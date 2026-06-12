Honduras

Honduras: Ministerio Público intensifica acciones contra estructuras delictivas en Cortés

El Ministerio Público ejecutó 13 allanamientos simultáneos dirigidos a desarticular una estructura criminal investigada por delitos relacionados con homicidios, tráfico de drogas, asociación para delinquir y desaparición forzada de personas.

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Agentes de la ATIC participaron en los allanamientos ejecuta. (FOTO: X/ Ministerio Público)
Agentes de la ATIC participaron en los allanamientos ejecuta. (FOTO: X/ Ministerio Público)

El Ministerio Público desarrolló este miércoles una operación de alto impacto en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, mediante la ejecución simultánea de 13 allanamientos de morada orientados a debilitar una estructura criminal señalada de participar en diversos delitos que afectan la seguridad de la zona norte del país.

Las acciones fueron coordinadas por fiscales del Ministerio Público y agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quienes durante varios meses desarrollaron labores de inteligencia e investigación para identificar a los presuntos integrantes de la organización y los inmuebles utilizados para sus operaciones.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, la estructura criminal estaría relacionada con actividades ilícitas vinculadas a homicidios, tráfico de drogas, tráfico ilegal de armas y asociación para delinquir, además de investigaciones por supuestos casos de desaparición forzada de personas.

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Las diligencias se ejecutaron en distintos sectores estratégicos de Choloma, uno de los municipios más importantes del departamento de Cortés y considerado un punto clave para diversas actividades económicas y comerciales del país.

Según las investigaciones, los inmuebles intervenidos eran considerados de interés para el proceso investigativo debido a que presuntamente funcionaban como centros de reunión, planificación y almacenamiento utilizados por integrantes de la organización criminal para coordinar sus actividades ilícitas.

Los allanamientos fueron autorizados previamente por los tribunales competentes luego de que los equipos de investigación recopilaran elementos que sustentaban la necesidad de realizar las inspecciones en los distintos puntos identificados.

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Los allanamientos fueron autorizados por los tribunales competentes. (FOTO: X/Ministerio Público)
Los allanamientos fueron autorizados por los tribunales competentes. (FOTO: X/Ministerio Público)

Durante la operación participaron agentes especializados de la ATIC, fiscales del Ministerio Público y efectivos de apoyo encargados de garantizar la seguridad de los equipos operativos mientras se desarrollaban las diligencias.

Las autoridades explicaron que uno de los principales objetivos de los allanamientos es localizar evidencias que permitan fortalecer las investigaciones en curso y establecer de manera precisa la estructura operativa de la organización criminal.

Entre los indicios que buscan los investigadores figuran documentos, dispositivos electrónicos, registros financieros y otros elementos que puedan aportar información relevante sobre el funcionamiento interno del grupo investigado.

Asimismo, las autoridades esperan identificar nuevas líneas de investigación que permitan individualizar a otros posibles integrantes y determinar el nivel de participación de cada uno dentro de la estructura.

Las pesquisas realizadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal han permitido establecer la existencia de una organización con capacidad operativa en varios sectores de Choloma, por lo que los operativos forman parte de una estrategia más amplia orientada a combatir las estructuras que generan violencia e inseguridad en la zona norte del país.

Las autoridades buscan desarticular una estructura criminal vinculada a varios delitos.(FOTO: X/Ministerio Público)
Las autoridades buscan desarticular una estructura criminal vinculada a varios delitos.(FOTO: X/Ministerio Público)

El Ministerio Público señaló que estas acciones se enmarcan dentro de los esfuerzos permanentes para enfrentar a grupos criminales dedicados a actividades ilícitas que afectan la tranquilidad de la población y contribuyen al incremento de delitos de alto impacto.

Las autoridades también indicaron que las investigaciones continúan en desarrollo y que los resultados obtenidos durante los allanamientos serán analizados por equipos especializados para determinar nuevas acciones judiciales.

De igual manera, no se descartan futuras operaciones relacionadas con este mismo caso, ya que los investigadores continúan recopilando información para ampliar el alcance de las pesquisas.

El departamento de Cortés ha sido escenario de múltiples operaciones de seguridad en los últimos años debido a la presencia de estructuras criminales vinculadas a diversos delitos, situación que ha llevado a las autoridades a fortalecer las acciones investigativas y operativas en la región.

El operativo incluyó inspecciones en 13 inmuebles considerados de interés investigativo.(FOTO: X/Ministerio Público)
El operativo incluyó inspecciones en 13 inmuebles considerados de interés investigativo.(FOTO: X/Ministerio Público)

En ese contexto, el Ministerio Público reiteró que continuará ejecutando operativos coordinados con las diferentes instituciones de seguridad del Estado para identificar, investigar y llevar ante la justicia a personas vinculadas con actividades criminales.

Las autoridades subrayaron que el combate a las organizaciones delictivas requiere investigaciones técnicas, recopilación de pruebas y acciones estratégicas que permitan desarticular sus operaciones y reducir los niveles de violencia en las comunidades afectadas.

Finalmente, el ente acusador aseguró que los resultados obtenidos en los allanamientos serán incorporados a los expedientes investigativos correspondientes y servirán para fortalecer los procesos judiciales que se desarrollan contra personas vinculadas a estructuras criminales que operan en el norte del país.

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