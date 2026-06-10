Sociedad

Tragedia en la Ruta 12: volvían de Paraguay tras despedir a un pariente y murieron en un accidente fatal

El choque múltiple provocó que cuatro integrantes de una familia fallecieran en el acto y solamente sobrevivió una mujer de 30 años, que aún se encuentra en terapia intensiva. Vivían en el Conurbano

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Las víctimas fatales del accidente en la Ruta 12 eran integrantes de una familia de origen paraguayo que vivía en el conurbano bonaerense

El trágico choque múltiple en la Ruta Nacional 12 que el lunes pasado dejó cuatro muertos y varios heridos en la zona de Isla Talavera, cerca del complejo vial Zárate-Brazo Largo, que une la provincia de Buenos Aires con la de Entre Ríos. Ahora se supo que las víctimas fatales eran integrantes de una familia de origen paraguayo residente en el conurbano bonaerense, que regresaba de lo que habría sido una última visita a un familiar con graves problemas de salud.

Los cuatro fallecidos fueron identificados como los hermanos Marcelino Sánchez Pereira, de 42 años, y César Sánchez Pereira, de 33; su madre, Rosalía Pereira Cáceres, de 67 años; y Nicolás Sánchez Torres, de apenas 3 años, hijo de César, de acuerdo con la información que dio a conocer Elonce.

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La única sobreviviente del vehículo fue Mari Carmen Torres, de 30 años y madre del pequeño, trasladada de urgencia al Hospital Virgen del Carmen de Zárate, donde permanecía internada en terapia intensiva.

Choque Ruta 12
La familia regresaba de Paraguay después de visitar al padre de los hermanos Sánchez Pereira, en lo que habría sido una despedida familiar

“Está luchando por su vida”, señalaron allegados a la familia al mismo medio, que precisaron que la mujer se encontraba estable, aunque en estado delicado.

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Detrás de esos nombres hay una historia que le da otra dimensión al hecho. El grupo había viajado a Paraguay durante el fin de semana para visitar al padre de los hermanos Sánchez Pereira —exesposo de Rosalía y abuelo de Nicolás—, quien atravesaba graves problemas de salud. Según trascendió a través de Elonce, aquel encuentro representó una despedida familiar.

Al emprender el regreso hacia Argentina y cruzar el complejo Zárate-Brazo Largo, los cinco continuaron viaje bajo una intensa lluvia que reducía la visibilidad y aumentaba el riesgo en la ruta.

Según Elonce, tanto Marcelino como César habían nacido en Natalio, localidad del departamento de Itapúa, en Paraguay, cerca de la frontera con la provincia de Misiones. Desde hacía años, los dos vivían en el conurbano bonaerense: Marcelino en Ciudad Evita, donde era padre de dos adolescentes; César junto a su esposa, su hijo y su madre, en Lanús. Ambos se desempeñaban en el rubro de la construcción.

La tragedia también sacudió a la comunidad del Colegio Proyección XXI de Bernal, donde el pequeño Nicolás asistía al nivel inicial. Según informó InfoQuilmes, las autoridades de la institución emitieron un comunicado con sus condolencias a los familiares del alumno fallecido y decretaron duelo institucional para el miércoles, con suspensión total de las clases. La medida fue comunicada a todas las familias de la comunidad educativa, que respondieron con numerosos mensajes de pesar y apoyo.

Cómo fue el accidente

Choque Ruta 12
La intensa lluvia reducía la visibilidad cuando el grupo volvió hacia Argentina por la Ruta 12 tras cruzar el complejo Zárate-Brazo Largo

El accidente había ocurrido el lunes alrededor de las 13.30, en el kilómetro 98 de la Ruta 12, que forma parte de la denominada Autovía del Mercosur, el corredor que conecta Buenos Aires con las provincias del litoral argentino.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar del hecho, una camioneta perdió el control, cruzó hacia el carril contrario y chocó de frente contra el auto en el que viajaba la familia. Un tercer vehículo también resultó involucrado al recibir un golpe en su parte trasera.

La violencia del impacto fue tal que el Renault Sandero gris en el que se desplazaba la familia terminó montado sobre un guardarrail, con cuatro de sus cinco ocupantes sin vida. Además de las víctimas fatales, otras tres personas que se desplazaban en los otros rodados sufrieron lesiones de distinta consideración y recibieron asistencia médica en el lugar.

Tras el siniestro, Vialidad Nacional dispuso el cierre total de la calzada en sentido norte-sur —desde Entre Ríos hacia Buenos Aires— y solicitó a los conductores respetar las indicaciones del personal operativo desplegado en la zona. Cerca de las 19, se habilitó un carril en esa dirección, aunque las autoridades mantuvieron las advertencias de precaución en el tramo.

Las causas del accidente permanecían bajo investigación, con peritos avanzando en la reconstrucción de la mecánica del choque para determinar cómo se produjo el impacto inicial y qué circunstancias derivaron en el vuelco posterior.

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