lorenzo. El hecho generó un despliegue policial que permitió identificar y capturar a los sospechosos en menos de una hora.

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La secuencia comenzó cerca de la medianoche en una casa ubicada en 74 entre 13 y 14, cuando un llamado al 911 alertó sobre movimientos extraños dentro de la propiedad. La rápida respuesta de la Policía Bonaerense permitió asistir a la víctima, un joven de 19 años, quien relató que se despertó sobresaltado al oír ruidos provenientes de la planta alta de su casa. Al revisar, constató que desconocidos habían forzado la reja de una ventana y accedido al interior.

Los asaltantes lograron sustraer un iPhone 15 Pro que se encontraba en una de las habitaciones de la planta superior, donde en ese momento no había personas. Según la información oficial, el ingreso se produjo mediante el uso de herramientas para violentar la reja y aprovechar un momento de distracción del ocupante.

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Las tareas de investigación incluyeron el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia cercanas, que permitieron confirmar la participación de cinco individuos y reconstruir su ruta de escape tras el robo. Los registros muestran cómo el grupo huyó del domicilio a pie, dispersándose por calles aledañas en un intento por evitar a la policía.

Con los datos recogidos, los agentes de la Policía Bonaerense montaron un operativo de rastrillaje en la zona. Apenas 45 minutos después del aviso telefónico, los sospechosos fueron localizados en la intersección de 80 entre 18 y 19. En el procedimiento se procedió a la aprehensión de L. A., de 18 años, y de cuatro adolescentes de 16 y 17 años. Todos fueron trasladados a una dependencia policial para su identificación y declaración ante la Justicia.

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Durante la requisa, se hallaron mochilas con materiales presuntamente utilizados en el hecho: pasamontañas, guantes de látex y algodón, martillos y un destornillador. Los elementos secuestrados serán peritados para establecer su relación con el robo y posibles antecedentes en otros ilícitos de la zona.

Los cinco acusados quedaron imputados en una causa caratulada como robo en poblado y en banda agravado por la participación de menores y escalamiento. La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, que continuará trabajando para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados y si existen conexiones con otros hechos similares en la jurisdicción.

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Las fuentes judiciales indicaron que los imputados permanecerán a disposición de la Justicia mientras se avanza con la instrucción de la causa y se esperan las declaraciones de testigos y la víctima. En el caso de los menores, la intervención de organismos de protección de derechos será clave para definir las medidas a adoptar.