Crimen y Justicia

Los detenidos por el crimen del hombre en La Plata se negaron a declarar y la defensa planteó una nueva hipótesis

Los sospechosos son dos hombres, uno de 41 años, quien sostuvo ser pareja de la víctima y otro, de 49 años. El abogado de ambos habló de un presunto suicidio, pero las pericias indican que se trató de un ataque

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Los sospechosos se negaron a declarar por el crimen del hombre de 33 años (Foto: 0221)
Los sospechosos se negaron a declarar por el crimen del hombre de 33 años (Foto: 0221)

Los sospechosos por la muerte de Santiago Correa en City Bell se negaron a declarar ante el fiscal y quedaron formalmente detenidos. Se trata del dueño de la vivienda donde hallaron el cuerpo, quien en un principio señaló que tenía un vínculo sentimental con la víctima, y un amigo de él. La familia convocó a una marcha para pedir justicia.

J. G. B., docente de 41 años, y R. A. G. de 49 —que afirmó haber ido al lugar tras enterarse de una discusión de pareja— permanecen a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 6 de La Plata, a cargo del fiscal Patricio Barraza, quien ordenó sus detenciones luego de que los investigadores detectaran contradicciones en sus relatos sobre los horarios y la secuencia de los hechos.

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Por su parte, la defensa de los imputados, Christian Parodi, lanzó una inesperada declaración tras indicar que Correa habría atravesado un presunto brote psicótico y que las heridas fueron autoprovocadas, de acuerdo con lo informado por el portal 0221.

Esa versión no coincide en absoluto con los resultados preliminares de la autopsia en donde los peritos detectaron múltiples heridas cortantes en el cuello y lesiones compatibles con maniobras defensivas, lo que contradice la hipótesis del suicidio.

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Foto: @Hechosanderecho
Foto: @Hechosanderecho

El episodio ocurrió en una vivienda de la calle 454 entre 24 y 25, en la localidad platense de City Bell, el lunes por la noche. El cadáver estaba tirado en el patio delantero de la vivienda y lo encontraron luego de que un llamado de emergencia alertara a la Policía. Los efectivos del Comando de Patrullas Base Norte llegaron al lugar y lo hallaron el cuerpo sin signos vitales. También llamó la atención el estado en el que se encontraba el interior de la casa. Había manchas de sangre en las habitaciones y objetos tirados en el suelo, lo que evidenciaba un posible enfrentamiento previo al desenlace fatal.

Luego de conocerse el relato de J. G. B. sobre su presunta relación con Correa, el entorno más cercano de la víctima lo desmintió. Según informó El Día, familiares y amigos del hombre de 33 años aseguraron que él no tenía pareja y que antes del hecho les había comentado que iba a encontrarse con una mujer que lo había citado en City Bell. Correa vivía en Villa Elvira y, de acuerdo con lo que indicaron, solía mantener encuentros ocasionales.

Los detenidos son un docente y un amigo de este (Foto: @Hechosanderecho)
Los detenidos son un docente y un amigo de este (Foto: @Hechosanderecho)

En el procedimiento, los investigadores secuestraron los teléfonos celulares de ambos detenidos para su peritaje y una tijera de 10 centímetros con mango negro y plateado presuntamente vinculada al ataque. La causa quedó caratulada como “Homicidio” y el fiscal Barraza dispuso la preservación de la escena para el trabajo de la Policía Científica, mientras efectivos del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata analizaban las cámaras de vigilancia de la zona.

La UFI N° 6 aguarda los resultados definitivos de la autopsia, que permitirán precisar la mecánica de las lesiones y el tiempo estimado del deceso.

Vista de una calle arbolada en City Bell, La Plata, con un ciclista a lo lejos, un coche rojo estacionado y el número "C. 454" pintado en el asfalto
Vista de la calle en City Bell, La Plata, donde se investiga el asesinato de un hombre y la detención de su pareja y un amigo. (Google Maps)

El reclamo de la familia

A pocos días de cumplirse una semana del crimen, la familia y amigos convocaron a una movilización este viernes frente a las fiscalías de La Plata para reclamar avances en la investigación de su muerte.

La concentración se realizará a las 12 en avenida 7 entre 56 y 57, bajo la consigna “Justicia por Santiago”. “Queremos justicia, que no quede como si no pasó nada, porque Santiago nunca se hubiera quitado la vida. Estaba rodeado de amigos y de su familia, trabajaba en una panadería y también con mi papá; iba a construir su casa, se había anotado para hacer el curso de guardavidas y se iba a ir de vacaciones. Le faltaba un año para recibirse de enfermero”, señaló la hermana al portal local.

El entorno de la víctima, quien era hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata y ex alumno de la Escuela Media N° 26, rechaza la hipótesis de un suicidio y exige que la causa profundice la línea del homicidio.

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