Un estudio aseguró que la hinchada argentina lidera el ranking de las más atractivas del Mundial: el llamativo rubro que ganó Scaloni

Las hinchas argentinas fueron elegidas como las más atractivas del Mundial 2026 (Télam)

Un reciente estudio ha situado a la hinchada de la selección argentina como la más atractiva de la Copa Mundial 2026, según una encuesta realizada en Estados Unidos por The Line. En un torneo donde el talento y la pasión suelen adueñarse de los focos, esta vez el reconocimiento llegó desde las gradas: entre los 3.000 participantes, el grupo argentino se impuso en carisma y presencia física sobre otras hinchadas internacionales.

El informe, publicado en junio de 2026, revela que el público argentino no solo destaca por su fervor futbolero, sino que también conquista por su apariencia. Esta tendencia no resulta inesperada para quienes asocian a Argentina con una población tradicionalmente considerada atractiva a nivel global. En cada cita mundialista, la combinación de apoyo incondicional y entusiasmo contagioso refuerza la imagen del país sudamericano ante millones de espectadores.

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El artículo de New York Post sobre las hinchas más lindas del Mundial

La encuesta, también reflejada por New York Post, no solo pidió a los consultados elegir a la hinchada más atractiva, sino que incluyó imágenes de aficionados, planteles, entrenadores y camisetas de las selecciones participantes. El resultado: Argentina encabezó la lista, seguida por Brasil y Estados Unidos, que completaron el podio en este rubro. El estudio reflejó una diversidad de opiniones, con una muestra compuesta por un 57 % de hombres, un 42 % de mujeres y un 1 % de participantes no binarios, con una edad promedio de 37,6 años.

La pasión por los colores albicelestes se reflejará una vez más en los próximos partidos del equipo dirigido por Lionel Scaloni, quien, según el mismo relevamiento, fue elegido como el entrenador más atractivo del Mundial 2026. El técnico argentino, campeón en Qatar 2022, superó a figuras como Carlo Ancelotti, actual técnico de Brasil, y Mauricio Pochettino, quien dirige a Estados Unidos. Esta distinción se suma a la expectativa que rodea cada presentación de la Scaloneta, que buscará revalidar su título en suelo estadounidense.

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Mientras tanto, Brasil encontró su propio reconocimiento al ser votada como la selección con el plantel más atractivo del certamen, mérito impulsado por la presencia de jugadores como Alisson Becker y Neymar. Estados Unidos y Francia completaron ese ranking, reflejando que los gustos trascienden fronteras y estilos futbolísticos.

Lionel Scaloni fue elegido como el DT más atractivo del Mundial (Reuters/Maria Lysaker)

En cuanto al diseño de las camisetas, la preferencia del público estadounidense favoreció al equipo local: la indumentaria de Estados Unidos fue considerada la más atractiva del Mundial. Argentina se ubicó en segundo lugar, mientras que el clásico rival sudamericano, Brasil, terminó tercero. Detrás, se posicionaron las camisetas de selecciones como Francia, México, Croacia, Alemania, Inglaterra, España y Cabo Verde.

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Por otro lado, el primer partido de Argentina en la fase de grupos será el 16 de junio frente a Argelia, en el estadio de Kansas City. Posteriormente, los dirigidos por Scaloni enfrentarán a Austria el 22 de junio y cerrará su participación inicial ante Jordania el 27 de junio, ambos encuentros en el Dallas Stadium.

En la selección local, el reconocimiento individual fue para Christian Pulisic, señalado como el jugador más atractivo del equipo estadounidense, por encima de Cristian Roldan y el arquero Chris Brady. Este tipo de distinciones, si bien no inciden en lo deportivo, forman parte del folclore y el color de cada Copa del Mundo, sumando motivos para el orgullo de hinchas y protagonistas.

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